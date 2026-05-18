Debate Αρχηγών στο SIGMA: Φειδίας Παναγιώτου: «Δεν με ενδιέφερε ποτέ ο μισθός» - Σκέψεις για να θέσει στον κόσμο το μέλλον του ως Ευρωβουλευτής

Φιλοξενούμενος στο Debate Αρχηγών στο SIGMA, ο Φειδίας Παναγιώτου ερωτηθείς εάν θα άλλαζε τον μισθό του ευρωβουλευτή με αυτόν του βουλευτή τόνισε ότι «δεν με ενδιέφερε ποτέ ο μισθός. Μπήκα στην πολιτική για να βοηθήσω τους συμπολίτες μου. Όταν ήμουν στο YouTube έβγαζα τα δεκαπλάσια».

Εξήγησε στη συνέχεια πως «Εγώ κάνω έναν κόμμα στο Ευρωκοινοβούλιο και θα είμαι ο πρώτος Κύπριος Ευρωβουλευτής, που θα διοικώ ένα κόμμα στο Ευρωκοινοβούλιο. Κάθε 2,5 χρόνια, γίνονται κάποιες ανακατατάξεις. Ξαναψηφίζουμε πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου. Και είναι πάρα πολλά σημαντική η θέση μου ως Ευρωβουλευτής. Θέλω να δω τα στατιστικά, να δω πόσο ποσοστό θα πάρουμε. Ίσως να το βάλουμε στον κόσμο να αποφασίσει».

Ερωτηθείς εάν αποφασίσει να μείνει εκεί Ευρωβουλή, ποιος θα είναι επικεφαλής της κοινοβουλευτικής του ομάδας απάντησε ότι θα βρούμε κάποιον. «Είμαι μαγνήτης ταλέντων. Κάθε δουλειά που βάζουμε αγγελία, έχουμε αιτήσεις από 400-500 άτομα. Θα βρούμε τα σωστά άτομα για να είμαστε αποτελεσματικοί μέσα στη Βουλή» και πρόσθεσε πως ως Πρόεδρος του Κόμματος θα ηγηθεί της κοινοβουλευτικής του ομάδας ακόμη και αν δεν είναι Βουλευτής και μπορεί να είναι και στη Βουλή και στην Ευρωβουλή.

