Απίστευτο λάθος στη Βραζιλία: Δήλωσαν νεκρό 88χρονο και τον βρήκαν να αναπνέει μέσα στο γραφείο τελετών

Μια απίστευτη υπόθεση που προκαλεί σοκ και ερωτήματα για τις ιατρικές διαδικασίες εκτυλίχθηκε στη Βραζιλία, όπου ένας 88χρονος άνδρας κηρύχθηκε νεκρός και μεταφέρθηκε σε γραφείο τελετών και στην συνέχεια διαπιστώθηκε ότι εξακολουθούσε να βρίσκεται στη ζωή.

Ο Juraci Rosa Alves, όπως είναι το όνομα του 88χρονου μεταφέρθηκε το περασμένο Σάββατο εσπευσμένα σε νοσοκομείο με σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια. Οι γιατροί του νοσοκομείου τον ανακήρυξαν νεκρό και η σορός του παραδόθηκε σε γραφείο τελετών για τις διαδικασίες της κηδείας.

Ωστόσο, κατά την προετοιμασία της σορού, το προσωπικό του γραφείου τελετών παρατήρησε ασυνήθιστες κινήσεις στην κοιλιακή χώρα του ηλικιωμένου. Αρχικά δεν ήταν βέβαιοι αν επρόκειτο για αναπνοή, όμως λίγο αργότερα διαπίστωσαν ότι ο 88χρονος παρουσίαζε ζωτικά σημεία.

Η τεχνική υπεύθυνη νοσηλευτικής του γραφείου τελετών, Jacqueline Brogiato, ανέφερε ότι το προσωπικό αντέδρασε άμεσα, προσπαθώντας να καθαρίσει τις αναπνευστικές οδούς του άνδρα μέχρι να φτάσουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Γιατρός που έσπευσε στο σημείο χορήγησε ηρεμιστικά στον Alves και προχώρησε στη διασωλήνωσή του, προκειμένου να μεταφερθεί άμεσα σε νοσοκομείο στο Πρεζιντέντε Προυντέντε, όπου παραμένει νοσηλευόμενος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση.

Συγγενείς του 88χρονου περιέγραψαν στιγμές σοκ, καθώς είχαν ήδη ξεκινήσει τις προετοιμασίες για την κηδεία του. Όπως ανέφεραν, μέλη της οικογένειας του είχαν συγκεντρώσει τα απαραίτητα έγγραφα και τα ρούχα που θα φορούσε στην αγρυπνία, πριν ενημερωθούν ότι ο ηλικιωμένος παρουσίαζε σημάδια ζωής.

Η αστυνομία έχει καταγράψει την υπόθεση ως «παράλειψη παροχής βοήθειας», ενώ το όνομα του γιατρού που υπέγραψε το πιστοποιητικό θανάτου δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, ποστήριξε ότι η λανθασμένη διάγνωση και η καθυστέρηση στην παροχή κατάλληλης ιατρικής φροντίδας ενδέχεται να επιδείνωσαν την κατάσταση της υγείας του ηλικιωμένου, λόγω της προχωρημένης ηλικίας του και του χρόνου που παρέμεινε χωρίς θεραπεία.

Το νοσοκομείο που αρχικά τον είχε κηρύξει νεκρό ανακοίνωσε ότι ξεκινά εσωτερική έρευνα για το περιστατικό, δηλώνοντας παράλληλα διαθέσιμο να παράσχει κάθε απαραίτητη διευκρίνιση.

Η Κύπρος βρίσκεται στην τελική ευθεία για τη βιώσιμη και εμπορική αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων της στην ΑΟΖ της, αναδεικνύοντας την Ανατολική Μεσόγειο σε έναν σημαντικό ενεργειακό κόμβο και συμβάλλοντας, παράλληλα, στις προσπάθειες της ΕΕ για ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας μέσω της διαφοροποίησης πηγών και οδεύσεων, ανέφερε την Τρίτη ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανός, σε δηλώσεις του μετά το τέλος του Υπουργικού Συμβουλίου.

