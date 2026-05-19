Χειροπέδες σε 24χρονο για αρπαγή ηλικιωμένης: Προσπάθησε να σηκώσει χρήματα με την κάρτα της

Συγκεκριμένα, το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής (16/05), άγνωστο πρόσωπο εισήλθε στην οικία 69χρονης σε χωριό της επαρχίας Λευκωσίας, απαιτώντας από την ίδια με απειλές, να του δώσει χρηματικό ποσό. Η 69χρονη υπό το κράτος φόβου, του έδωσε το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ, ενώ στην συνέχεια αυτός αποχώρησε από το σημείο.

Την ίδια μέρα και με την πάροδο χρόνου, ο υπό αναφορά ύποπτος άντρας μετέβη εκ νέου στην οικία της 69χρονης όπου υπό την μορφή και πάλι απειλών, την εξανάγκασε να εισέλθει στο αυτοκίνητο του και την μετέφερε σε τραπεζικό ίδρυμα στο οποίο αυτή διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό. Κατά την παρουσία τους εκεί, ο ύποπτος προσπάθησε να προβεί σε ανάληψη χρημάτων από την ΑΤΜ του εν λόγω τραπεζικού ιδρύματος με την χρήση της πιστωτικής κάρτας της 69χρονης, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει, ενώ στην συνέχεια μετέφερε την 69χρονη πίσω στην οικία της.

Η 69χρονη προέβη την ίδια μέρα σε καταγγελία στην Αστυνομία ενώ για την υπόθεση εξασφαλίστηκε μαρτυρία και κατ’ επέκταση δικαστικό ένταλμα σύλληψης εναντίον του 24χρονου.

Αυτός συνελήφθη χθες και οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, το οποίο εξέδωσε διάταγμα κράτησης του για περίοδο έξι ημερών. Το ΤΑΕ Μόρφου συνεχίζει τις εξετάσεις.