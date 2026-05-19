ΑρχικήΚοινωνίαΠαραμένουν στην Κύπρο τα ελληνικά F-16 – Τι αποφάσισε το ΚΥΣΕΑ για Πάφο και Κάρπαθο
Παραμένουν στην Κύπρο τα ελληνικά F-16 – Τι αποφάσισε το ΚΥΣΕΑ για Πάφο και Κάρπαθο

 19.05.2026 - 15:48
Να παραμείνουν στην Κύπρο προς το παρόν τα τέσσερα F-16 που είναι σταθμευμένα στην Πάφο, από στις αρχές της πολεμικής κρίσης στον Περσικό, με αντικαταστασή τους σε δεύτερη φάση από άλλα αεροσκάφη, αποφάσισε το ΚΥΣΕΑ, σύμφωνα με πηγές από το Υπουργείο Άμυνας της Ελλάδας.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η απόσυρση των πυραύλων Patriot που είχαν εγκατασταθεί στην Κάρπαθο την ίδια περίοδο και η αντικατάστασή τους από ένα ζεύγος μαχητικών Mirage 2000-5.

Εξηγώντας τις συγκεκριμένες αποφάσεις, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, έκανε λόγο σήμερα για επιχειρησιακούς λόγους που οδήγησαν στην απόσυρση των πυραύλων από την Κάρπαθο. «Έχω βαρεθεί να διαβάζω δημοσιεύματα περί υποχωρητικότητας», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η σχετική απόφαση ελήφθη μετά από «επιχειρησιακή εκτίμηση και την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος», με βάση εισήγηση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Αναφερόμενος στην Κύπρο, σημείωσε ότι πρόκειται για «εντελώς διαφορετική περίπτωση», εξηγώντας πως η ανάπτυξη εκεί ήταν αποτέλεσμα πρωτοβουλίας της ελληνικής κυβέρνησης, σε συνεννόηση με την Κυπριακή Δημοκρατία και έπειτα από επικοινωνία του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. «Όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου», είπε και επανέλαβε ότι πρόκειται για καθαρά επιχειρησιακή απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας.

Στην τελική ευθεία «Κρόνος» και «Αφροδίτη» – Το χρονοδιάγραμμα για το πρώτο κυπριακό αέριο

Η Κύπρος βρίσκεται στην τελική ευθεία για τη βιώσιμη και εμπορική αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων της στην ΑΟΖ της, αναδεικνύοντας την Ανατολική Μεσόγειο σε έναν σημαντικό ενεργειακό κόμβο και συμβάλλοντας, παράλληλα, στις προσπάθειες της ΕΕ για ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας μέσω της διαφοροποίησης πηγών και οδεύσεων, ανέφερε την Τρίτη ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανός, σε δηλώσεις του μετά το τέλος του Υπουργικού Συμβουλίου.

