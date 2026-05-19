Τρεις αγνοούμενοι μετά την κατάρρευση κτιρίου στη Γερμανία

 19.05.2026 - 20:12
Σωστικά συνεργεία αναζητούν τρεις αγνοούμενους που πιθανολογείται ότι είναι εγκλωβισμένοι στα ερείπια κτιρίου που κατέρρευσε χθες Δευτέρα (18/5) στην πόλη Γκέρλιτς της ανατολικής Γερμανίας, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Πρόκειται για «δύο γυναίκες, ηλικίας 25 και 26 ετών, ρουμανικής υπηκοότητας, και έναν 47χρονο άνδρα γερμανικής και βουλγαρικής υπηκοότητας», διευκρίνισε η αστυνομία, συμπληρώνοντας πως τα αίτια της κατάρρευσης διερευνώνται. H Deutsche Welle μετέδωσε πως οι υποψίες των αρχών στρέφονται σε διαρροή αερίου.

Διασώστες χτενίζουν την περιοχή με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, αναζητώντας σημάδια ζωής στα χαλάσματα, καθώς η χρήση βαρέων μηχανημάτων στο σημείο κρίνεται επικίνδυνη.

«Τα σωστικά συνεργεία εργάζονται ακατάπαυστα», αναφέρει η δημοτική αρχή. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, οι έρευνες θα συνεχιστούν μέχρι τη νύχτα.

Αρχικά είχαν δηλωθεί ως αγνοούμενοι άλλοι δύο ένοικοι του κτιρίου. Διαπιστώθηκε όμως ότι είχαν βγει για περίπατο τη στιγμή της κατάρρευσης, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Bild.

Η πόλη Γκέρλιτς, στο ανατολικό άκρο της Γερμανίας, κοντά στα πολωνικά σύνορα, είναι γνωστή για τα ιστορικά της κτίρια, που χρησιμοποιούνται συχνά σε κινηματογραφικές παραγωγές.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Υπ. Ενέργειας: «Η παραγωγή ΦΑ δεν είναι πλέον στα χαρτιά» - Πλώρη για την ενεργειακή απεξάρτηση της Κύπρου

Σε μια ιστορική καμπή για το ενεργειακό πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφέρθηκε ο Υπουργός Ενέργειας, Μιχάλης Δαμιανός, φιλοξενούμενος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, ξεκαθαρίζοντας πως η χώρα περνά πλέον οριστικά από το στάδιο των ερευνών σε αυτό της παραγωγής.

Υπ. Ενέργειας: «Η παραγωγή ΦΑ δεν είναι πλέον στα χαρτιά» - Πλώρη για την ενεργειακή απεξάρτηση της Κύπρου

  •  19.05.2026 - 20:41
Στην Ινδία την Τετάρτη ο ΠτΔ: «Σημαντικότατο ταξίδι - Θα υπογραφούν αρκετές Συμφωνίες»

  •  19.05.2026 - 18:16
Αφθώδης πυρετός: Πρώτο κρούσμα στη Λεμεσό – Σήμανε συναγερμός στις Κτηνιατρικές

  •  19.05.2026 - 20:58
Υπόθεση «Σάντυ»: «Χρειάζεται μελέτη κι αξιολόγηση», λένε πηγές από την ΝΥ - Ανοικτό ενδεχόμενο να υπάρξουν κι άλλες συσκέψεις

  •  19.05.2026 - 19:26
Τζόκερ έπαιξες; Έγινε η κλήρωση - Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

  •  19.05.2026 - 21:58
Ο μπαμπούλας του λαϊκισμού

  •  19.05.2026 - 20:43
Η ατάκα Αβέρωφ για Νικόλα: «Όποια πέτρα κι αν σηκώσεις…»

  •  19.05.2026 - 22:27
Υπόθεση 14χρονου Στυλιανού: Αναφορές σε πιθανές ευθύνες του Αρχηγού Αστυνομίας - Όσα αποκάλυψε ο ποινικός ανακριτής

  •  19.05.2026 - 17:26

