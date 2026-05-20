ΑρχικήΚοινωνίαΕνώπιον του δικαστηρίου αίτημα ΕΟΑΛ για εκκένωση και κατεδάφιση πολυκατοικίας στη Γερμασόγεια
Ενώπιον του δικαστηρίου αίτημα ΕΟΑΛ για εκκένωση και κατεδάφιση πολυκατοικίας στη Γερμασόγεια

Ενώπιον του Δικαστηρίου καταχωρίστηκε σήμερα, Τετάρτη, το αίτημα του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού, για έκδοση δικαστικού διατάγματος εκκένωσης και κατεδάφισης της πολυκατοικίας Seagate, στην τουριστική περιοχή Γερμασόγειας.

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λεμεσού, Γιάννης Τσουλόφτας, ο δικηγόρος του Οργανισμού καταχώρησε το πρωί το αίτημα, το οποίο πέραν της εκκένωσης, ζητά και την κατεδάφιση της συγκεκριμένης πολυκατοικίας, η οποία θεωρείται ως μια από τις πιο επικίνδυνες της Λεμεσού.

«Αναμένουμε κατά πόσο το δικαστήριο θα εγκρίνει τα δυο αιτήματα - εκκένωσης και κατεδάφισης - και κατά πόσο θα δοθεί κάποια χρονική προθεσμία στους ενοίκους για να την εγκαταλείψουν», συμπλήρωσε.

Η απόφαση του Δικαστηρίου αναμένεται να δοθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ σε περίπτωση έγκρισης του αιτήματος θα προκύψει θέμα στέγασης των δεκάδων ενοίκων της πολυκατοικίας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

 

 

Τριήμερη επίσημη επίσκεψη στην Ινδία πραγματοποιεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.

