Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΥπ. Ενέργειας: «Η παραγωγή ΦΑ δεν είναι πλέον στα χαρτιά» - Πλώρη για την ενεργειακή απεξάρτηση της Κύπρου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπ. Ενέργειας: «Η παραγωγή ΦΑ δεν είναι πλέον στα χαρτιά» - Πλώρη για την ενεργειακή απεξάρτηση της Κύπρου

 19.05.2026 - 20:41
Υπ. Ενέργειας: «Η παραγωγή ΦΑ δεν είναι πλέον στα χαρτιά» - Πλώρη για την ενεργειακή απεξάρτηση της Κύπρου

Σε μια ιστορική καμπή για το ενεργειακό πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφέρθηκε ο Υπουργός Ενέργειας, Μιχάλης Δαμιανός, φιλοξενούμενος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, ξεκαθαρίζοντας πως η χώρα περνά πλέον οριστικά από το στάδιο των ερευνών σε αυτό της παραγωγής.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Στην τελική ευθεία «Κρόνος» και «Αφροδίτη» – Το χρονοδιάγραμμα για το πρώτο κυπριακό αέριο

Μετά την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου για το κοίτασμα «Κρόνος», ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι το πρώτο εξάμηνο του 2028 αναμένεται η ροή κυπριακού φυσικού αερίου προς τον τερματικό σταθμό της Νταμιέτα στην Αίγυπτο, ανοίγοντας τον δρόμο για την ευρωπαϊκή αγορά.

Αναλύοντας τον οικονομικό αντίκτυπο για τους πολίτες, ο κ. Δαμιανός σημείωσε ότι αν και η απόσβεση των εξόδων των εταιρειών θα μεταθέσει τα πρώτα καθαρά κέρδη για το 2029-2030, τα συνολικά οφέλη θα είναι τεράστια.

«Δεν μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια, αλλά πολλές φορές μιλάμε για δισεκατομμύρια σε βάθος χρόνου», τόνισε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η εξέλιξη αυτή θα δώσει το έναυσμα και για νέους γύρους αδειοδοτήσεων την επόμενη διετία.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη γεωπολιτική θωράκιση της Κύπρου μέσα από τις συμμαχίες της με χώρες της περιοχής και την παρουσία ξένων κολοσσών (Chevron, Eni, ExxonMobil) στην ΑΟΖ, δηλώνοντας πως «Η παραγωγή φυσικού αερίου δεν είναι πλέον στα χαρτιά».

Τέλος, ο Υπουργός Ενέργειας αποκάλυψε την κάθοδό του στις ΗΠΑ στις 9 Ιουνίου για τη διευρυμένη συνάντηση του ενεργειακού σχήματος «3+1» (Κύπρος, Ελλάδα, Ισραήλ με την παρουσία των Αμερικανών), ενώ αναφέρθηκε και στο θρίλερ των διαπραγματεύσεων για το κοίτασμα «Αφροδίτη».

Παραδέχτηκε ότι η συμφωνία με τη Chevron δεν έχει ολοκληρωθεί καθώς απομένουν 4-5 ανοιχτά ζητήματα, ωστόσο εμφανίστηκε αισιόδοξος για την έκβαση των έντονων διαβουλεύσεων.

«Θεωρούμε ότι είμαστε κοντά και ευελπιστούμε ότι τις επόμενες τρεις εβδομάδες θα έχουμε κλείσει το θέμα», κατέληξε ο κ. Δαμιανός, ξεκαθαρίζοντας πως σε αντίθετη περίπτωση η Δημοκρατία θα προχωρήσει χωρίς επηρεασμό.

Δείτε τι δήλωσε 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αποκαλυπτικό βίντεο: Η Κύπρια Marierose απαντά πρώτη φορά για τον Κωνσταντίνο Βασάλο – Τελικά είχαν σχέση;
«Καμία οικογένεια να μην περνάει αυτή την κόλαση»: Η 12χρονη Κατερίνα επέστρεψε νικήτρια μετά από δύσκολη μεταμόσχευση στην Ιταλία
«Τι γίνεται;» - Οδηγός-κίνδυνος στους δρόμους της Λευκωσίας – Κουβαλούσε σίδερα που «έμπαιναν» στην αντίθετη λωρίδα – Δείτε φωτογραφία
Άγριο έγκλημα: Νεκρή 41χρονη τρανς από τον εραστή της - Της έκοψε τον λαιμό και περίμενε στον καναπέ τους αστυνομικούς
Σαρώνει όλη την Κύπρο η ΑΗΚ: Ψάχνουν παράνομα φωτοβολταϊκά - Έρχονται αποσυνδέσεις πρόστιμα και καταγγελίες στην Αστυνομία
Υπουργικό: Εγκρίθηκαν δύο σχέδια επιδότησης διδάκτρων και σίτισης για παιδιά στα νηπιαγωγεία - Δείτε τα ποσά

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ο μπαμπούλας του λαϊκισμού

 19.05.2026 - 20:43
Επόμενο άρθρο

Αφθώδης πυρετός: Πρώτο κρούσμα στη Λεμεσό – Σήμανε συναγερμός στις Κτηνιατρικές

 19.05.2026 - 20:58

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Υπ. Ενέργειας: «Η παραγωγή ΦΑ δεν είναι πλέον στα χαρτιά» - Πλώρη για την ενεργειακή απεξάρτηση της Κύπρου

Υπ. Ενέργειας: «Η παραγωγή ΦΑ δεν είναι πλέον στα χαρτιά» - Πλώρη για την ενεργειακή απεξάρτηση της Κύπρου

  •  19.05.2026 - 20:41
Στην Ινδία την Τετάρτη ο ΠτΔ: «Σημαντικότατο ταξίδι - Θα υπογραφούν αρκετές Συμφωνίες»

Στην Ινδία την Τετάρτη ο ΠτΔ: «Σημαντικότατο ταξίδι - Θα υπογραφούν αρκετές Συμφωνίες»

  •  19.05.2026 - 18:16
Αφθώδης πυρετός: Πρώτο κρούσμα στη Λεμεσό – Σήμανε συναγερμός στις Κτηνιατρικές

Αφθώδης πυρετός: Πρώτο κρούσμα στη Λεμεσό – Σήμανε συναγερμός στις Κτηνιατρικές

  •  19.05.2026 - 20:58
Υπόθεση «Σάντυ»: «Χρειάζεται μελέτη κι αξιολόγηση», λένε πηγές από την ΝΥ - Ανοικτό ενδεχόμενο να υπάρξουν κι άλλες συσκέψεις

Υπόθεση «Σάντυ»: «Χρειάζεται μελέτη κι αξιολόγηση», λένε πηγές από την ΝΥ - Ανοικτό ενδεχόμενο να υπάρξουν κι άλλες συσκέψεις

  •  19.05.2026 - 19:26
Τζόκερ έπαιξες; Έγινε η κλήρωση - Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Τζόκερ έπαιξες; Έγινε η κλήρωση - Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

  •  19.05.2026 - 21:58
Ο μπαμπούλας του λαϊκισμού

Ο μπαμπούλας του λαϊκισμού

  •  19.05.2026 - 20:43
Η ατάκα Αβέρωφ για Νικόλα: «Όποια πέτρα κι αν σηκώσεις…»

Η ατάκα Αβέρωφ για Νικόλα: «Όποια πέτρα κι αν σηκώσεις…»

  •  19.05.2026 - 22:27
Υπόθεση 14χρονου Στυλιανού: Αναφορές σε πιθανές ευθύνες του Αρχηγού Αστυνομίας - Όσα αποκάλυψε ο ποινικός ανακριτής

Υπόθεση 14χρονου Στυλιανού: Αναφορές σε πιθανές ευθύνες του Αρχηγού Αστυνομίας - Όσα αποκάλυψε ο ποινικός ανακριτής

  •  19.05.2026 - 17:26

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα