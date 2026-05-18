ΑρχικήΔιεθνή
Ο Τραμπ ήταν έτοιμος να εξαπολύσει αύριο επίθεση κατά του Ιράν, αλλά την ανέβαλε μετά από επικοινωνία με Κατάρ, Σαουδική Αραβία και Εμιράτα

 18.05.2026 - 22:33
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα το Ιράν πως σε περίπτωση που δεν καταλήξει σε συμφωνία η οποία θα είναι αποδεκτή από την Ουάσινγκτον, τότε θα διατάξει την έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.


Μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ο Τραμπ γνωστοποίησε πως αποφάσισε να αναβάλει την «προγραμματισμένη για αύριο (Τρίτη)» στρατιωτική επίθεση εναντίον του Ιράν, κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες της Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως έχει δώσει εντολή στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να είναι έτοιμες για άμεση έναρξη επιχειρήσεων.

Στην ανάρτησή του ο πρόεδρος Τραμπ γραφεί:

«Μου ζητήθηκε από τον εμίρη του Κατάρ, Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, τον πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ, και τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζαΐντ Αλ Ναχάν, να αναβάλουμε την προγραμματισμένη στρατιωτική επίθεσή μας κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, η οποία είχε προγραμματιστεί για αύριο, δεδομένου ότι διεξάγονται επί του παρόντος σοβαρές διαπραγματεύσεις και ότι, κατά τη γνώμη τους, ως Μεγάλοι Ηγέτες και Σύμμαχοι, θα επιτευχθεί μια συμφωνία, η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς και από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής.

» Η συμφωνία αυτή θα περιλαμβάνει, κυρίως, ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΡΑΝ!

» Με βάση τον σεβασμό μου προς τους προαναφερθέντες ηγέτες, έδωσα εντολή στον υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, στον πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου, στρατηγό Ντάνιελ Κέιν, και στις Ένοπλες Δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι ΔΕΝ θα πραγματοποιήσουμε την προγραμματισμένη επίθεση κατά του Ιράν αύριο, αλλά τους έδωσα περαιτέρω εντολή να είναι έτοιμοι να προχωρήσουν σε πλήρη, μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά του Ιράν, ανά πάσα στιγμή, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί αποδεκτή συμφωνία.

» Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Debate Αρχηγών στο SIGMA: Φειδίας Παναγιώτου: «Δεν με ενδιέφερε ποτέ ο μισθός» - Σκέψεις για να θέσει στον κόσμο το μέλλον του ως Ευρωβουλευτής

Σκληρές εικόνες: Αρκούδα κατακρεούργησε 68χρονη - Την άφησε με μισό πρόσωπο

Μήνυμα ΠτΔ στην Τουρκία - «Αν προχωρήσει σε ενέργειες, η αντίδραση θα είναι ευρωπαϊκή»

Αν προχωρήσει η Τουρκία σε οποιεσδήποτε ενέργειες, η αντίδραση θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκή, είπε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ερωτηθείς για τις ενέργειες της Τουρκίας σε σχέση με το δόγμα της περί «γαλάζιας πατρίδας».

