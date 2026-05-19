Κολομβία: Έκρυβαν μωρά πιθήκων στα εσώρουχά τους για λαθρεμπόριο - Δείτε βίντεο

Σύμφωνα με τις κολομβιανές αρχές, οι ύποπτοι, ένας 26χρονος άνδρας και μία 27χρονη γυναίκα από την περιοχή La Jagua de Ibirico, προσπάθησαν να περάσουν τα ζώα από το αεροδρόμιο όταν, όταν εντοπίστηκαν και τη διάρκεια ελέγχου. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι τα μικρά πρωτεύοντα βρίσκονταν κρυμμένα πάνω στο σώμα τους και κάτω από τα ρούχα.

Ένα από τα μωρά πιθήκων δεν κατάφερε να επιβιώσει, καθώς πέθανε από ασφυξία κατά τη μεταφορά ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι το ζώο παρέμεινε πιεσμένο πάνω στο σώμα ενός από τους διακινητές για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς επαρκή αέρα.



Οι αρχές αναγνώρισαν τουλάχιστον έναν από τους πιθήκους ως καπουτσίνο με λευκό πρόσωπο. Ωστόσο, τοπικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν αντικρουόμενες πληροφορίες για το ακριβές είδος, αναφέροντας μεταξύ άλλων πίθηκο-αράχνη ή ουρακοτάγκο.



Σε βάρος των δύο συλληφθέντων ασκήθηκαν κατηγορίες που σχετίζονται με διακίνηση άγριας πανίδας και παράνομη εκμετάλλευση φυσικών πόρων. Οι κολομβιανές αρχές επισημαίνουν ότι το παράνομο εμπόριο εξωτικών ζώων εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρή απειλή για την άγρια ζωή της χώρας.

