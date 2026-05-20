Ενώπιον του δικαστηρίου αίτημα ΕΟΑΛ για εκκένωση και κατεδάφιση πολυκατοικίας στη Γερμασόγεια

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λεμεσού, Γιάννης Τσουλόφτας, ο δικηγόρος του Οργανισμού καταχώρησε το πρωί το αίτημα, το οποίο πέραν της εκκένωσης, ζητά και την κατεδάφιση της συγκεκριμένης πολυκατοικίας, η οποία θεωρείται ως μια από τις πιο επικίνδυνες της Λεμεσού.

«Αναμένουμε κατά πόσο το δικαστήριο θα εγκρίνει τα δυο αιτήματα - εκκένωσης και κατεδάφισης - και κατά πόσο θα δοθεί κάποια χρονική προθεσμία στους ενοίκους για να την εγκαταλείψουν», συμπλήρωσε.

Η απόφαση του Δικαστηρίου αναμένεται να δοθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ σε περίπτωση έγκρισης του αιτήματος θα προκύψει θέμα στέγασης των δεκάδων ενοίκων της πολυκατοικίας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ