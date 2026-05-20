Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Με παραδοσιακό ινδικό ένδυμα στη Μουμπάι - Τον υποδέχθηκαν με χορούς και κόκκινο χαλί - Δείτε φωτογραφίες

 20.05.2026 - 17:37
Στην πόλη Μουμπάι της Ινδίας, έφτασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, το απόγευμα της Τετάρτης, συνοδεία Υπουργών και επιχειρηματικής αποστολής, όπου έτυχε επίσημης υποδοχής.

To Μουμπάι είναι ο πρώτος σταθμός της Κρατικής Επίσκεψης του Προέδρου στην Ινδία. Η Κρατική Επίσκεψη αποτελεί το ανώτατο επίπεδο επίσημης υποδοχής που μπορεί να αποδοθεί από ένα κράτος.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξήλθε του αεροπλάνου, φορώντας παραδοσιακό ινδικό ένδυμα. Τον Πρόεδρο υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο ο Κυβερνήτης, ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εθιμοτυπίας της Πολιτείας Maharashtra. Στην παρουσία τιμητικού στρατιωτικού αγήματος, ο Πρόεδρος περπάτησε στο κόκκινο χαλί.

Κατά την άφιξή του στο ξενοδοχείο Taj Mahal Palace, ο Πρόεδρος παρακολούθησε σύντομη παραδοσιακή τελετή καλωσορίσματος, με παραδοσιακούς χορούς.

