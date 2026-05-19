ΠτΔ για παρουσία δυνάμεων στην Κύπρο: «Είμαστε σε συνεχή επαφή με την Ελληνική Κυβέρνηση»

Σε συνεχή επαφή με την Ελληνική Κυβέρνηση βρίσκεται η Κυπριακή Κυβέρνηση είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο Παραλίμνι, και ερωτηθείς τι αναμένεται να γίνει με τις ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις της Ελλάδας που βρίσκονται στην Κύπρο, μετά και τις χθεσινές ανακοινώσεις της Αθήνας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «έχει, ήδη, τοποθετηθεί η Ελληνική Κυβέρνηση.

Είμαστε σε συνεχή επαφή για το συγκεκριμένο θέμα και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και σε επίπεδο των Υπουργών Άμυνας. Έγινε η πρώτη ανακοίνωση και όταν υπάρξουν νεότερα θα είμαστε εδώ για να τα ανακοινώσουμε. Δεν θέλω να μιλώ δημόσια οτιδήποτε για το συγκεκριμένο θέμα».