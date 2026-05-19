Η απλή και αποτελεσματική λύση για να κόψετε το κάπνισμα – Μειώνει την επιθυμία για τσιγάρο σε 5′

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Αδελαΐδας ανέλυσαν 59 τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές με συνολικά 9.083 συμμετέχοντες. Από αυτές, 43 εξέτασαν οργανωμένα προγράμματα άσκησης σε βάθος χρόνου και 16 αξιολόγησαν την άμεση επίδραση μίας και μόνο συνεδρίας στην επιθυμία για τσιγάρο.

Μικρό αλλά υπαρκτό όφελος στην αποχή

Σύμφωνα με την ανασκόπηση, τα προγράμματα άσκησης συνδέθηκαν με καλύτερα αποτελέσματα στη διακοπή του καπνίσματος.

Σε 23 κλινικές δοκιμές με 6.643 συμμετέχοντες, όσοι ανήκαν στις ομάδες προπόνησης είχαν 15% υψηλότερη πιθανότητα συνεχούς αποχής, σε σύγκριση με τις ομάδες ελέγχου. Σε 18 δοκιμές με 4.455 άτομα, η γυμναστική αύξησε κατά 21% την πιθανότητα αποχής σε διάστημα επτά ημερών.

Το όφελος δεν ήταν εντυπωσιακό, αλλά χαρακτηρίστηκε ως στατιστικά σημαντικό. Αν και η σωματική δραστηριότητα δεν αρκεί από μόνη της για να εγγυηθεί τη διακοπή, μπορεί να «γείρει» ελαφρώς την πλάστιγγα υπέρ όσων προσπαθούν.

Περίπου 2 λιγότερα τσιγάρα την ημέρα

Η θετική επίδραση φάνηκε και στην καθημερινή κατανάλωση. Σε 8 δοκιμές, οι συμμετέχοντες που εντάχθηκαν σε προγράμματα άσκησης κάπνιζαν κατά μέσο όρο 2,12 λιγότερα τσιγάρα την ημέρα, σε σύγκριση με όσους δεν ακολούθησαν ανάλογη παρέμβαση.

Η μείωση μπορεί να μοιάζει περιορισμένη σε ατομικό επίπεδο, αλλά έχει σημασία για τους ανθρώπους που βρίσκονται στη διαδικασία απεξάρτησης ή προσπαθούν να ελαττώσουν τη χρήση καπνού.

Τι συνέβη με την επιθυμία για νικοτίνη

Το πιο ενδιαφέρον εύρημα – ενδεχομένως – αφορά την επιθυμία για τσιγάρο. Στις μελέτες που εξέτασαν μία και μόνο συνεδρία άσκησης, η σωματική δραστηριότητα μείωσε αισθητά την οξεία επιθυμία για νικοτίνη αμέσως μετά την άσκηση. Το αποτέλεσμα παρέμενε ορατό 10, 20 και 30 λεπτά αργότερα.

Αυτό έχει (και) πρακτική σημασία. Οι κρίσιμες στιγμές στην προσπάθεια διακοπής είναι συχνά σύντομες αλλά έντονες: ένα στρεσογόνο γεγονός, μια συνήθεια μετά το φαγητό, ένα διάλειμμα στη δουλειά, η παρέα με άλλους καπνιστές.

Οπότε, μια σύντομη περίοδος άσκησης – ακόμη και 5 έως 30 λεπτά – μπορεί να λειτουργήσει ως «γέφυρα» μέχρι να περάσει η… παρόρμηση.

Η ένταση φαίνεται να παίζει ρόλο

Ωστόσο, δεν μετρά μόνο το αν κάποιος κινείται, αλλά και το πώς. Η αερόβια άσκηση φάνηκε να σχετίζεται περισσότερο με την βελτίωση των ποσοστών αποχής στις μελέτες μακροχρόνιας παρέμβασης. Σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται δραστηριότητες όπως το γρήγορο περπάτημα, το ποδήλατο ή ο διάδρομος.

Στις μεμονωμένες συνεδρίες, η υψηλότερη ένταση συνδέθηκε με μεγαλύτερη μείωση της επιθυμίας για κάπνισμα. Η έντονη δραστηριότητα είχε ισχυρότερη επίδραση, ακολούθησε η μέτρια, ενώ η χαμηλή φάνηκε να έχει μικρότερο και μη σαφές αποτέλεσμα.

Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι πρέπει να ξεκινήσουν με πολύ έντονη προπόνηση. Σημαίνει ότι η άσκηση χρειάζεται να προσαρμόζεται στο επίπεδο φυσικής κατάστασης, την ηλικία, την υγεία και τις δυνατότητες κάθε ατόμου.

Το μήνυμα των ειδικών

Η άσκηση δεν αποτελεί μια «μαγική λύση» ούτε αντικαθιστά τις καθιερωμένες θεραπείες διακοπής, όπως η συμβουλευτική, η θεραπεία υποκατάστασης νικοτίνης ή τα φάρμακα. Φαίνεται, όμως, ότι μπορεί να λειτουργήσει επικουρικά στην προσπάθεια, ιδίως στις στιγμές που η επιθυμία για κάπνισμα γίνεται διακαής.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr