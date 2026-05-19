Χειροπέδες σε 24χρονο για αρπαγή ηλικιωμένης: Προσπάθησε να σηκώσει χρήματα με την κάρτα της

ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ
 19.05.2026 - 15:27
Στη σύλληψη άντρα ηλικίας 24 ετών, προχώρησαν χθες μέλη του ΤΑΕ Μόρφου, σε σχέση με διερευνώμενη υπόθεση αρπαγής και στέρησης της ελευθερίας προσώπου, απαίτησης χρημάτων με απειλές, κλοπής κ.α.

Συγκεκριμένα, το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής (16/05), άγνωστο πρόσωπο εισήλθε στην οικία 69χρονης σε χωριό της επαρχίας Λευκωσίας, απαιτώντας από την ίδια με απειλές, να του δώσει χρηματικό ποσό. Η 69χρονη υπό το κράτος φόβου, του έδωσε το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ, ενώ στην συνέχεια αυτός αποχώρησε από το σημείο.

Την ίδια μέρα και με την πάροδο χρόνου, ο υπό αναφορά ύποπτος άντρας μετέβη εκ νέου στην οικία της 69χρονης όπου υπό την μορφή και πάλι απειλών, την εξανάγκασε να εισέλθει στο αυτοκίνητο του και την μετέφερε σε τραπεζικό ίδρυμα στο οποίο αυτή διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό. Κατά την παρουσία τους εκεί, ο ύποπτος προσπάθησε να προβεί σε ανάληψη χρημάτων από την ΑΤΜ του εν λόγω τραπεζικού ιδρύματος με την χρήση της πιστωτικής κάρτας της 69χρονης, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει, ενώ στην συνέχεια μετέφερε την 69χρονη πίσω στην οικία της.

Η 69χρονη προέβη την ίδια μέρα σε καταγγελία στην Αστυνομία ενώ για την υπόθεση εξασφαλίστηκε μαρτυρία και κατ’ επέκταση δικαστικό ένταλμα σύλληψης εναντίον του 24χρονου.

Αυτός συνελήφθη χθες και οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, το οποίο εξέδωσε διάταγμα κράτησης του για περίοδο έξι ημερών. Το ΤΑΕ Μόρφου συνεχίζει τις εξετάσεις.

ΣΟΚ στο Κακουργιοδικείο Λεμεσού: 4 χρόνια φυλακή για την άγρια επίθεση σε Δικηγόρο της Δημοκρατίας

Παραμένουν στην Κύπρο τα ελληνικά F-16 – Τι αποφάσισε το ΚΥΣΕΑ για Πάφο και Κάρπαθο

Στην τελική ευθεία «Κρόνος» και «Αφροδίτη» – Το χρονοδιάγραμμα για το πρώτο κυπριακό αέριο

Η Κύπρος βρίσκεται στην τελική ευθεία για τη βιώσιμη και εμπορική αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων της στην ΑΟΖ της, αναδεικνύοντας την Ανατολική Μεσόγειο σε έναν σημαντικό ενεργειακό κόμβο και συμβάλλοντας, παράλληλα, στις προσπάθειες της ΕΕ για ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας μέσω της διαφοροποίησης πηγών και οδεύσεων, ανέφερε την Τρίτη ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανός, σε δηλώσεις του μετά το τέλος του Υπουργικού Συμβουλίου.

