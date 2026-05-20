Αφθώδης πυρετός: Όλα δείχνουν παραβίαση των μέτρων στην Πάχνα - Προχωρούν άμεσα οι θανατώσεις για περιορισμό της διασποράς

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ο Ανώτερος Κτηνιατρικός λειτουργός των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Απόστολος Μαζέρης, ανέφερε ότι αμέσως μετά την ενημέρωση από το εργαστήριο για το θετικό αποτέλεσμα ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τις θανατώσεις, ενώ κινητοποιήθηκε το αρμόδιο κτηνιατρικό γραφείο για αποκλεισμό των προσβάσεων στην περιοχή και οριοθέτηση των ζωνών προστασίας και επιτήρησης των 3 και 10 χιλιομέτρων.

Όπως είπε, παράλληλα γίνεται χαρτογράφηση της περιοχής και καταγραφή όλων των μονάδων ανά είδος ζώου, ενώ συνεργεία απολυμάνσεων τοποθετούνται όπου κρίνεται απαραίτητο. Την ίδια ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη επιδημιολογική διερεύνηση για εντοπισμό της πηγής μόλυνσης.

Ο κ. Μαζέρης εξήγησε ότι η διαδικασία ταφής των ζώων παρουσιάζει πολυπλοκότητα, καθώς πρέπει να εξευρεθεί κατάλληλος χώρος όσο το δυνατόν πιο κοντά στη μονάδα ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος διασποράς κατά τη μεταφορά.

«Πρέπει να διασφαλιστεί ότι δεν θα προκληθούν περιβαλλοντικά προβλήματα ή μόλυνση υπογείων υδάτων, γι’ αυτό η διαδικασία γίνεται σε συνεργασία με άλλα αρμόδια τμήματα», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, καταβάλλεται προσπάθεια η ταφή να γίνει εντός του τεμαχίου της μονάδας, ενώ μέχρι στιγμής δεν είχαν αρχίσει εκσκαφές. Εξέφρασε, ωστόσο, την ελπίδα ότι οι θανατώσεις θα ολοκληρωθούν εντός της ημέρας.

Ο κ. Μαζέρης ανέφερε ότι εντός της ζώνης προστασίας των 3 χιλιομέτρων βρίσκονται 42 μονάδες αιγοπροβάτων με συνολικό πληθυσμό 9.724 ζώων, καθώς και δύο βοοειδή. Όλες οι μονάδες της ζώνης τελούν υπό αυξημένη επιτήρηση και πραγματοποιούνται δειγματοληψίες.

Πρόσθεσε ότι οι παρακείμενες μονάδες είναι πλήρως εμβολιασμένες με δύο δόσεις, σημειώνοντας ότι αυτό μπορεί να περιορίσει σημαντικά τη διασπορά του ιού, καθώς ακόμη και σε περίπτωση μόλυνσης, η απέκκριση του ιού από τα ζώα είναι πιο περιορισμένη.

Κληθείς να σχολιάσει πώς ο ιός φαίνεται να μεταφέρθηκε σε αρκετή απόσταση από άλλες μολυσμένες μονάδες, ο κ. Μαζέρης είπε ότι δεν υπάρχει ακόμη σαφές συμπέρασμα, αλλά όλα δείχνουν παραβίαση των μέτρων βιοασφάλειας.

«Προφανώς με δύο πόδια μπήκε μέσα στη μονάδα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί τον βασικότερο λόγο διασποράς στην Κύπρο.

Όπως είπε, οι Αρχές δεν μπορούν ακόμη να προσδιορίσουν αν η μετάδοση έγινε μέσω οχήματος, επισκέπτη ή του ίδιου του κτηνοτρόφου. Σημείωσε πάντως ότι πρόκειται για απομονωμένη μονάδα, η οποία δεν παρέδιδε γάλα, ενώ ο ιδιοκτήτης ισχυρίζεται ότι δεν εισέρχεται κόσμος στον χώρο.

«Είναι ένα νέο περιστατικό με ενεργό ιό», τόνισε. Όπως εξήγησε, οι μοριακές εξετάσεις εντόπισαν τον ιό, ενώ το κοπάδι ήταν αρνητικό σε αντισώματα ενεργού νόσου, στοιχείο που δείχνει ότι η μόλυνση σημειώθηκε τις τελευταίες ημέρες.

«Για αυτό και οι ενέργειές μας είναι προς την κατεύθυνση της όσο το δυνατόν πιο άμεσης θανάτωσης όσο το δυνατόν πιο γρήγορα», κατέληξε.

Το νέο κρούσμα στην Πάχνα εντοπίστηκε σε μονάδα αιγοπροβάτων και αποτελεί το πρώτο επιβεβαιωμένο περιστατικό στην επαρχία Λεμεσού.

Εξάλλου, σε δηλώσεις της στο ΚΥΠΕ, η Κτηνιατρικός λειτουργός στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Νάτια Καλλή, ανέφερε πως το γεγονός ότι όλα τα ζώα των κτηνοτροφικών μονάδων της περιοχής έχουν λάβει δυο εμβολιασμούς, δημιουργεί ελπίδες πως ο ιός δεν έχει εξαπλωθεί.

Ερωτηθείσα σχετικά είπε πως ο εμβολιασμός μειώνει τις πιθανότητες μόλυνσης, μειώνει τα συμπτώματα στα ζώα και «κλειδώνει» τον ιό στα ζώα που προσβάλλονται, αποτρέποντας περαιτέρω εξάπλωση του.

«Σίγουρα μας ανησυχεί το περιστατικό, όμως χρειάζεται από όλους ψυχραιμία, διερεύνηση και για οτιδήποτε προκύψει θα ενημερώνουμε στην πορεία», είπε και σημείωσε ότι υπάρχει συνεργασία με τους κτηνοτρόφους της περιοχής.

Όπως και ο κ. Μαζέρης, η Νάτια Καλλή εξέφρασε τη θέση πως «δεν είναι αερόφερτη μόλυνση, καθώς πρόκειται για μια απομονωμένη μονάδα» και υπέδειξε πως «αν και μας ανησυχεί το ότι δεν είναι κάτι εξόφθαλμο, υπάρχουν κάποιες κατευθύνσεις που δεν είναι ανακοινώσιμες».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ