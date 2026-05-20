Σοκαριστικό: Με έμβρυα στις αποσκευές συνελήφθη ύποπτος στα κατεχόμενα

ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΣοκαριστικό: Με έμβρυα στις αποσκευές συνελήφθη ύποπτος στα κατεχόμενα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

 20.05.2026 - 16:53
Υπό κράτηση για δύο ημέρες τέθηκε ύποπτος που συνελήφθη στο παράνομο αεροδρόμιο στην κατεχόμενη Τύμπου γιατί μετέφερε στις αποσκευές του τέσσερα έμβρυα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Κίπρις ποστασί, ο 24χρονος προσπαθούσε να φύγει στο εξωτερικό και όταν εντοπίστηκαν τα έμβρυα στις αποσκευές του συνελήφθη στο παράνομο αεροδρόμιο με την κατηγορία της παραβίασης του «νόμου περί μεταμόσχευσης ανθρώπινων κυττάρων, ιστών και οργάνων».

Το περιστατικό έγινε χθες και σήμερα οδηγήθηκε ενώπιον του «επαρχιακού δικαστηρίου» Λευκωσίας που εξέδωσε διάταγμα διήμερης κράτησης.

Όπως λέχθηκε στο «δικαστήριο», τα έμβρυα ήταν σε τέσσερις χωριστούς σωλήνες μέσα σε ειδικό δοχείο με την ένδειξη «Life Pack» κι αριθμό αναφοράς. Τα έμβρυα ελήφθησαν από κέντρο εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF) που λειτουργεί στην κατεχόμενη Λευκωσία, χωρίς άδεια από τις αρμόδιες «αρχές». Κατασχέθηκαν ως αποδεικτικά στοιχεία.

Ο «αστυνομικός ανακριτής» της υπόθεσης κατέθεσε στο «δικαστήριο» ότι ο ύποπτος έδωσε οικειοθελώς κατάθεση.

