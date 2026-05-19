Απαντά στον εκπρόσωπο της Αρχιεπισκοπής ο Νεκτάριος: «Άκυρος είσαι εσύ - Ακούσαμε πολλές βλακείες»

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Νεκτάριος άσκησε έντονη κριτική προς τον κ. Αντωνιάδη, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι «πραγματικά, είναι να απορεί κανείς με το θράσος της εποχής μας. Ο κάθε τηλεοπτικός σχολιαστής βαφτίστηκε ξαφνικά κανονολόγος, πατρολόγος, θεολόγος και τελικά ρυθμιστής της Θείας Χάριτος».

Παράλληλα, κατηγόρησε τον εκπρόσωπο Τύπου της Αρχιεπισκοπής για «παραποίηση της εκκλησιαστικής διδασκαλίας», ενώ αμφισβήτησε δημόσια τους χειρισμούς γύρω από την υπόθεση της Μονής Αββακούμ.

«Άκυρος είσαι εσύ και όλοι όσοι στηρίζετε, δικαιολογείτε και ξεπλένετε την αδικία μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας», αναφέρει επίσης στην ανάρτησή του.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Αντωνιάδη στο Πρωτοσέλιδο έδωσε την αυστηρή θέση της Εκκλησίας για τους καθαιρεμένους κληρικούς της Αββακούμ και ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως οι καθαιρεθέντες μοναχοί «δεν έχουν πλέον ιεροσύνη» και κάλεσε τους πιστούς να αποφεύγουν επαφές μαζί τους.

Αυτούσια η ανάρτηση: