Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΟι 25 πιο ακριβοπληρωμένες θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια – Οι τρεις σημαντικές παγκόσμιες αλλαγές
ΔΙΕΘΝΗ

Οι 25 πιο ακριβοπληρωμένες θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια – Οι τρεις σημαντικές παγκόσμιες αλλαγές

 19.05.2026 - 21:42
Οι 25 πιο ακριβοπληρωμένες θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια – Οι τρεις σημαντικές παγκόσμιες αλλαγές

Σε έναν κόσμο που έχει μεταμορφωθεί από την Τεχνητή Νοημοσύνη, το παγκοσμιοποιημένο εργατικό δυναμικό και την ταχεία ψηφιακή καινοτομία, οι επαγγελματικές σταδιοδρομίες εξελίσσονται ταχύτερα από ποτέ.

Κατ’ επέκταση ένα ερώτημα κυριαρχεί στις τάσεις αναζήτησης και στις επαγγελματικές συζητήσεις: Ποιες θα είναι τα επόμενα χρόνια οι καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας στον κόσμο;

Θέσεις εργασίας και τρεις σημαντικές παγκόσμιες αλλαγές

Αρχικά θα πρέπει να αναφέρουμε ότι οι θέσεις εργασίας που θα έχουν μεγάλη ζήτηση τα επόμενα χρόνια, άρα και υψηλούς μισθούς, αντικατοπτρίζουν τρεις σημαντικές παγκόσμιες αλλαγές:

1. Η Τεχνητή Νοημοσύνη και ο Αυτοματισμός επαναπροσδιορίζουν την αξία των δεξιοτήτων

Οι εταιρείες χρειάζονται πλέον λιγότερο επιχειρησιακό προσωπικό και περισσότερους στρατηγικά σκεπτόμενους, τεχνολόγους και καινοτόμους. Αυτό έχει εκτοξεύσει τους μισθούς για ρόλους σε:

  • Τεχνητή νοημοσύνη
  • Κυβερνοασφάλεια
  • Επιστήμη Δεδομένων
  • Ψηφιακός Μετασχηματισμός
  • Αρχιτεκτονική cloud

2. Οι μισθοί των ηγετών αυξάνονται παγκοσμίως

Οι οργανισμοί σήμερα πληρώνουν ένα ασφάλιστρο για στελέχη που μπορούν να ηγηθούν ομάδων, να προωθήσουν τον μετασχηματισμό και να διαχειριστούν την αβεβαιότητα.

3. Οι παγκόσμιες προσλήψεις είναι χωρίς σύνορα

Η τηλεργασία και οι υβριδικές ομάδες σημαίνουν ότι οι εταιρείες μπορούν να προσλάβουν τα καλύτερα ταλέντα οπουδήποτε — και να τα πληρώσουν ανάλογα.

Αυτός ο συνδυασμός δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου επαγγελματίες με υψηλές δεξιότητες και υπευθυνότητα μπορούν να εξελιχθούν γρήγορα σε μερικές από τις καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας στον κόσμο.

Οι πιο καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια

Οι προγραμματιστές λογισμικού, οι οποίοι συνήθως αμείβονται υψηλά, πιθανότατα θα εξακολουθούν να είναι απαραίτητοι στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας δημοσίευσε νέα στοιχεία για τους μέσους ετήσιους μισθούς για τον Μάιο του 2025, δείχνοντας πόσα συνήθως πληρώνουν εκατοντάδες επαγγέλματα.

Το Business Insider χρησιμοποίησε αυτές τις εκτιμήσεις με τις προβλεπόμενες αλλαγές στην απασχόληση από το 2024 έως το 2034, οι οποίες είχαν δημοσιευτεί προηγουμένως από το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας, για να αναπτύξει μια κατάταξη των ταχέως αναπτυσσόμενων, υψηλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας .

Χρησιμοποιώντας τα δύο σύνολα δεδομένων, κατέταξε επαγγέλματα με μέσο ετήσιο μισθό τουλάχιστον 75.000 δολάρια, και τα οποία προβλέπεται να παρουσιάσουν αύξηση των θέσεων εργασίας κατά τη διάρκεια της δεκαετίας.

Οι νοσηλευτές και οι εγγεγραμμένοι νοσηλευτές συγκαταλέγονται στις υψηλόμισθες θέσεις εργασίας που χρειάζονται περισσότερους εργαζόμενους στο μέλλον.

« Η ζήτηση για υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης θα αυξηθεί λόγω του μεγάλου αριθμού ηλικιωμένων, οι οποίοι συνήθως έχουν περισσότερα ιατρικά προβλήματα από τους νεότερους», δήλωσε το BLS.

«Θα χρειαστούν επίσης πτυχιούχοι νοσηλευτές για την εκπαίδευση και τη φροντίδα ασθενών με χρόνιες παθήσεις, όπως ο διαβήτης και η παχυσαρκία», πρόσθεσε.

Τα 25 επαγγέλματα από το πιο ακριβοπληρωμένο

Αυτά θα είναι τα 25 πιο ακριβοπληρωμένα επαγγέλματα τα επόμενα χρόνια:

  1. Προγραμματιστές λογισμικού
  2. Οικονομικοί διευθυντές
  3. Διευθυντές συστημάτων υπολογιστών και πληροφοριών
  4. Διευθυντές ιατρικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υγείας
  5. Γενικοί διευθυντές και διευθυντές λειτουργιών
  6. Νοσηλευτές
  7. Πτυχιούχοι νοσηλευτές/τριες
  8. Επιστήμονες δεδομένων
  9. Αναλυτές διοίκησης
  10. Αναλυτές ασφάλειας πληροφοριών
  11. Λογιστές και ελεγκτές
  12. Ειδικοί στη διαχείριση έργων
  13. Δικηγόροι
  14. Διευθυντές κατασκευών
  15. Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ειδικότητες υγείας
  16. Αναλυτές έρευνας αγοράς και ειδικοί μάρκετινγκ
  17. Αναλυτές συστημάτων υπολογιστών
  18.  Βοηθοί ιατρών
  19.  Διευθυντές μάρκετινγκ
  20. Ειδικοί σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού
  21. Διευθυντές πωλήσεων
  22. Βιομηχανικοί μηχανικοί
  23. Επόπτες πρώτης γραμμής κατασκευών και εργαζομένων εξόρυξης
  24. Λογιστές
  25. Προσωπικοί οικονομικοί σύμβουλοι

ΠΗΓΗ: In.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αποκαλυπτικό βίντεο: Η Κύπρια Marierose απαντά πρώτη φορά για τον Κωνσταντίνο Βασάλο – Τελικά είχαν σχέση;
«Καμία οικογένεια να μην περνάει αυτή την κόλαση»: Η 12χρονη Κατερίνα επέστρεψε νικήτρια μετά από δύσκολη μεταμόσχευση στην Ιταλία
«Τι γίνεται;» - Οδηγός-κίνδυνος στους δρόμους της Λευκωσίας – Κουβαλούσε σίδερα που «έμπαιναν» στην αντίθετη λωρίδα – Δείτε φωτογραφία
Άγριο έγκλημα: Νεκρή 41χρονη τρανς από τον εραστή της - Της έκοψε τον λαιμό και περίμενε στον καναπέ τους αστυνομικούς
Σαρώνει όλη την Κύπρο η ΑΗΚ: Ψάχνουν παράνομα φωτοβολταϊκά - Έρχονται αποσυνδέσεις πρόστιμα και καταγγελίες στην Αστυνομία
Υπουργικό: Εγκρίθηκαν δύο σχέδια επιδότησης διδάκτρων και σίτισης για παιδιά στα νηπιαγωγεία - Δείτε τα ποσά

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κολομβία: Έκρυβαν μωρά πιθήκων στα εσώρουχά τους για λαθρεμπόριο - Δείτε βίντεο

 19.05.2026 - 21:34
Επόμενο άρθρο

Τζόκερ έπαιξες; Έγινε η κλήρωση - Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

 19.05.2026 - 21:58
Υπ. Ενέργειας: «Η παραγωγή ΦΑ δεν είναι πλέον στα χαρτιά» - Πλώρη για την ενεργειακή απεξάρτηση της Κύπρου

Υπ. Ενέργειας: «Η παραγωγή ΦΑ δεν είναι πλέον στα χαρτιά» - Πλώρη για την ενεργειακή απεξάρτηση της Κύπρου

Σε μια ιστορική καμπή για το ενεργειακό πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφέρθηκε ο Υπουργός Ενέργειας, Μιχάλης Δαμιανός, φιλοξενούμενος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, ξεκαθαρίζοντας πως η χώρα περνά πλέον οριστικά από το στάδιο των ερευνών σε αυτό της παραγωγής.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Υπ. Ενέργειας: «Η παραγωγή ΦΑ δεν είναι πλέον στα χαρτιά» - Πλώρη για την ενεργειακή απεξάρτηση της Κύπρου

Υπ. Ενέργειας: «Η παραγωγή ΦΑ δεν είναι πλέον στα χαρτιά» - Πλώρη για την ενεργειακή απεξάρτηση της Κύπρου

  •  19.05.2026 - 20:41
Στην Ινδία την Τετάρτη ο ΠτΔ: «Σημαντικότατο ταξίδι - Θα υπογραφούν αρκετές Συμφωνίες»

Στην Ινδία την Τετάρτη ο ΠτΔ: «Σημαντικότατο ταξίδι - Θα υπογραφούν αρκετές Συμφωνίες»

  •  19.05.2026 - 18:16
Αφθώδης πυρετός: Πρώτο κρούσμα στη Λεμεσό – Σήμανε συναγερμός στις Κτηνιατρικές

Αφθώδης πυρετός: Πρώτο κρούσμα στη Λεμεσό – Σήμανε συναγερμός στις Κτηνιατρικές

  •  19.05.2026 - 20:58
Υπόθεση «Σάντυ»: «Χρειάζεται μελέτη κι αξιολόγηση», λένε πηγές από την ΝΥ - Ανοικτό ενδεχόμενο να υπάρξουν κι άλλες συσκέψεις

Υπόθεση «Σάντυ»: «Χρειάζεται μελέτη κι αξιολόγηση», λένε πηγές από την ΝΥ - Ανοικτό ενδεχόμενο να υπάρξουν κι άλλες συσκέψεις

  •  19.05.2026 - 19:26
Τζόκερ έπαιξες; Έγινε η κλήρωση - Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Τζόκερ έπαιξες; Έγινε η κλήρωση - Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

  •  19.05.2026 - 21:58
Ο μπαμπούλας του λαϊκισμού

Ο μπαμπούλας του λαϊκισμού

  •  19.05.2026 - 20:43
Η ατάκα Αβέρωφ για Νικόλα: «Όποια πέτρα κι αν σηκώσεις…»

Η ατάκα Αβέρωφ για Νικόλα: «Όποια πέτρα κι αν σηκώσεις…»

  •  19.05.2026 - 22:27
Υπόθεση 14χρονου Στυλιανού: Αναφορές σε πιθανές ευθύνες του Αρχηγού Αστυνομίας - Όσα αποκάλυψε ο ποινικός ανακριτής

Υπόθεση 14χρονου Στυλιανού: Αναφορές σε πιθανές ευθύνες του Αρχηγού Αστυνομίας - Όσα αποκάλυψε ο ποινικός ανακριτής

  •  19.05.2026 - 17:26

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα