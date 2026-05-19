Τραγικός θάνατος για 56χρονη: Πάρκαρε και έπεσε σε ανοιχτό φρεάτιο

Η 56χρονη γυναίκα από την κομητεία Γουέστσεστερ στάθμευσε το SUV της κοντά στην πέμπτη λεωφόρο και βγαίνοντας έπεσε στο φρεάτιο, σε βάθος περίπου τριών μέτρων, σύμφωνα με την New York Post.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες που εντόπισαν τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της. Άμεσα την ανέσυραν και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της.

«Με θλίψη επιβεβαιώνουμε ότι ένας πολίτης έχασε τη ζωή του μετά από πτώση σε ανοιχτό φρεάτιο. Ερευνούμε το πώς συνέβη αυτό. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια της γυναίκας, και η ασφάλεια παραμένει η πρώτη μας προτεραιότητα», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας κοινής ωφέλειας στην εφημερίδα.

Ο ιατροδικαστής θα προσδιορίσει την αιτία θανάτου της γυναίκας, ανέφερε η αστυνομία.

