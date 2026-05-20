Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠαρασκήνιοΟδυσσέας Μιχαηλίδης: Χωρίς διαφημιστικές δαπάνες η προεκλογική εκστρατεία - Η αναφορά στην απομάκρυνση του από την Ελεγκτική
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Οδυσσέας Μιχαηλίδης: Χωρίς διαφημιστικές δαπάνες η προεκλογική εκστρατεία - Η αναφορά στην απομάκρυνση του από την Ελεγκτική

 20.05.2026 - 15:28
Οδυσσέας Μιχαηλίδης: Χωρίς διαφημιστικές δαπάνες η προεκλογική εκστρατεία - Η αναφορά στην απομάκρυνση του από την Ελεγκτική

Ο επικεφαλής του κόμματος ΆΛΜΑ, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, δήλωσε στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση» ότι το κόμμα δεν έχει πραγματοποιήσει δαπάνες για διαφημίσεις, είτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είτε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Όπως ανέφερε, «έχουμε μηδέν δαπάνες σαν κόμμα για διαφημίσεις», σημειώνοντας πως το μόνο περιστατικό που εξετάζεται αφορά την ανάρτηση πανό σε κτίριο από τρίτο πρόσωπο προς όφελος του κόμματος. Πρόσθεσε ότι το θέμα θα εξεταστεί στη βάση της νομοθεσίας.

Ο κ. Μιχαηλίδης επεσήμανε ακόμη ότι αρκετοί υποψήφιοι του κόμματος διατηρούν επίσης σχεδόν μηδενικές προεκλογικές δαπάνες, υπογραμμίζοντας πως «εναπόκειται στον κάθε υποψήφιο να τηρήσει τη νομοθεσία».

Αναφερόμενος στη δομή του κόμματος, εξήγησε ότι το ΆΛΜΑ ξεκίνησε ως προσωποπαγές σχήμα, ωστόσο σταδιακά εξελίσσεται σε οργανωμένο πολιτικό φορέα.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι επέλεξε τον τίτλο «επικεφαλής» αντί «πρόεδρος», θεωρώντας τον πιο αντιπροσωπευτικό.

Ο πρώην Γενικός Ελεγκτής υπερασπίστηκε επίσης το έργο του στην Ελεγκτική Υπηρεσία, δηλώνοντας περήφανος για την πορεία και την αναβάθμιση της υπηρεσίας κατά τη θητεία του. Υποστήριξε ότι η απομάκρυνσή του συνιστούσε «καρατόμηση», σημειώνοντας ότι έχει προσφύγει στο ΕΔΑΔ για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του.

Παράλληλα, απέρριψε τις επικρίσεις ότι υποθέσεις που έφτασαν ενώπιον της Ελεγκτικής Υπηρεσίας δεν διερευνήθηκαν επαρκώς, κάνοντας λόγο για «τεράστιο ψέμα» και υποστηρίζοντας ότι κάθε καταγγελία τύγχανε αξιολόγησης και διερεύνησης.

Δείτε όσα ανέφερε στο πιο κάτω απόσπασμα:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Χάος στον αυτοκινητόδρομο - Σφοδρή σύγκρουση φορτηγού με όχημα - Δείτε σε ποιο σημείο
«Έσβησε» 59χρονος πατέρας στη Λευκωσία - Η παράκληση της οικογένειάς για την κηδεία - Φωτογραφία
Απίστευτο κι όμως...Κυπριακό: Δε θα πιστέψετε τι…»κρεμόταν» από φορτηγό – «Εν να πέσει πάνω μας» - Δείτε φωτογραφία
VIDEO - Σοκ στο Παραλίμνι: Μικρό παιδί οδηγούσε μοτοσικλέτα μόνο του σε δρόμο με κίνηση
Αδιανόητο έγκλημα: Δολοφόνησε τον 17 μηνών γιο της και τον έβαλε σε καταψύκτη για εβδομάδες
Τζόκερ: Βρέθηκαν δύο τυχεροί και γέμισαν τις τσέπες τους - Πόσα κέρδισαν και πού παίχτηκαν τα δελτία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στιγμές τρόμου: Άνοιξα το καπό και είδα ένα τεράστιο φίδι, σάστισα, λέει η γυναίκα που βρήκε το ερπετό στο όχημά της

 20.05.2026 - 15:13
Επόμενο άρθρο

Ενώπιον του δικαστηρίου αίτημα ΕΟΑΛ για εκκένωση και κατεδάφιση πολυκατοικίας στη Γερμασόγεια

 20.05.2026 - 15:37
Στην Ινδία ο ΠτΔ για στρατηγική συνεργασία και επιχειρηματικές συμφωνίες - Το πρόγραμμα και οι επαφές

Στην Ινδία ο ΠτΔ για στρατηγική συνεργασία και επιχειρηματικές συμφωνίες - Το πρόγραμμα και οι επαφές

Τριήμερη επίσημη επίσκεψη στην Ινδία πραγματοποιεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στην Ινδία ο ΠτΔ για στρατηγική συνεργασία και επιχειρηματικές συμφωνίες - Το πρόγραμμα και οι επαφές

Στην Ινδία ο ΠτΔ για στρατηγική συνεργασία και επιχειρηματικές συμφωνίες - Το πρόγραμμα και οι επαφές

  •  20.05.2026 - 15:45
Ενοχλημένος ο Φυτιρής με ηγεσία της Αστυνομίας από την αλλαγή ωραρίου μελών των Ουλαμών Πρόληψης Εγκλήματος

Ενοχλημένος ο Φυτιρής με ηγεσία της Αστυνομίας από την αλλαγή ωραρίου μελών των Ουλαμών Πρόληψης Εγκλήματος

  •  20.05.2026 - 11:53
Υπόθεση «Σάντυ»: Πότε θα τεθεί ενώπιον Ανωτάτου το αίτημα ακύρωσης του εντάλματος έρευνας στην οικία Ν. Κληρίδη

Υπόθεση «Σάντυ»: Πότε θα τεθεί ενώπιον Ανωτάτου το αίτημα ακύρωσης του εντάλματος έρευνας στην οικία Ν. Κληρίδη

  •  20.05.2026 - 11:12
Αφθώδης πυρετός: Όλα δείχνουν παραβίαση των μέτρων στην Πάχνα - Προχωρούν άμεσα οι θανατώσεις για περιορισμό της διασποράς

Αφθώδης πυρετός: Όλα δείχνουν παραβίαση των μέτρων στην Πάχνα - Προχωρούν άμεσα οι θανατώσεις για περιορισμό της διασποράς

  •  20.05.2026 - 14:45
Σεισμός στην Κύπρο: Ανοιχτά της Λεμεσού το επίκεντρο - Οι πρώτες πληροφορίες

Σεισμός στην Κύπρο: Ανοιχτά της Λεμεσού το επίκεντρο - Οι πρώτες πληροφορίες

  •  20.05.2026 - 16:20
Οδηγοί Προσοχή: Ατύχημα σε πολυσύχναστη λεωφόρο της Λευκωσίας – Δείτε φωτογραφία

Οδηγοί Προσοχή: Ατύχημα σε πολυσύχναστη λεωφόρο της Λευκωσίας – Δείτε φωτογραφία

  •  20.05.2026 - 16:40
Πρόλαβαν τα χειρότερα: Πυρκαγιά λόγω επαφής κλαδιών με καλώδια στην Επαρχία Λευκωσίας

Πρόλαβαν τα χειρότερα: Πυρκαγιά λόγω επαφής κλαδιών με καλώδια στην Επαρχία Λευκωσίας

  •  20.05.2026 - 16:15
Σοκαριστικό: Με έμβρυα στις αποσκευές συνελήφθη ύποπτος στα κατεχόμενα

Σοκαριστικό: Με έμβρυα στις αποσκευές συνελήφθη ύποπτος στα κατεχόμενα

  •  20.05.2026 - 16:53

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα