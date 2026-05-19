ΑρχικήΠολιτική
Στην Ινδία αύριο ο ΠτΔ: «Σημαντικότατο ταξίδι - Θα υπογραφούν αρκετές Συμφωνίες»

 19.05.2026 - 18:16
Στην αμοιβαία βούληση για περαιτέρω ενίσχυση της ήδη εξαίρετης συνεργασίας Κύπρου – Ινδίας αναφέρθηκε ο Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του σήμερα το απόγευμα στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στην Παρουσίαση της Νέας Αναπτυξιακής Τουριστικής Στρατηγικής του Δήμου Παραλιμνίου–Δερύνειας, και ερωτηθείς για την αυριανή μετάβαση του στην Ινδία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «πρόκειται για ένα σημαντικότατο ταξίδι, σε συνέχεια της επίσκεψης του Πρωθυπουργού της χώρας στην Κύπρο τον περασμένο Ιούνιο όπου τέθηκαν οι βάσεις για μια στρατηγική συνεργασία, όχι μόνο στα πολιτικά θέματα, αλλά και στα θέματα της οικονομίας, των επενδύσεων, του τουρισμού – μια και βρισκόμαστε σε εκδήλωση για τον τουρισμό της χώρας μας.

Θα επισκεφθώ τη Μουμπάι, ακολούθως το Νέο Δελχί, και είναι ένα γεμάτο πρόγραμμα το οποίο, είμαι σίγουρος, θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τα αποτελέσματα που, ήδη, βλέπουμε σε συνέχεια της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στη χώρα μας τον περασμένο Ιούνιο.

Κατά την επίσκεψη θα υπογραφούν αρκετές Συμφωνίες, ακριβώς δείχνοντας την ετοιμότητα, την πολιτική βούληση και από τις δύο χώρες να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τις σχέσεις μας. Να θυμίσω ότι έχει υπογραφεί και η πολύ σημαντική εμπορική Συμφωνία της ΕΕ με την Ινδία. Μεταβαίνω εκεί και ως ο Πρόεδρος της χώρας που έχει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, άρα, υπάρχουν αρκετά δεδομένα και θα ακούσετε και αρκετές ανακοινώσεις».

Ο Χένινγκ Μπεργκ παρέλαβε το βραβείο του κορυφαίου (ΒΙΝΤΕΟ)

ΠτΔ για υπόθεση «Σάντυ»: «Η εκτελεστική εξουσία δεν έχει καμία απολύτως εμπλοκή»

Στην τελική ευθεία «Κρόνος» και «Αφροδίτη» – Το χρονοδιάγραμμα για το πρώτο κυπριακό αέριο

Η Κύπρος βρίσκεται στην τελική ευθεία για τη βιώσιμη και εμπορική αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων της στην ΑΟΖ της, αναδεικνύοντας την Ανατολική Μεσόγειο σε έναν σημαντικό ενεργειακό κόμβο και συμβάλλοντας, παράλληλα, στις προσπάθειες της ΕΕ για ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας μέσω της διαφοροποίησης πηγών και οδεύσεων, ανέφερε την Τρίτη ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανός, σε δηλώσεις του μετά το τέλος του Υπουργικού Συμβουλίου.

