Κολομβία: Έκρυβαν μωρά πιθήκων στα εσώρουχά τους για λαθρεμπόριο - Δείτε βίντεο

 19.05.2026 - 21:34
Σοκ προκαλεί υπόθεση λαθρεμπορίας άγριων ζώων στην Καρταχένα στην Κολομβία, όπου δύο άτομα συνελήφθησαν κατηγορούμενα ότι επιχείρησαν να μεταφέρουν παράνομα τρία μωρά πιθήκων κρυμμένα μέσα στα εσώρουχα και τα ρούχα τους, μέσω του διεθνούς αεροδρομίου Rafael Núñez, με προορισμό τη Δομινικανή Δημοκρατία.

Σύμφωνα με τις κολομβιανές αρχές, οι ύποπτοι, ένας 26χρονος άνδρας και μία 27χρονη γυναίκα από την περιοχή La Jagua de Ibirico, προσπάθησαν να περάσουν τα ζώα από το αεροδρόμιο όταν, όταν εντοπίστηκαν και τη διάρκεια ελέγχου. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι τα μικρά πρωτεύοντα βρίσκονταν κρυμμένα πάνω στο σώμα τους και κάτω από τα ρούχα.

Ένα από τα μωρά πιθήκων δεν κατάφερε να επιβιώσει, καθώς πέθανε από ασφυξία κατά τη μεταφορά ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι το ζώο παρέμεινε πιεσμένο πάνω στο σώμα ενός από τους διακινητές για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς επαρκή αέρα.


Οι αρχές αναγνώρισαν τουλάχιστον έναν από τους πιθήκους ως καπουτσίνο με λευκό πρόσωπο. Ωστόσο, τοπικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν αντικρουόμενες πληροφορίες για το ακριβές είδος, αναφέροντας μεταξύ άλλων πίθηκο-αράχνη ή ουρακοτάγκο.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων ασκήθηκαν κατηγορίες που σχετίζονται με διακίνηση άγριας πανίδας και παράνομη εκμετάλλευση φυσικών πόρων. Οι κολομβιανές αρχές επισημαίνουν ότι το παράνομο εμπόριο εξωτικών ζώων εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρή απειλή για την άγρια ζωή της χώρας.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Αφθώδης πυρετός: Πρώτο κρούσμα στη Λεμεσό – Σήμανε συναγερμός στις Κτηνιατρικές

Οι 25 πιο ακριβοπληρωμένες θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια – Οι τρεις σημαντικές παγκόσμιες αλλαγές

Υπ. Ενέργειας: «Η παραγωγή ΦΑ δεν είναι πλέον στα χαρτιά» - Πλώρη για την ενεργειακή απεξάρτηση της Κύπρου

Σε μια ιστορική καμπή για το ενεργειακό πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφέρθηκε ο Υπουργός Ενέργειας, Μιχάλης Δαμιανός, φιλοξενούμενος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, ξεκαθαρίζοντας πως η χώρα περνά πλέον οριστικά από το στάδιο των ερευνών σε αυτό της παραγωγής.

Στην Ινδία την Τετάρτη ο ΠτΔ: «Σημαντικότατο ταξίδι - Θα υπογραφούν αρκετές Συμφωνίες»

Αφθώδης πυρετός: Πρώτο κρούσμα στη Λεμεσό – Σήμανε συναγερμός στις Κτηνιατρικές

Υπόθεση «Σάντυ»: «Χρειάζεται μελέτη κι αξιολόγηση», λένε πηγές από την ΝΥ - Ανοικτό ενδεχόμενο να υπάρξουν κι άλλες συσκέψεις

Τζόκερ έπαιξες; Έγινε η κλήρωση - Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Ο μπαμπούλας του λαϊκισμού

Η ατάκα Αβέρωφ για Νικόλα: «Όποια πέτρα κι αν σηκώσεις…»

Υπόθεση 14χρονου Στυλιανού: Αναφορές σε πιθανές ευθύνες του Αρχηγού Αστυνομίας - Όσα αποκάλυψε ο ποινικός ανακριτής

