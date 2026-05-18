«Είχαν συμπεριφορά γκάνγκστερ»: Μαρτυρίες για το κύκλωμα που εκβίαζε και ξυλοκοπούσε αγρότες στα Βορίζια

Σύμφωνα με μαρτυρίες που δημοσιεύονται στο Cretalive.gr, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης καταπατούσαν αγροτικές περιουσίες προκειμένου να εκμεταλλεύονται επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ όσοι αγρότες αντιδρούσαν βρίσκονταν αντιμέτωποι με απειλές, τραμπουκισμούς και αντίποινα.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση κατοίκου από το Αμάρι, που δηλώνει ότι αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την πατρογονική του περιουσία τα τελευταία πέντε χρόνια, ενώ περιγράφει μια κατάσταση πλήρους ανομίας. «Αυτοί δεν έχουν ούτε όσιο, ούτε ιερό… Τώρα, όμως, έπεσαν οι μάσκες», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι κάθε καταγγελία για αγροζημιές συνοδευόταν από εκφοβισμό και πιέσεις. Είναι ένας από τους ανθρώπους που είχε ζητήσει απεγνωσμένα βοήθεια και πριν από περίπου δύο χρόνια, με αφορμή τον ξεσηκωμό τοπικών κοινωνιών σε άλλες περιοχές της Κρήτης, με αιχμή του δόρατος την ανεξέλεγκτη βόσκηση και τις τεράστιες ζημιές που προκαλούσαν τα ανεπιτήρητα ζώα.



Αυτή η μεγάλη «πληγή» της Κρήτης. Τότε, είχε μιλήσει μαζί με άλλους στο Cretalive.gr και η απελπισία του ήταν έκδηλη. «Δεν φθάνει που δεκάδες άνθρωποι βλέπουν τις περιουσίες των παππούδων τους να ρημάζουν από την "επέλαση" εκατοντάδων ζώων, δεν φθάνει που πολλοί απ’ αυτούς χάνουν κάθε εισόδημα βιοπορισμού, είναι αναγκασμένοι να ανέχονται απειλές, τραμπουκισμούς, δολιοφθορές, ξυλοδαρμούς» είχαν καταγγείλει.





Με αφορμή τη μεγάλη επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, τα εντάλματα σε βάρος συγκεκριμένων προσώπων (θείου και ανιψιών) αλλά και της αυτόφωρης σύλληψης δύο γυναικών, συζύγων βασικών κατηγορουμένων για επιμέρους αδικήματα, το cretalive.gr ήρθε εκ νέου σε επικοινωνία με τον συγκεκριμένο καταγγέλλοντα.

«Δεν σεβάστηκαν ούτε την συντεκνιά»

«Εμείς ξέρουμε τι έχουμε βιώσει τόσα χρόνια… Κάθε μήνυση που κάναμε για αγροζημιές, συνοδεύονταν από αντίποινα. Ποιος να τολμήσει να διαμαρτυρηθεί… Πέντε χρόνια είχα να πατήσω το πόδι μου στο σπίτι μου και στην περιουσία μου. Και δεν φθάνει που μας εκδίωξαν, αλλά καλλιεργούσαν τις ξένες περιουσίες σαν να ήταν δικές τους. Και όλα αυτά χωρίς να έχουν καμία σχέση με την περιοχή. Δεν σεβάστηκαν ούτε την συντεκνιά που έχουμε καμωμένη. Στην εποχή μας δεν υπάρχει ούτε λόγος, ούτε μπέσα, ούτε όρκος».

Ο όρκος στην εικόνα του Αγίου και ο εμπρησμός

Όπως είπε στο Cretalive.gr μόλις πριν από μία εβδομάδα πήγαν με κάποιον ύποπτο στα Κεραμειά για να τον βάλει να ορκιστεί μπροστά στην θρυλική εικόνα του Άι Νικόλα του Δικαστή. «Ορκίστηκε αλλά οι εξελίξεις τον ξεμπρόστιασαν… Κανένα όσιο, κανένα ιερό», μας είπε χαρακτηριστικά.

Ο Άγιος Νικόλαος ο Δικαστής συνδέεται με την απονομή της δικαιοσύνης και έτσι πολλοί είναι εκείνοι, απ’ όλη την Κρήτη, που προστρέχουν κατά καιρούς μπροστά στην εικόνα του Αγίου για να δώσουν όρκο τιμής και πίστης. Κατά τη μακραίωνη παράδοση, όσοι ορκιστούν ψευδώς στην εικόνα, κάτι κακό θα τους βρει….

Ο ίδιος άνθρωπος αναφέρει ότι η υπόθεση που χειρίστηκε το Οργανωμένο σχετίζεται και με τον εμπρησμό του 4χ4 του γιου του, το 2025. «Έχετε να ακούσετε πολλά ακόμα… Σιγά-σιγά θα ξετυλίγεται το κουβάρι. Μακάρι να αποδοθεί δικαιοσύνη γιατί δεν αντέχουμε πια».

«Είχαν συμπεριφορά γκάνγκστερ»: Μαρτυρίες για το κύκλωμα που εκβίαζε και ξυλοκοπούσε αγρότες στα Βορίζια

Πώς δρούσε το κύκλωμα εκβιασμών

Με οργανωμένη δράση, απειλές, εκφοβισμούς και καταπατήσεις αγροτικών εκτάσεων φέρεται να δρούσε η εγκληματική ομάδα που εξαρθρώθηκε από το Ελληνικό FBI στην Κρήτη, με τις Αρχές να αποδίδουν στα μέλη της εκβιασμούς κατοίκων, αγροτικές φθορές, εμπρησμούς και απάτες μέσω παράνομων δηλώσεων για τη λήψη κοινοτικών επιδοτήσεων.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα βασικά μέλη της ομάδας, τα οποία συνδέονταν μεταξύ τους με συγγενικούς δεσμούς, είχαν οργανωθεί τουλάχιστον από το 2021 και είχαν επιβάλει καθεστώς φόβου σε περιοχές του Ρεθύμνου και των Βοριζίων, ενώ δεν δίσταζαν να χρησιμοποιούν απειλές, βία και εκφοβιστικές πρακτικές, για να εξαναγκάσουν τους ιδιοκτήτες γης να ανέχονται την παράνομη δραστηριότητά τους.

Η δράση τους περιλάμβανε καταπατήσεις και παράνομη ιδιοποίηση αγροτεμαχίων, ανεξέλεγκτη βόσκηση ποιμνίων χωρίς αποζημίωση των ιδιοκτητών, καλλιέργεια ξένων εκτάσεων για την κάλυψη αναγκών των κτηνοτροφικών τους μονάδων, αλλά και ψευδείς δηλώσεις ιδιοκτησίας μέσω ΟΣΔΕ προκειμένου να εξασφαλίζουν παράνομα ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις Αρχές, όταν κάτοικοι αντιδρούσαν ή προχωρούσαν σε καταγγελίες, ακολουθούσαν πράξεις αντεκδίκησης από την οργάνωση, όπως καταστροφές καλλιεργειών, εμπρησμοί και φθορές περιουσιών. Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν εξιχνιαστεί, μεταξύ άλλων, εμπρησμός οχήματος τον Μάιο του 2025, καταστροφή περίπου 400 αμπελόφυτων και φθορές σε 134 ελαιόδεντρα.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι ζημιές που προκλήθηκαν σε καλλιέργειες και περιουσίες ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος από τις επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης φτάνει τα 586.498,73 ευρώ για την περίοδο 2021-2025.

Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας 18 Μαΐου από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, με τη συνδρομή ειδικών δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ., σε περιοχές του Ρεθύμνου και των Βοριζίων.

Συνολικά συνελήφθησαν έξι άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη έξι ταυτοποιημένα πρόσωπα. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν, κατά περίπτωση, εγκληματική οργάνωση, εκβίαση κατ’ εξακολούθηση, ζωοκλοπή, αγροτικές φθορές, εμπρησμό, διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας και απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι απολογίες των κατηγορουμένων

Σήμερα οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών Αρχών. Οι τρεις κατηγορούμενοι για υποθέσεις ζωοκλοπής αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ αναμένεται να οριστεί δικάσιμος για την υπόθεσή τους.

Οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι, δύο ανιψιοί που φέρονται να βρίσκονται στο επίκεντρο της εγκληματικής δράσης, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή.

Παράλληλα, ο θείος τους, που επίσης φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση, συνελήφθη στην Αθήνα μέσα σε νοσοκομείο, γεγονός που εξηγεί γιατί δεν βρισκόταν ανάμεσα στους αρχικά προσαχθέντες στο Ρέθυμνο.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα