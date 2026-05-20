«Λίγα μέτρα από εκεί που ξεψύχησε η Μυρτώ συνεχίζεται η διακίνηση ναρκωτικών», καταγγέλλει ο πατέρας της 19χρονης

αράντα μέρες πέρασαν από τον άδικο χαμό της Μυρτώς, της νεαρής κοπέλας από την Κεφαλονιά που έχασε τη ζωή της κάτω από τραγικές συνθήκες. Οι γονείς της, η καρδιά και η ψυχή της οικογένειας βρίσκονται ακόμα σε κατάσταση βαθύ πένθους και οδύνης, προσπαθώντας να βρουν νόημα σε μια τραγωδία που τους έχει συγκλονίσει.

Ο πατέρας της με πικρία δηλώνει στο protothema.gr πως η ζωή τον κρατάει μόνο και μόνο να δει τους υπεύθυνους να σαπίζουν στη φυλακή.

«Το σημείο που σκοτώθηκε η Μυρτώ μου είναι ακόμα γεμάτο λουλούδια, ένα μνημόσυνο ζωντανό αλλά η καθημερινότητα συνεχίζεται. Λίγα μέτρα από το σημείο που ξεψύχησε το αγγελούδι μου γίνεται διακίνηση ναρκωτικών και τίποτα δεν έχει αλλάξει. Όλοι τα βλέπουν αλλά κανείς δεν κάνει τίποτα. Η Μυρτώ είναι στο χώμα, εγώ το έχασα το παιδί μου, ας μην χαθούν και άλλα νέα παιδιά», λέει χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι η κατάσταση στην περιοχή παραμένει εκρηκτική και ότι η παρουσία ναρκωτικών αποτελεί καθημερινό φαινόμενο, το οποίο δυστυχώς συνεχίζει να περνάει απαρατήρητο από τις Αρχές αλλά και από την κοινωνία του νησιού.

«Οι άνθρωποι περνούν μπροστά από το σημείο που ξεψύχησε το παιδί μας και συνεχίζουν τη ζωή τους ενώ εμείς ζούμε με την ελπίδα ότι η δικαιοσύνη θα κάνει το καθήκον της» λέει στο protothema.gr ο πατέρας της Μυρτώς.



Η μητέρα της και ο πατέρας της παλεύοντας με τον πόνο και τη απώλεια, διατηρούν την ελπίδα ότι η αλήθεια θα λάμψει. Ταυτόχρονα η περιοχή συνεχίζει να αντιμετωπίζει το πρόβλημα των ναρκωτικών που επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την ήδη επιβαρυμένη ψυχολογία των κατοίκων.

Ο πόνος τους είναι διαπεραστικός και γίνεται ακόμα πιο έντονος όταν αναλογίζονται ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει από τότε που χάθηκε η Μυρτώ ενώ η ανομία στο νησί που καταστρέφει ζωές δεν έχει σταματήσει.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα