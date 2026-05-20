Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Με παραδοσιακό ινδικό ένδυμα στη Μουμπάι - Τον υποδέχθηκαν με χορούς και κόκκινο χαλί - Δείτε φωτογραφίες

Στην Ινδία ο ΠτΔ για στρατηγική συνεργασία και επιχειρηματικές συμφωνίες - Το πρόγραμμα και οι επαφές
Τριήμερη επίσημη επίσκεψη στην Ινδία πραγματοποιεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
To Μουμπάι είναι ο πρώτος σταθμός της Κρατικής Επίσκεψης του Προέδρου στην Ινδία. Η Κρατική Επίσκεψη αποτελεί το ανώτατο επίπεδο επίσημης υποδοχής που μπορεί να αποδοθεί από ένα κράτος.
Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξήλθε του αεροπλάνου, φορώντας παραδοσιακό ινδικό ένδυμα. Τον Πρόεδρο υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο ο Κυβερνήτης, ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εθιμοτυπίας της Πολιτείας Maharashtra. Στην παρουσία τιμητικού στρατιωτικού αγήματος, ο Πρόεδρος περπάτησε στο κόκκινο χαλί.
Κατά την άφιξή του στο ξενοδοχείο Taj Mahal Palace, ο Πρόεδρος παρακολούθησε σύντομη παραδοσιακή τελετή καλωσορίσματος, με παραδοσιακούς χορούς.
Exceptionally pleased to be in India.— NikosChristodoulides (@Christodulides) May 20, 2026
This state visit comes less than a year since my good friend, Prime Minister Modi @narendramodi, visited Cyprus.
And it also comes at a moment when Cyprus holds the Presidency of the Council of the EU.
Cyprus and India share a… pic.twitter.com/AuLCbJf3hz
