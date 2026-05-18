Debate Αρχηγών στο SIGMA: Από το στεγαστικό στην… άμυνα – Ποια ζητήματα έθεσαν ως προτεραιότητα

Ως κύρια προβλήματα της κυπριακής κοινωνίας αναδείχθηκαν το στεγαστικό και η άμυνα-ασφάλεια.

Αννίτα Δημητρίου – ΔΗΣΥ

«Κάποιοι ενδεχομένως μέχρι και λίγες μέρες πριν τις Εκλογές δεν έχουν καταλάβει τον ρόλο της Βουλής» δήλωσε, θέτοντας το ερώτημα αν θέλουμε να προχωρήσουμε μπροστά με ενότητα και προοπτική ή αν θα πάμε σε άλλες εποχές;

Στέφανος Στεφάνου – ΑΚΕΛ

Η πλειοψηφία της κοινωνίας δεν τα βγάζει πέρα – Στο επίκεντρο το στεγαστικό και η φορολόγηση των υπερκερδών.

«Υπάρχει στεγαστική κρίση σοβαρή. Έχει τρεις παράγοντες που πρέπει να αντιμετωπιστούν: η αύξηση της τιμής των ακινήτων, φορέας για ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική, βιώσιμη χρηματοδότηση».

Νικόλας Παπαδόπουλος - ΔΗΚΟ

Έθεσε το ερώτημα «ποιος μπορεί από τους υπόλοιπους που βρίσκονται στο πάνελ να πάρει τις δύσκολες αποφάσεις» θέτοντας μάλιστα στη συνέχεια το ερώτημα «πού θα πάει η κοινωνία εάν στη νέα βουλή έχουμε κόμματα που θα μας φορολογούν μέρα και νύχτα».

Χρίστος Χρίστου – ΕΛΑΜ

«Δεν είμαστε πειραματισμός. Συγκεντρώνουμε δέκα χρόνια στη Βουλή και δύο στο ευρωκοινοβούλιο».

Στο επίκεντρο η Άμυνα με πρόταση για περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας στο νησί μας που θα ανοίξει και νέες θέσεις εργασίας αλλά και το μεταναστευτικό επιμένοντας σε αυστηρότερους ελέγχους για την παράνομη μετανάστευση.

Οδυσσέας Μιχαηλίδης – ΑΛΜΑ

Τόνισε ότι το ΑΛΜΑ είναι ένα εξωσυστημικό κίνημα και ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία ποινική έρευνα ενώπιόν του.

Φειδίας Παναγιώτου – Άμεση Δημοκρατία

«Συγχίσαμε τη σταθερότητα με τη στασιμότητα» ήταν το πρώτο σχόλιου του νεαρού πολιτικού. Σημείωσε πως τα κύρια ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία και θα δώσουν λύσεις είναι η ενέργεια, το στεγαστικό και η ανάγκη για φθηνότερα αγαθά. Έκανε επίσης αναφορά σε μεταναστευτικό με την πτυχή του τι επενδύσεις θέλουμε από τρίτες χώρες καθώς και για την καταπολέμηση της διαφθοράς.