Κατάφεραν να του κλέψουν χιλιάδες ευρώ από τον λογαριασμό του - Νέα απάτη με το Τμήμα Φορολογίας στην Κύπρο

 18.05.2026 - 18:55
Νέα καταγγελία δέχθηκε σήμερα, η Αστυνομία, σχετικά με διαδικτυακή απάτη, που αφορά σε πλαστό ηλεκτρονικό μήνυμα δήθεν από το Τμήμα Φορολογίας.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υποβλήθηκε στο ΤΑΕ Λευκωσίας, πολίτης έλαβε σήμερα 18 Μαΐου, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – email, από πρόσωπο που ψευδώς παρουσιαζόταν ως λειτουργός του Τμήματος Φορολογίας και που του ζητούσε να δηλώσει τον κωδικό πρόσβασης του στον ηλεκτρονικό τραπεζικό λογαριασμό του.

Ο παραλήπτης του μηνύματος αποκάλυψε τα στοιχεία που του ζητήθηκαν και στη συνέχεια διαπίστωσε ότι, παράνομα έγινε αριθμός αναλήψεων χρηματικών ποσών, συνολικού ύψους 2,517 ευρώ, από τον τραπεζικό λογαριασμό του.

Την υπόθεση απάτης διερευνά το Κλιμάκιο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, του ΤΑΕ Λευκωσίας.

Με αφορμή την νέα αυτή υπόθεση, η Αστυνομία προτρέπει το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και να ακολουθεί τις πιο κάτω συστάσεις:

  • Μην κοινοποιείτε ποτέ προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία μέσω email ή μέσω άγνωστων ιστοσελίδων
  • Καμία φορολογική ή άλλη Κρατική Αρχή αποστέλλει μηνύματα ζητώντας κωδικούς και άλλα τραπεζικά στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση που λάβετε παρόμοιο μήνυμα, αγνοήστε το και διαγράψτε το άμεσα
  • Να ενημερώνεστε μόνο από επίσημες Κρατικές πηγές. Οι πολίτες μπορούν να επαληθεύουν την ταυτότητα των ατόμων που τους καλούν, επικοινωνώντας μέσω των επίσημων καναλιών των Υπηρεσιών που τα εν λόγω άτομα αναφέρουν ότι εκπροσωπούν
  • Μην συμπληρώνετε στοιχεία σε ιστοσελίδες που δεν είναι οι επίσημες κρατικών οργανισμών. Να ελέγχετε πάντα την αυθεντικότητα της ηλεκτρονικής διεύθυνσης αποστολέα ενός μηνύματος και την αυθεντικότητα των ηλεκτρονικών συνδέσμων που περιλαμβάνει, πριν επιλέξετε τον σύνδεσμο
  • Να χρησιμοποιείτε ασφάλεια δύο παραγόντων για τους ηλεκτρονικούς σας λογαριασμούς
  • Σε περίπτωση που δηλώθηκαν στους δράστες οποιαδήποτε τραπεζικά δεδομένα κατά τη διάρκεια τέτοιας απάτης, το κοινό θα πρέπει να ενημερώνει ΑΜΕΣΑ το Τραπεζικό του ίδρυμα για αποφυγή ανεπιθύμητης χρήσης των δεδομένων του και των διαθέσιμων χρηματικών υπολοίπων του και να υποβάλει σχετική καταγγελία στην Αστυνομία

Αιματηρή επίθεση στην Τουρκία: Ανήλικος άνοιξε πυρ και σκότωσε τέσσερα άτομα

Ικανοποιημένοι από τη συνάντηση με Παναγιώτου κτηνοτρόφοι και αγροτικές οργανώσεις - «Αγκάθι» το χαλλούμι

Το νέο δίδυμο της Δεξιάς; Οι γέφυρες Χριστοδουλίδη-Αννίτας και το βλέμμα στο 2028

Μπορεί στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην Αθήνα να μην βρέθηκαν ποτέ μαζί στο ίδιο βήμα, όμως όσοι παρακολουθούν προσεκτικά τις πολιτικές κινήσεις σε Λευκωσία και Πινδάρου, δύσκολα αγνοούν το πολιτικό υπονοούμενο πίσω από τις τοποθετήσεις του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη και της προέδρου του ΔΗΣΥ, Αννίτας Δημητρίου.

