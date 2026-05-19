Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΓονείς που ερεύνησαν τον φόνο του παιδιού τους: Η μητέρα της Εύας που έγινε ιερόδουλη και ο πατέρας της Φαίης που αποκάλυψε τη φρίκη
ΕΛΛΑΔΑ

Γονείς που ερεύνησαν τον φόνο του παιδιού τους: Η μητέρα της Εύας που έγινε ιερόδουλη και ο πατέρας της Φαίης που αποκάλυψε τη φρίκη

 19.05.2026 - 16:29
Γονείς που ερεύνησαν τον φόνο του παιδιού τους: Η μητέρα της Εύας που έγινε ιερόδουλη και ο πατέρας της Φαίης που αποκάλυψε τη φρίκη

Δύο γονείς, μια μάνα που έγινε πόρνη για να βρει τον δολοφόνο της κόρης της κι ένας πατέρας που μεταμορφώθηκε σε ντετέκτιβ για να αποκαλύψει τους δολοφόνους της δικής του κόρης και τελικά ανακάλυψε πως ήταν η ίδια του η γυναίκα και η άλλη του κόρη. Δύο συγκλονιστικές ιστορίες για το πού μπορεί να φτάσει η απελπισία των γονιών για τη δικαίωση του παιδιού τους.

Η υπόθεση Φωτιάδου

Η υπόθεση της Ελένης Φωτιάδου και της κόρης της Εύας αποτελεί μία από τις πιο μαρτυρικές ιστορίες δικαίωσης στη σύγχρονη ελληνική δικαστική ιστορία. Ήταν Ιούνιος 1998 όταν μια 19χρονη κοπέλα, η Εύα Φωτιάδου, βρέθηκε νεκρή σε μια υπό ανέγερση πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη.

Ο ιατροδικαστής που διενήργησε τη νεκροψία απέδωσε το θάνατό της σε χρήση ηρωίνης και η υπόθεση αρχειοθετήθηκε από τις Αρχές. Ωστόσο η μητέρα της, Ελένη, ήταν από την πρώτη στιγμή βέβαιη ότι επρόκειτο για δολοφονία. Με αυτοθυσία και επιμονή ξεκίνησε μια ακήρυχτη μάχη για δικαιοσύνη, βάζοντας τον εαυτό της ακόμα και σε κινδύνους.

Γονείς που ερεύνησαν τον φόνο του παιδιού τους: Η μητέρα της Εύας που έγινε ιερόδουλη και ο πατέρας της Φαίης που αποκάλυψε τη φρίκηH Εύα Φωτιάδου

 

Για να αποδείξει την αλήθεια για τον θάνατο της κόρης της, η Ελένη Φωτιάδου άρχισε να υποδύεται την ιερόδουλη και να επισκέπτεται στέκια τοξικομανών καταγράφοντας με ένα κασετοφωνάκι κάθε πληροφορία που θα μπορούσε να ξεδιαλύνει την υπόθεση. Δεν δίστασε ακόμα και να συνάψει ερωτική σχέση με έναν από τους εμπλεκόμενους προκειμένου να φτάσει στην αλήθεια.

Με στοιχεία που συγκέντρωσε και κατέθεσε στις εισαγγελικές αρχές, η μητέρα της 19χρονης Εύας κατάφερε να παραπέμψει σε δίκη άτομα, ανάμεσά τους βιαστές και δολοφόνους της κόρης της. Η δικαστική διαδρομή ήταν δύσκολη με αρχικές διαψεύσεις και αμφισβητήσεις αλλά η αποφασιστικότητα της μητέρας τελικά δικαιώθηκε.

Σύμφωνα με την έρευνα της μητέρας, τον Ιούνιο του 1998 κάποιος έμπορος ναρκωτικών προσέγγισε την κόρη της που διασκέδαζε σε στέκι στην Σταυρούπολη. Τη φλέρταρε και την έπεισε να την ακολουθήσει στο διαμέρισμά του. Εκεί μαζί με κάποια άλλα άτομα τη βίασαν, την ξυλοκόπησαν άγρια, τη λήστεψαν και όταν διαπίστωσαν πως η κοπέλα δεν είχε τις αισθήσεις της, της έκαναν ένεση ηρωίνης και την εγκατέλειψαν σε μια υπό ανέγερση πολυκατοικία.

Γονείς που ερεύνησαν τον φόνο του παιδιού τους: Η μητέρα της Εύας που έγινε ιερόδουλη και ο πατέρας της Φαίης που αποκάλυψε τη φρίκηΗ Ελένη Φωτιάδου
Η μητέρα κατήγγειλε τα πρόσωπα που συμμετείχαν στη δολοφονία του παιδιού της και τους οδήγησε στον εισαγγελέα όπου και δικαίωσε τη ψυχή της κόρης της.

«Τώρα νομίζω ότι η ψυχή μου του παιδιού μου έχει αναπαυτεί. Η δική μου ζωή σταμάτησε στις 12 Ιουνίου. Τότε που μου έφεραν το παιδί νεκρό. Έπρεπε όμως να παλέψω. Να το κάνω για την Εύα και την αδερφή της που μεγάλωσα με πολλούς κόπους. Έφτυσα αίμα ώσπου να συγκεντρώσω τα στοιχεία αλλά είχα ορκιστεί ότι θα πληρώσει ο δολοφόνος του παιδιού μου» είχε πει τότε σε δηλώσεις της η Ελένη Φωτιάδου.

Υπόθεση Φαίης Μπακογιώργου

Στις αρχές Οκτωβρίου 2021, ο πατέρας της Φαίης Μπακογιώργου αναλαμβάνοντας το ρόλο του ερευνητή βρήκε το «διαμέρισμα της κολάσεως» όπου κακοποιούνταν συστηματικά η κόρη του.

Μέσα από την ερευνά του, ανακάλυψε ότι η ίδια του η γυναίκα ήταν η ηθική αυτουργός και η δολοφόνος της κόρης του, ενώ η ίδια η μητέρα της Φαίης και η ιδιοκτήτρια του διαμερίσματος είχαν εμπλοκή σε κύκλους trafficking και εγκληματικές δραστηριότητες.

Γονείς που ερεύνησαν τον φόνο του παιδιού τους: Η μητέρα της Εύας που έγινε ιερόδουλη και ο πατέρας της Φαίης που αποκάλυψε τη φρίκηΗ Φαίη Μπακογιώργου

Η Φαίη ήταν μητέρα τριών παιδιών και βρέθηκε νεκρή τον Οκτώβριο του 2021 στα Πατήσια. Μετά τον θάνατό της, η σορός της παρέμεινε έναν ολόκληρο μήνα στο ψυγείο ενός νοσοκομείου, πριν τελικά να ταφεί ως άγνωστο πρόσωπο.

Η άτυχη Φαίη είχε βρεθεί νεκρή τυλιγμένη με κουβέρτα σε δρόμο της περιοχής. Οι έρευνες που έκανε ο πατέρας της αποκάλυψαν ότι η Φαίη υπέστη βία και κακοποιητική συμπεριφορά από την οικογένειά της με μαρτυρίες για ξυλοδαρμούς και εκμετάλλευση, ενώ τα ανήλικα παιδιά της αντιμετώπιζαν, επίσης, κακοποίηση.

Γονείς που ερεύνησαν τον φόνο του παιδιού τους: Η μητέρα της Εύας που έγινε ιερόδουλη και ο πατέρας της Φαίης που αποκάλυψε τη φρίκηΟ Νίκος Μπακογιώργος

Στις τελευταίες του δηλώσεις ο Νίκος Μπακογιώργος με πονεμένη ψυχή για το δύστυχο παιδί του που είχε πέσει στα νύχια προσώπων τα οποία το κακοποιούσαν και έβγαζαν χρήματα ρίχνοντάς το στην πορνεία για να φθάσουν να την σκοτώσουν όταν δεν τους ήταν πια χρήσιμη, είχε δηλώσει ότι ένιωσε δικαίωση για την αγαπημένη του Φαίη που κατάφερε να ανακαλύψει τον δολοφόνο του παιδιού του που ήταν η ίδια της η μητέρα.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αποκαλυπτικό βίντεο: Η Κύπρια Marierose απαντά πρώτη φορά για τον Κωνσταντίνο Βασάλο – Τελικά είχαν σχέση;
«Καμία οικογένεια να μην περνάει αυτή την κόλαση»: Η 12χρονη Κατερίνα επέστρεψε νικήτρια μετά από δύσκολη μεταμόσχευση στην Ιταλία
«Τι γίνεται;» - Οδηγός-κίνδυνος στους δρόμους της Λευκωσίας – Κουβαλούσε σίδερα που «έμπαιναν» στην αντίθετη λωρίδα – Δείτε φωτογραφία
Άγριο έγκλημα: Νεκρή 41χρονη τρανς από τον εραστή της - Της έκοψε τον λαιμό και περίμενε στον καναπέ τους αστυνομικούς
Σαρώνει όλη την Κύπρο η ΑΗΚ: Ψάχνουν παράνομα φωτοβολταϊκά - Έρχονται αποσυνδέσεις πρόστιμα και καταγγελίες στην Αστυνομία
Υπουργικό: Εγκρίθηκαν δύο σχέδια επιδότησης διδάκτρων και σίτισης για παιδιά στα νηπιαγωγεία - Δείτε τα ποσά

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αποκαλυπτικό βίντεο: Η Κύπρια Marierose απαντά πρώτη φορά για τον Κωνσταντίνο Βασάλο – Τελικά είχαν σχέση;

 19.05.2026 - 16:35
Επόμενο άρθρο

Πέθανε ο Αντρέας Ματσίδης: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία

 19.05.2026 - 16:51
Στην τελική ευθεία «Κρόνος» και «Αφροδίτη» – Το χρονοδιάγραμμα για το πρώτο κυπριακό αέριο

Στην τελική ευθεία «Κρόνος» και «Αφροδίτη» – Το χρονοδιάγραμμα για το πρώτο κυπριακό αέριο

Η Κύπρος βρίσκεται στην τελική ευθεία για τη βιώσιμη και εμπορική αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων της στην ΑΟΖ της, αναδεικνύοντας την Ανατολική Μεσόγειο σε έναν σημαντικό ενεργειακό κόμβο και συμβάλλοντας, παράλληλα, στις προσπάθειες της ΕΕ για ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας μέσω της διαφοροποίησης πηγών και οδεύσεων, ανέφερε την Τρίτη ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανός, σε δηλώσεις του μετά το τέλος του Υπουργικού Συμβουλίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στην τελική ευθεία «Κρόνος» και «Αφροδίτη» – Το χρονοδιάγραμμα για το πρώτο κυπριακό αέριο

Στην τελική ευθεία «Κρόνος» και «Αφροδίτη» – Το χρονοδιάγραμμα για το πρώτο κυπριακό αέριο

  •  19.05.2026 - 12:43
Αννίτα Δημητρίου: Η απάντηση για το «φλερτ» με το ΔΗΚΟ – Το στοίχημα για τις Βουλευτικές

Αννίτα Δημητρίου: Η απάντηση για το «φλερτ» με το ΔΗΚΟ – Το στοίχημα για τις Βουλευτικές

  •  19.05.2026 - 10:40
Υπουργικό: Εγκρίθηκαν δύο σχέδια επιδότησης διδάκτρων και σίτισης για παιδιά στα νηπιαγωγεία - Δείτε τα ποσά

Υπουργικό: Εγκρίθηκαν δύο σχέδια επιδότησης διδάκτρων και σίτισης για παιδιά στα νηπιαγωγεία - Δείτε τα ποσά

  •  19.05.2026 - 12:19
Υπόθεση «Σάντυ»: Στο Αρχηγείο οδηγούνται τα πορίσματα από FBI και Europol

Υπόθεση «Σάντυ»: Στο Αρχηγείο οδηγούνται τα πορίσματα από FBI και Europol

  •  19.05.2026 - 11:19
Βουλευτικές με... απαγορεύσεις: Τι ισχύει για προεκλογικές πινακίδες και κινητά στα εκλογικά κέντρα

Βουλευτικές με... απαγορεύσεις: Τι ισχύει για προεκλογικές πινακίδες και κινητά στα εκλογικά κέντρα

  •  19.05.2026 - 12:02
Σαρώνει όλη την Κύπρο η ΑΗΚ: Ψάχνουν παράνομα φωτοβολταϊκά - Έρχονται αποσυνδέσεις πρόστιμα και καταγγελίες στην Αστυνομία

Σαρώνει όλη την Κύπρο η ΑΗΚ: Ψάχνουν παράνομα φωτοβολταϊκά - Έρχονται αποσυνδέσεις πρόστιμα και καταγγελίες στην Αστυνομία

  •  19.05.2026 - 14:20
Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα για τη βόμβα σε περίπτερο στη Λεμεσό – Τους «έκαψαν» τα CCTV

Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα για τη βόμβα σε περίπτερο στη Λεμεσό – Τους «έκαψαν» τα CCTV

  •  19.05.2026 - 15:52
ΣΤΟΠ στα e-scooters για ανήλικους – Τι αλλάζει από σήμερα στην Κύπρο

ΣΤΟΠ στα e-scooters για ανήλικους – Τι αλλάζει από σήμερα στην Κύπρο

  •  19.05.2026 - 13:21

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα