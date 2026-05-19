ΠτΔ για υπόθεση «Σάντυ»: «Η εκτελεστική εξουσία δεν έχει καμία απολύτως εμπλοκή»

Η εκτελεστική εξουσία δεν έχει καμία απολύτως εμπλοκή στο συγκεκριμένο θέμα, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης κληθείς να πει κατά πόσο ενδέχεται να υπάρξουν εξελίξεις στην υπόθεση «Σάντη».

Σε δηλώσεις του σήμερα το απόγευμα στους δημοσιογράφους, στο Παραλίμνι , και σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι βρίσκεται σε εξέλιξη σύσκεψη στη Νομική Υπηρεσία για την υπόθεση «Σάντη» και ερωτηθείς αν ενδέχεται να προκύψουν εξελίξεις, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «αντιλαμβάνεστε ότι ως εκτελεστική εξουσία δεν γνωρίζω αν πρόκειται να υπάρξουν εξελίξεις ή όχι. Δεν έχουμε καμία απολύτως εμπλοκή στο συγκεκριμένο θέμα, όπως και σε όλα τα θέματα, αναμένουμε να δούμε ποιες είναι οι αποφάσεις από πλευράς Νομικής Υπηρεσίας».