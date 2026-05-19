ΑρχικήΚοινωνία
Απαντά στον εκπρόσωπο της Αρχιεπισκοπής ο Νεκτάριος: «Άκυρος είσαι εσύ - Ακούσαμε πολλές βλακείες»

 19.05.2026 - 17:08
Απάντησε στον εκπρόσωπο Τύπου της Αρχιεπισκοπής Γιάννη Αντωνιάδη αναφορικά με την υπόθεση της Ιεράς Μονής Οσίου Αββακούμ έδωσε ο καθαιρεμένος αρχιμανδρίτης Νεκτάριος.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Νεκτάριος άσκησε έντονη κριτική προς τον κ. Αντωνιάδη, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι «πραγματικά, είναι να απορεί κανείς με το θράσος της εποχής μας. Ο κάθε τηλεοπτικός σχολιαστής βαφτίστηκε ξαφνικά κανονολόγος, πατρολόγος, θεολόγος και τελικά ρυθμιστής της Θείας Χάριτος».

Παράλληλα, κατηγόρησε τον εκπρόσωπο Τύπου της Αρχιεπισκοπής για «παραποίηση της εκκλησιαστικής διδασκαλίας», ενώ αμφισβήτησε δημόσια τους χειρισμούς γύρω από την υπόθεση της Μονής Αββακούμ.

«Άκυρος είσαι εσύ και όλοι όσοι στηρίζετε, δικαιολογείτε και ξεπλένετε την αδικία μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας», αναφέρει επίσης στην ανάρτησή του.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Αντωνιάδη στο Πρωτοσέλιδο έδωσε την αυστηρή θέση της Εκκλησίας για τους καθαιρεμένους κληρικούς της Αββακούμ και ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως οι καθαιρεθέντες μοναχοί «δεν έχουν πλέον ιεροσύνη» και κάλεσε τους πιστούς να αποφεύγουν επαφές μαζί τους.

Αυτούσια η ανάρτηση:

Πέθανε ο Αντρέας Ματσίδης: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία

Σήμανε συναγερμός: Ξέσπασε φωτιά στην Επαρχία Λευκωσίας - Δείτε βίντεο

Στην τελική ευθεία «Κρόνος» και «Αφροδίτη» – Το χρονοδιάγραμμα για το πρώτο κυπριακό αέριο

Η Κύπρος βρίσκεται στην τελική ευθεία για τη βιώσιμη και εμπορική αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων της στην ΑΟΖ της, αναδεικνύοντας την Ανατολική Μεσόγειο σε έναν σημαντικό ενεργειακό κόμβο και συμβάλλοντας, παράλληλα, στις προσπάθειες της ΕΕ για ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας μέσω της διαφοροποίησης πηγών και οδεύσεων, ανέφερε την Τρίτη ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανός, σε δηλώσεις του μετά το τέλος του Υπουργικού Συμβουλίου.

Αννίτα Δημητρίου: Η απάντηση για το «φλερτ» με το ΔΗΚΟ – Το στοίχημα για τις Βουλευτικές

Υπουργικό: Εγκρίθηκαν δύο σχέδια επιδότησης διδάκτρων και σίτισης για παιδιά στα νηπιαγωγεία - Δείτε τα ποσά

Υπόθεση «Σάντυ»: Στο Αρχηγείο οδηγούνται τα πορίσματα από FBI και Europol

Βουλευτικές με... απαγορεύσεις: Τι ισχύει για προεκλογικές πινακίδες και κινητά στα εκλογικά κέντρα

Σήμανε συναγερμός: Ξέσπασε φωτιά στην Επαρχία Λευκωσίας - Δείτε βίντεο

Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα για τη βόμβα σε περίπτερο στη Λεμεσό – Τους «έκαψαν» τα CCTV

Σαρώνει όλη την Κύπρο η ΑΗΚ: Ψάχνουν παράνομα φωτοβολταϊκά - Έρχονται αποσυνδέσεις πρόστιμα και καταγγελίες στην Αστυνομία

