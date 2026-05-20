Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΕπιχείρηση διάσωσης νεαρού σπιζαετού που βρισκόταν σε άμεσο κίνδυνο μετά τον θάνατο της μητέρας του: Δεν δεχόταν επαρκή τροφή από τον πατέρα του - Δείτε φωτογραφία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επιχείρηση διάσωσης νεαρού σπιζαετού που βρισκόταν σε άμεσο κίνδυνο μετά τον θάνατο της μητέρας του: Δεν δεχόταν επαρκή τροφή από τον πατέρα του - Δείτε φωτογραφία

 20.05.2026 - 13:49
Επιχείρηση διάσωσης νεαρού σπιζαετού που βρισκόταν σε άμεσο κίνδυνο μετά τον θάνατο της μητέρας του: Δεν δεχόταν επαρκή τροφή από τον πατέρα του - Δείτε φωτογραφία

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε πρόσφατα μια ιδιαίτερα κρίσιμη και απαιτητική επιχείρηση από το προσωπικό της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, με σκοπό τη διάσωση ενός νεαρού σπιζαετού που κινδύνευε να χάσει τη ζωή του μετά το θάνατο της μητέρας του.

Η μητέρα του νεαρού αετού, η οποία παρακολουθείτο μέσω δορυφορικού πομπού στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE Bonelli EastMed, εντοπίστηκε νεκρή. Η αιτία; Πρόσκρουση σε γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας — μια από τις κυριότερες απειλές για τα μεγάλα αρπακτικά πτηνά, τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς.

Οι λειτουργοί της Υπηρεσίας μας έθεσαν αμέσως υπό στενή παρακολούθηση τον πατέρα του νεαρού αετού (που επίσης φέρει δορυφορικό πομπό) για να διαπιστώσουν αν μπορούσε να ταΐσει μόνος του το μικρό. Όταν έγινε φανερό ότι ο νεαρός σπιζαετός δεν δεχόταν πλέον επαρκή τροφή και η ζωή του βρισκόταν σε άμεσο κίνδυνο, ετοιμάστηκε επιχείρηση διάσωσης!

Η φωλιά βρισκόταν σε μεγάλο πεύκο, μέσα σε μια εξαιρετικά δύσβατη περιοχή. Παρά τις δυσκολίες, με συντονισμένες ενέργειες και εξειδικευμένο εξοπλισμό, τα μέλη της Υπηρεσίας μας κατάφεραν να προσεγγίσουν με ασφάλεια τη φωλιά και να θέσουν υπό τον έλεγχό τους τον μικρό αετό.

Ο νεαρός σπιζαετός μεταφέρθηκε αμέσως σε εξειδικευμένο κτηνίατρο για περίθαλψη και παρακολούθηση της υγείας του, με τελικό στόχο την ασφαλή επανένταξή του στο φυσικό του περιβάλλον μόλις είναι έτοιμος!

Το συγκεκριμένο γεγονός αναδεικνύει δύο τεράστιας σημασίας ζητήματα:

Την αξία της επιστημονικής παρακολούθησης μέσω δορυφορικών πομπών και τη λήψη άμεσων μέτρων και ενεργειών εκεί και όπου χρειάζεται.

Την επιτακτική ανάγκη λήψης μέτρων για τη μόνωση και προστασία των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να σταματήσει η απώλεια σημαντικών ειδών της άγριας πτηνοπανίδας του τόπου μας.

Μπορεί να είναι εικόνα γεράκι

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Χάος στον αυτοκινητόδρομο - Σφοδρή σύγκρουση φορτηγού με όχημα - Δείτε σε ποιο σημείο
«Έσβησε» 59χρονος πατέρας στη Λευκωσία - Η παράκληση της οικογένειάς για την κηδεία - Φωτογραφία
Απίστευτο κι όμως...Κυπριακό: Δε θα πιστέψετε τι…»κρεμόταν» από φορτηγό – «Εν να πέσει πάνω μας» - Δείτε φωτογραφία
VIDEO - Σοκ στο Παραλίμνι: Μικρό παιδί οδηγούσε μοτοσικλέτα μόνο του σε δρόμο με κίνηση
Αδιανόητο έγκλημα: Δολοφόνησε τον 17 μηνών γιο της και τον έβαλε σε καταψύκτη για εβδομάδες
Τζόκερ: Βρέθηκαν δύο τυχεροί και γέμισαν τις τσέπες τους - Πόσα κέρδισαν και πού παίχτηκαν τα δελτία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Γιατί επέτρεψα στην κόρη μου να κάνει ενέσεις αδυνατίσματος»: Μια μητέρα εξομολογείται

 20.05.2026 - 13:33
Επόμενο άρθρο

ΒΙΝΤΕΟ: «Μυρίζει» χειμώνας λίγο πριν το καλοκαίρι - Έντονες βροχές σε διάφορες περιοχές της Κύπρου

 20.05.2026 - 13:54
ΠτΔ: Στην Ινδία σήμερα για επίσημη επίσκεψη μαζί με επιχειρηματική αποστολή

ΠτΔ: Στην Ινδία σήμερα για επίσημη επίσκεψη μαζί με επιχειρηματική αποστολή

Στην Ινδία για επίσημη επίσκεψη μεταβαίνει σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, συνοδευόμενος από Υπουργούς και επιχειρηματικούς φορείς. Στο επίκεντρο της επίσκεψης θα τεθούν οι διμερείς σχέσεις, η προσέλκυση επενδύσεων, και ο οικονομικός διάδρομος Ινδίας-Μ. Ανατολής-Ευρώπης (IMEC).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Στην Ινδία σήμερα για επίσημη επίσκεψη μαζί με επιχειρηματική αποστολή

ΠτΔ: Στην Ινδία σήμερα για επίσημη επίσκεψη μαζί με επιχειρηματική αποστολή

  •  20.05.2026 - 06:44
Ενοχλημένος ο Φυτιρής με ηγεσία της Αστυνομίας από την αλλαγή ωραρίου μελών των Ουλαμών Πρόληψης Εγκλήματος

Ενοχλημένος ο Φυτιρής με ηγεσία της Αστυνομίας από την αλλαγή ωραρίου μελών των Ουλαμών Πρόληψης Εγκλήματος

  •  20.05.2026 - 11:53
Υπόθεση «Σάντυ»: Πότε θα τεθεί ενώπιον Ανωτάτου το αίτημα ακύρωσης του εντάλματος έρευνας στην οικία Ν. Κληρίδη

Υπόθεση «Σάντυ»: Πότε θα τεθεί ενώπιον Ανωτάτου το αίτημα ακύρωσης του εντάλματος έρευνας στην οικία Ν. Κληρίδη

  •  20.05.2026 - 11:12
Έκτακτη συνεδρία κτηνοτρόφων μετά τα κρούσματα στην Πάχνα - Δεν αποκλείουν κινητοποιήσεις

Έκτακτη συνεδρία κτηνοτρόφων μετά τα κρούσματα στην Πάχνα - Δεν αποκλείουν κινητοποιήσεις

  •  20.05.2026 - 12:22
ΕΛΑΜ: Από πολιτικός κομήτης σε δύναμη επιρροής και η κανονικοποίηση του, στην κυπριακή πολιτική

ΕΛΑΜ: Από πολιτικός κομήτης σε δύναμη επιρροής και η κανονικοποίηση του, στην κυπριακή πολιτική

  •  20.05.2026 - 11:34
Βουλευτικές Εκλογές από ιδρύσεως της ΚΔ: Ποιος είναι ο «μακροβιότερος» Βουλευτής με θητεία 45 χρόνων - Η α ύξηση αποχής και η υποεκπροσώπηση γυναικών

Βουλευτικές Εκλογές από ιδρύσεως της ΚΔ: Ποιος είναι ο «μακροβιότερος» Βουλευτής με θητεία 45 χρόνων - Η α ύξηση αποχής και η υποεκπροσώπηση γυναικών

  •  20.05.2026 - 11:18
VIDEO: Χάος στον αυτοκινητόδρομο - Σφοδρή σύγκρουση φορτηγού με όχημα - Δείτε σε ποιο σημείο

VIDEO: Χάος στον αυτοκινητόδρομο - Σφοδρή σύγκρουση φορτηγού με όχημα - Δείτε σε ποιο σημείο

  •  20.05.2026 - 11:37
ΒΙΝΤΕΟ: «Μυρίζει» χειμώνας λίγο πριν το καλοκαίρι - Έντονες βροχές σε διάφορες περιοχές της Κύπρου

ΒΙΝΤΕΟ: «Μυρίζει» χειμώνας λίγο πριν το καλοκαίρι - Έντονες βροχές σε διάφορες περιοχές της Κύπρου

  •  20.05.2026 - 13:54

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα