ΒΙΝΤΕΟ: «Μυρίζει» χειμώνας λίγο πριν το καλοκαίρι - Έντονες βροχές σε διάφορες περιοχές της Κύπρου
ΒΙΝΤΕΟ: «Μυρίζει» χειμώνας λίγο πριν το καλοκαίρι - Έντονες βροχές σε διάφορες περιοχές της Κύπρου

 20.05.2026 - 13:54
Έντονες βροχές και καταιγίδες σημειώνονται σε διάφορες περιοχές του νησιού λίγες μέρες πριν έρθει το καλοκαίρι

Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται να σημειώνονται βροχές  σε Λάρνακα, Πάφο, Λεμεσό με το νερό να συσσωρεύεται σε δρόμους και αυλές.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπενθυμίζεται ότι απόψε, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και στα παράλια μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 13 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες, κυρίως μετά το μεσημέρι στα ορεινά και στο ανατολικό μισό του νησιού. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι.

Η θερμοκρασία την Πέμπτη θα σημειώσει μικρή άνοδο, ωστόσο μέχρι το Σάββατο αναμένεται μικρή πτώση, για να συνεχίσει να κυμαίνεται πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

 

 

 

ΠτΔ: Στην Ινδία σήμερα για επίσημη επίσκεψη μαζί με επιχειρηματική αποστολή

Στην Ινδία για επίσημη επίσκεψη μεταβαίνει σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, συνοδευόμενος από Υπουργούς και επιχειρηματικούς φορείς. Στο επίκεντρο της επίσκεψης θα τεθούν οι διμερείς σχέσεις, η προσέλκυση επενδύσεων, και ο οικονομικός διάδρομος Ινδίας-Μ. Ανατολής-Ευρώπης (IMEC).

Ενοχλημένος ο Φυτιρής με ηγεσία της Αστυνομίας από την αλλαγή ωραρίου μελών των Ουλαμών Πρόληψης Εγκλήματος

Υπόθεση «Σάντυ»: Πότε θα τεθεί ενώπιον Ανωτάτου το αίτημα ακύρωσης του εντάλματος έρευνας στην οικία Ν. Κληρίδη

Έκτακτη συνεδρία κτηνοτρόφων μετά τα κρούσματα στην Πάχνα - Δεν αποκλείουν κινητοποιήσεις

ΕΛΑΜ: Από πολιτικός κομήτης σε δύναμη επιρροής και η κανονικοποίηση του, στην κυπριακή πολιτική

Βουλευτικές Εκλογές από ιδρύσεως της ΚΔ: Ποιος είναι ο «μακροβιότερος» Βουλευτής με θητεία 45 χρόνων - Η α ύξηση αποχής και η υποεκπροσώπηση γυναικών

VIDEO: Χάος στον αυτοκινητόδρομο - Σφοδρή σύγκρουση φορτηγού με όχημα - Δείτε σε ποιο σημείο

