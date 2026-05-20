ΒΙΝΤΕΟ: «Μυρίζει» χειμώνας λίγο πριν το καλοκαίρι - Έντονες βροχές σε διάφορες περιοχές της Κύπρου

Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται να σημειώνονται βροχές σε Λάρνακα, Πάφο, Λεμεσό με το νερό να συσσωρεύεται σε δρόμους και αυλές.

Υπενθυμίζεται ότι απόψε, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και στα παράλια μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 13 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες, κυρίως μετά το μεσημέρι στα ορεινά και στο ανατολικό μισό του νησιού. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι.

Η θερμοκρασία την Πέμπτη θα σημειώσει μικρή άνοδο, ωστόσο μέχρι το Σάββατο αναμένεται μικρή πτώση, για να συνεχίσει να κυμαίνεται πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.