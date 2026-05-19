Υπ. Ενέργειας: «Η παραγωγή ΦΑ δεν είναι πλέον στα χαρτιά» - Πλώρη για την ενεργειακή απεξάρτηση της Κύπρου

Μετά την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου για το κοίτασμα «Κρόνος», ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι το πρώτο εξάμηνο του 2028 αναμένεται η ροή κυπριακού φυσικού αερίου προς τον τερματικό σταθμό της Νταμιέτα στην Αίγυπτο, ανοίγοντας τον δρόμο για την ευρωπαϊκή αγορά.

Αναλύοντας τον οικονομικό αντίκτυπο για τους πολίτες, ο κ. Δαμιανός σημείωσε ότι αν και η απόσβεση των εξόδων των εταιρειών θα μεταθέσει τα πρώτα καθαρά κέρδη για το 2029-2030, τα συνολικά οφέλη θα είναι τεράστια.

«Δεν μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια, αλλά πολλές φορές μιλάμε για δισεκατομμύρια σε βάθος χρόνου», τόνισε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η εξέλιξη αυτή θα δώσει το έναυσμα και για νέους γύρους αδειοδοτήσεων την επόμενη διετία.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη γεωπολιτική θωράκιση της Κύπρου μέσα από τις συμμαχίες της με χώρες της περιοχής και την παρουσία ξένων κολοσσών (Chevron, Eni, ExxonMobil) στην ΑΟΖ, δηλώνοντας πως «Η παραγωγή φυσικού αερίου δεν είναι πλέον στα χαρτιά».

Τέλος, ο Υπουργός Ενέργειας αποκάλυψε την κάθοδό του στις ΗΠΑ στις 9 Ιουνίου για τη διευρυμένη συνάντηση του ενεργειακού σχήματος «3+1» (Κύπρος, Ελλάδα, Ισραήλ με την παρουσία των Αμερικανών), ενώ αναφέρθηκε και στο θρίλερ των διαπραγματεύσεων για το κοίτασμα «Αφροδίτη».

Παραδέχτηκε ότι η συμφωνία με τη Chevron δεν έχει ολοκληρωθεί καθώς απομένουν 4-5 ανοιχτά ζητήματα, ωστόσο εμφανίστηκε αισιόδοξος για την έκβαση των έντονων διαβουλεύσεων.

«Θεωρούμε ότι είμαστε κοντά και ευελπιστούμε ότι τις επόμενες τρεις εβδομάδες θα έχουμε κλείσει το θέμα», κατέληξε ο κ. Δαμιανός, ξεκαθαρίζοντας πως σε αντίθετη περίπτωση η Δημοκρατία θα προχωρήσει χωρίς επηρεασμό.

