Video: Δείτε πώς απεγκλωβίστηκε αγοράκι που σφήνωσε με το κεφάλι στην σκάλα του σπιτιού του

Η μητέρα του μικρού αγοριού αναγκάστηκε να καλέσει βοήθεια. Πυροσβέστες και αστυνομικοί έσπευσαν γρήγορα στο σπίτι της οικογένειας για να απεγκλωβίζουν τον 2χρονο.

Ο μικρός παρέμεινε ήρεμος και γενναίος, ενώ οι γονείς του για να τον κρατήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο απασχολημένο, του είχαν βάλει να παρακολουθεί παιδικά στο τάμπλετ.

Μετά από όλη αυτή την αναστάτωση ο δίχρονος Τέο Μπράουν είχε την ευκαιρία να χαζέψει τα πυροσβεστικά οχήματα. Η μητέρα του είπε ότι δεν είναι σίγουρη για το πώς κόλλησε το κεφάλι του εκεί, αλλά είναι χαρούμενη που είναι καλά.

«Έγινε περιπετειώδης και έβαλε το κεφάλι του ανάμεσα στα κάγκελα καθώς ανέβαινε τις σκάλες, και δεν μπορούσαμε να τον απεγκλωβίσουμε», είπε η Λιζ Μπράουν, η μαμά του 2χρονου Τέο.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr