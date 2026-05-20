Οδυσσέας Μιχαηλίδης: Χωρίς διαφημιστικές δαπάνες η προεκλογική εκστρατεία - Η αναφορά στην απομάκρυνση του από την Ελεγκτική

Όπως ανέφερε, «έχουμε μηδέν δαπάνες σαν κόμμα για διαφημίσεις», σημειώνοντας πως το μόνο περιστατικό που εξετάζεται αφορά την ανάρτηση πανό σε κτίριο από τρίτο πρόσωπο προς όφελος του κόμματος. Πρόσθεσε ότι το θέμα θα εξεταστεί στη βάση της νομοθεσίας.

Ο κ. Μιχαηλίδης επεσήμανε ακόμη ότι αρκετοί υποψήφιοι του κόμματος διατηρούν επίσης σχεδόν μηδενικές προεκλογικές δαπάνες, υπογραμμίζοντας πως «εναπόκειται στον κάθε υποψήφιο να τηρήσει τη νομοθεσία».

Αναφερόμενος στη δομή του κόμματος, εξήγησε ότι το ΆΛΜΑ ξεκίνησε ως προσωποπαγές σχήμα, ωστόσο σταδιακά εξελίσσεται σε οργανωμένο πολιτικό φορέα.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι επέλεξε τον τίτλο «επικεφαλής» αντί «πρόεδρος», θεωρώντας τον πιο αντιπροσωπευτικό.

Ο πρώην Γενικός Ελεγκτής υπερασπίστηκε επίσης το έργο του στην Ελεγκτική Υπηρεσία, δηλώνοντας περήφανος για την πορεία και την αναβάθμιση της υπηρεσίας κατά τη θητεία του. Υποστήριξε ότι η απομάκρυνσή του συνιστούσε «καρατόμηση», σημειώνοντας ότι έχει προσφύγει στο ΕΔΑΔ για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του.

Παράλληλα, απέρριψε τις επικρίσεις ότι υποθέσεις που έφτασαν ενώπιον της Ελεγκτικής Υπηρεσίας δεν διερευνήθηκαν επαρκώς, κάνοντας λόγο για «τεράστιο ψέμα» και υποστηρίζοντας ότι κάθε καταγγελία τύγχανε αξιολόγησης και διερεύνησης.

