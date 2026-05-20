Πρόλαβαν τα χειρότερα: Πυρκαγιά λόγω επαφής κλαδιών με καλώδια στην Επαρχία Λευκωσίας

Χάρη στην άμεση επέμβαση των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων, η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 15:37, αφού κατέκαψε μικρή έκταση με χαμηλή βλάστηση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν τρία άτομα του Τμήματος Δασών με ένα πυροσβεστικό όχημα.

Η πυρκαγιά προκλήθηκε από την επαφή κλαδιών με ηλεκτροφόρα καλώδια, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή.