Γονείς που ερεύνησαν τον φόνο του παιδιού τους: Η μητέρα της Εύας που έγινε ιερόδουλη και ο πατέρας της Φαίης που αποκάλυψε τη φρίκη

Η υπόθεση Φωτιάδου

Η υπόθεση της Ελένης Φωτιάδου και της κόρης της Εύας αποτελεί μία από τις πιο μαρτυρικές ιστορίες δικαίωσης στη σύγχρονη ελληνική δικαστική ιστορία. Ήταν Ιούνιος 1998 όταν μια 19χρονη κοπέλα, η Εύα Φωτιάδου, βρέθηκε νεκρή σε μια υπό ανέγερση πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη.

Ο ιατροδικαστής που διενήργησε τη νεκροψία απέδωσε το θάνατό της σε χρήση ηρωίνης και η υπόθεση αρχειοθετήθηκε από τις Αρχές. Ωστόσο η μητέρα της, Ελένη, ήταν από την πρώτη στιγμή βέβαιη ότι επρόκειτο για δολοφονία. Με αυτοθυσία και επιμονή ξεκίνησε μια ακήρυχτη μάχη για δικαιοσύνη, βάζοντας τον εαυτό της ακόμα και σε κινδύνους.

H Εύα Φωτιάδου

Για να αποδείξει την αλήθεια για τον θάνατο της κόρης της, η Ελένη Φωτιάδου άρχισε να υποδύεται την ιερόδουλη και να επισκέπτεται στέκια τοξικομανών καταγράφοντας με ένα κασετοφωνάκι κάθε πληροφορία που θα μπορούσε να ξεδιαλύνει την υπόθεση. Δεν δίστασε ακόμα και να συνάψει ερωτική σχέση με έναν από τους εμπλεκόμενους προκειμένου να φτάσει στην αλήθεια.



Με στοιχεία που συγκέντρωσε και κατέθεσε στις εισαγγελικές αρχές, η μητέρα της 19χρονης Εύας κατάφερε να παραπέμψει σε δίκη άτομα, ανάμεσά τους βιαστές και δολοφόνους της κόρης της. Η δικαστική διαδρομή ήταν δύσκολη με αρχικές διαψεύσεις και αμφισβητήσεις αλλά η αποφασιστικότητα της μητέρας τελικά δικαιώθηκε.



Σύμφωνα με την έρευνα της μητέρας, τον Ιούνιο του 1998 κάποιος έμπορος ναρκωτικών προσέγγισε την κόρη της που διασκέδαζε σε στέκι στην Σταυρούπολη. Τη φλέρταρε και την έπεισε να την ακολουθήσει στο διαμέρισμά του. Εκεί μαζί με κάποια άλλα άτομα τη βίασαν, την ξυλοκόπησαν άγρια, τη λήστεψαν και όταν διαπίστωσαν πως η κοπέλα δεν είχε τις αισθήσεις της, της έκαναν ένεση ηρωίνης και την εγκατέλειψαν σε μια υπό ανέγερση πολυκατοικία.

Η Ελένη Φωτιάδου

Η μητέρα κατήγγειλε τα πρόσωπα που συμμετείχαν στη δολοφονία του παιδιού της και τους οδήγησε στον εισαγγελέα όπου και δικαίωσε τη ψυχή της κόρης της.



«Τώρα νομίζω ότι η ψυχή μου του παιδιού μου έχει αναπαυτεί. Η δική μου ζωή σταμάτησε στις 12 Ιουνίου. Τότε που μου έφεραν το παιδί νεκρό. Έπρεπε όμως να παλέψω. Να το κάνω για την Εύα και την αδερφή της που μεγάλωσα με πολλούς κόπους. Έφτυσα αίμα ώσπου να συγκεντρώσω τα στοιχεία αλλά είχα ορκιστεί ότι θα πληρώσει ο δολοφόνος του παιδιού μου» είχε πει τότε σε δηλώσεις της η Ελένη Φωτιάδου.

Υπόθεση Φαίης Μπακογιώργου

Στις αρχές Οκτωβρίου 2021, ο πατέρας της Φαίης Μπακογιώργου αναλαμβάνοντας το ρόλο του ερευνητή βρήκε το «διαμέρισμα της κολάσεως» όπου κακοποιούνταν συστηματικά η κόρη του.

Μέσα από την ερευνά του, ανακάλυψε ότι η ίδια του η γυναίκα ήταν η ηθική αυτουργός και η δολοφόνος της κόρης του, ενώ η ίδια η μητέρα της Φαίης και η ιδιοκτήτρια του διαμερίσματος είχαν εμπλοκή σε κύκλους trafficking και εγκληματικές δραστηριότητες.

Η Φαίη Μπακογιώργου

Η Φαίη ήταν μητέρα τριών παιδιών και βρέθηκε νεκρή τον Οκτώβριο του 2021 στα Πατήσια. Μετά τον θάνατό της, η σορός της παρέμεινε έναν ολόκληρο μήνα στο ψυγείο ενός νοσοκομείου, πριν τελικά να ταφεί ως άγνωστο πρόσωπο.

Η άτυχη Φαίη είχε βρεθεί νεκρή τυλιγμένη με κουβέρτα σε δρόμο της περιοχής. Οι έρευνες που έκανε ο πατέρας της αποκάλυψαν ότι η Φαίη υπέστη βία και κακοποιητική συμπεριφορά από την οικογένειά της με μαρτυρίες για ξυλοδαρμούς και εκμετάλλευση, ενώ τα ανήλικα παιδιά της αντιμετώπιζαν, επίσης, κακοποίηση.

Ο Νίκος Μπακογιώργος



Στις τελευταίες του δηλώσεις ο Νίκος Μπακογιώργος με πονεμένη ψυχή για το δύστυχο παιδί του που είχε πέσει στα νύχια προσώπων τα οποία το κακοποιούσαν και έβγαζαν χρήματα ρίχνοντάς το στην πορνεία για να φθάσουν να την σκοτώσουν όταν δεν τους ήταν πια χρήσιμη, είχε δηλώσει ότι ένιωσε δικαίωση για την αγαπημένη του Φαίη που κατάφερε να ανακαλύψει τον δολοφόνο του παιδιού του που ήταν η ίδια της η μητέρα.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα