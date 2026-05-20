Επικίνδυνες οικοδομές: Με συνδρομή της Πολιτικής Άμυνας η εξεύρεση διαμονής στους ενοίκους πολυκατοικίας που θα εκκενωθεί

Σύμφωνα με ανακοίνωση, «σε σχέση με την έκτακτη ανάγκη που προέκυψε ένεκα της εκκένωσης πολυκατοικίας στη Λάρνακα λόγω επικινδυνότητας, η Πολιτική Άμυνα θα συνδράμει στην προσπάθεια των Τοπικών Αρχών για εξεύρεση καταλυμάτων για την προσωρινή φιλοξενία όσων εκ των διαμενόντων δεν δύνανται να εξασφαλίσουν εναλλακτική στέγαση. Έχοντας υπόψη και το γεγονός ότι πρόκειται για τουριστική περίοδο, η συγκεκριμένη διευθέτηση θα ισχύσει για περίοδο μερικών εβδομάδων, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στα εν λόγω πρόσωπα να προβούν σε δικές τους διευθετήσεις για τη στέγασή τους, μέχρι να ολοκληρώσουν την επιδιόρθωση της πολυκατοικίας».

Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας προχώρησε σήμερα, Τετάρτη σε τοιχοκόλληση ειδοποίησης σε μία από τις ετοιμόρροπες πολυκατοικίες που υπάρχουν στην πόλη, στην οποία ενημερώνει τους ενοίκους ότι θα πρέπει σε τρεις μέρες να εκκενώσουν τους εσωτερικούς χώρους, προειδοποιώντας με τη λήψη των απαραίτητων νομικών μέτρων προκειμένου να διασφαλιστεί η εκκένωση και η περίφραξη της οικοδομής.

Στην ειδοποίηση ο ΕΟΑ αναφέρει πως «κατόπιν της απόφασης της Διευθύντριας Αδειοδότησης της Ανάπτυξης του ΕΟΑ Λάρνακας, με αριθμό 2/2026, η οποία ως αρμόδια αρχή κήρυξε την οικοδομή ως επικίνδυνη, σύμφωνα με τα άρθρα 15 και επόμενα του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, κεφάλαιο 96, και λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο των διοικητικών φακέλων, την έκθεση του αρμόδιου πολιτικού μηχανικού, το έντυπο οπτικού ελέγχου ως επίσης και τις διαπιστώσεις και ευρήματα από επιτόπια έρευνα αρμοδίων λειτουργών του Οργανισμού, ειδοποιούμε ότι λόγω των σοβαρών και άμεσων κινδύνων που παρουσιάζει η οικοδομή για την ασφάλεια και την σωματική ακεραιότητα των κατοίκων αλλά και των περιοίκων αυτής, με ορατό μεταξύ άλλων τον κίνδυνο κατάρρευσης» οι ένοικοι υποχρεούνται να εγκαταλείψουν «άμεσα και χωρίς καθυστέρηση όλους τους εσωτερικούς χώρους της».

Η εκκένωση, προστίθεται στην ανακοίνωση «πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα και το αργότερο εντός τριών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας ειδοποίησης».

Ο ΕΟΑ προειδοποιεί ακόμα τους ενοίκους της πολυκατοικίας ότι «σε περίπτωση που παραλείψουν να συμμορφωθούν, θα προβεί χωρίς άλλη ειδοποίηση, στην λήψη όλων των απαραίτητων νομικών και/ η άλλων μέτρων για την διασφάλιση της εκκένωσης και αν συνέχεια περίφραξης της οικοδομής».

Εν τω μεταξύ ο Δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βύρας δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι το προηγούμενο διάστημα «έγινε μια σειρά οπτικών ελέγχων σε επικίνδυνες οικοδομές στην πόλη, από λειτουργούς του Δήμου και του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας και από εξωτερικούς συνεργάτες και έγινε κατηγοριοποίηση, ανάλογα με τον βαθμό επικινδυνότητας, σε αριθμό πολυκατοικιών. Στον μέγιστο βαθμό επικινδυνότητας βρίσκονται δύο πολυκατοικίες, μία στην περιοχή Φανερωμένης και μία στη περιοχή Χρυσοπολίτισσας, στις οποίες θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να ενημερωθούν οι κάτοικοι για να τις εκκενώσουν».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Βύρας είπε πως «η κατάσταση των πολυκατοικιών είναι τέτοια, που οι ένοικοι θα πρέπει να εγκαταλείψουν το συντομότερο δυνατόν».

Σε άλλη ερώτηση ο Δήμαρχος απάντησε πως «το κοινωνικό πρόβλημα που δημιουργείται από την εκκένωση των πολυκατοικιών από τους ενοίκους τους, θα αντιμετωπίσουν όλοι οι Δήμοι και αρκετές Κοινότητες. Το να κηρυχθεί μια πολυκατοικία που κατοικείται ετοιμόρροπη, σημαίνει πως ένας μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας, θα μείνουν από τη μια μέρα στην άλλη χωρίς σπίτι» είπε.

Ανέφερε ακόμα πως «η όλη κατάσταση θα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα, λαμβάνοντας υπόψιν τόσο το πρόβλημα που υπάρχει με το θέμα στέγασης όσο και τα υψηλά ενοίκια που υπάρχουν. Το σοβαρό αυτό κοινωνικό πρόβλημα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα, πρώτον για να εντοπιστεί στέγη για να μετακομίσουν τα άτομα που θα φύγουν από τις πολυκατοικίες που θα κατεδαφιστούν και δεύτερον για να εξασφαλιστεί για αυτούς τους συμπολίτες μας μόνιμη στέγη».

Ερωτηθείς για το πρόγραμμα που τρέχει ο Δήμος Λάρνακας με τη Μητρόπολη Κιτίου και σε συνεργασία με τον ΕΟΑ Λάρνακας, ο κ. Βύρας είπε πως «το συγκεκριμένο πρόγραμμα «ΞέΝιος» λειτουργεί εδώ και αρκετό καιρό, χρηματοδοτείται από τον Δήμο και την Μητρόπολη και φιλοξενεί με μέγιστο διάστημα τις δύο εβδομάδες, κόσμο ο οποίος μένει χωρίς σπίτι από τη μια μέρα στην άλλη. Ο Δήμος διαθέτει δύο Λειτουργούς γι’αυτό το πρόγραμμα, και θα μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε, έστω και για δύο εβδομάδες, κόσμο που θα χρειαστεί στέγη» είπε.

Ταυτόχρονα, συνέχισε ο Δήμαρχος «απευθύναμε έκκληση ως Ένωση Δήμων προς το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, ως το αρμόδιο Υφυπουργείο για κοινωνικά προβλήματα, προκειμένου να συνεργαστούμε για από κοινού χειρισμού αυτού του τεράστιου προβλήματος». «Ο Υπουργός Εσωτερικών έχει ήδη επικοινωνήσει μαζί μου και ανέφερε πως η Πολιτική Άμυνα μπορεί να λειτουργήσει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που διαθέτει, που χρησιμοποιείται για φιλοξενία ατόμων για σύντομο χρονικό διάστημα σε ξενοδοχεία, σε περίπτωση που υπάρχουν πυρκαγιές ή σημειωθεί σεισμός» ανέφερε.

Στόχος, συνέχισε είναι «να δοθεί μια άμεση λύση στο πρόβλημα των ενοίκων που θα εκκενώσουν τις ετοιμόρροπες πολυκατοικίες, ωστόσο θα πρέπει να δούμε μακροπρόθεσμα πως χειριζόμαστε αυτό το πρόβλημα».

Ταυτόχρονα ο Δήμαρχος «απηύθυνε έκκληση προς τους ιδιοκτήτες άλλων πολυκατοικιών που έχουν κριθεί επικίνδυνες, να προχωρήσουν με τις απαραίτητες επιδιορθώσεις και άλλες ενέργειες που πρέπει να γίνουν προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα που υπάρχει, χωρίς να χρειαστεί να εκκενωθούν και να βγουν από τα σπίτια τους οι ένοικοι. Ωστόσο» σημείωσε «το θέμα αυτό θα πρέπει να εξεταστεί συνολικά τόσο από την Τοπική Αυτοδιοίκηση όσο και από το κράτος γιατί πρόκειται για ένα σημαντικό και σύνθετο πρόβλημα».