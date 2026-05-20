Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΣεισμός στην Κύπρο: Πόσα ρίχτερ ήταν τελικά - Σε ποιες περιοχές έγινε αισθητός
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σεισμός στην Κύπρο: Πόσα ρίχτερ ήταν τελικά - Σε ποιες περιοχές έγινε αισθητός

 20.05.2026 - 17:55
Σεισμός στην Κύπρο: Πόσα ρίχτερ ήταν τελικά - Σε ποιες περιοχές έγινε αισθητός

Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 20 Μαΐου 2026 και τοπική ώρα 16:00 καταγράφηκε από το Σεισμολογικό Δίκτυο του Τμήματος σεισμός μεγέθους 2.5 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Σεισμός στην Κύπρο: Ανοιχτά της Λεμεσού το επίκεντρο - Οι πρώτες πληροφορίες

Ο σεισμός είχε επίκεντρο την περιοχή Επισκοπής Λεμεσού, 14 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης της Λεμεσού με εστιακό βάθος 15 χιλιομέτρων και έγινε αισθητός στην Λεμεσό και στις γύρω περιοχές του αστικού συγκροτήματος (περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο που ακολουθεί:http://www.gsd-seismology.org.cy/en/origins/96811/event).

H πληροφόρηση για τη σεισμικότητα του χώρου της Κύπρου δημοσιεύεται στις ιστοσελίδες του Σεισμολογικού Κέντρου www.gsd-seismology.org.cy και www2.gsd-seismology.org.cy.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σεισμός στην Κύπρο: Πόσα ρίχτερ ήταν τελικά - Σε ποιες περιοχές έγινε αισθητός
Συγκινητικό: Πρόταση γάμου πάνω από τη θάλασσα στην Αγία Νάπα - Άγνωστος αποθανάτισε τη στιγμή και τον ψάχνουν – Δείτε βίντεο
Απίστευτο κι όμως...Κυπριακό: Δε θα πιστέψετε τι…»κρεμόταν» από φορτηγό – «Εν να πέσει πάνω μας» - Δείτε φωτογραφία
Καιρός: Πού θα πέσουν βροχές το βράδυ - Ανεβαίνουν τα μποφόρ - Η πρώτη πρόβλεψη για την Κυριακή των Βουλευτικών Εκλογών
Σοκαριστικό: Με έμβρυα στις αποσκευές συνελήφθη ύποπτος στα κατεχόμενα
«Γιατί επέτρεψα στην κόρη μου να κάνει ενέσεις αδυνατίσματος»: Μια μητέρα εξομολογείται

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Καιρός: Πού θα πέσουν βροχές το βράδυ - Ανεβαίνουν τα μποφόρ - Η πρώτη πρόβλεψη για την Κυριακή των Βουλευτικών Εκλογών

 20.05.2026 - 17:50
Επόμενο άρθρο

Ιερά Σύνοδος: Εγκρίθηκε ομόφωνα ο Νέος Καταστατικός Χάρτης - Πότε αναμένεται η εκλογή νέου Μητροπολίτη Πάφου

 20.05.2026 - 18:03
Στην Ινδία ο ΠτΔ για στρατηγική συνεργασία και επιχειρηματικές συμφωνίες - Το πρόγραμμα και οι επαφές

Στην Ινδία ο ΠτΔ για στρατηγική συνεργασία και επιχειρηματικές συμφωνίες - Το πρόγραμμα και οι επαφές

Τριήμερη επίσημη επίσκεψη στην Ινδία πραγματοποιεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στην Ινδία ο ΠτΔ για στρατηγική συνεργασία και επιχειρηματικές συμφωνίες - Το πρόγραμμα και οι επαφές

Στην Ινδία ο ΠτΔ για στρατηγική συνεργασία και επιχειρηματικές συμφωνίες - Το πρόγραμμα και οι επαφές

  •  20.05.2026 - 15:45
Ιερά Σύνοδος: Εγκρίθηκε ομόφωνα ο Νέος Καταστατικός Χάρτης - Πότε αναμένεται η εκλογή νέου Μητροπολίτη Πάφου

Ιερά Σύνοδος: Εγκρίθηκε ομόφωνα ο Νέος Καταστατικός Χάρτης - Πότε αναμένεται η εκλογή νέου Μητροπολίτη Πάφου

  •  20.05.2026 - 18:03
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες: Απόφαση για εξαίρεση συγκεκριμένων προβάτων από θανατώσεις - Ποιος ο λόγος

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες: Απόφαση για εξαίρεση συγκεκριμένων προβάτων από θανατώσεις - Ποιος ο λόγος

  •  20.05.2026 - 17:25
Νέα έκκληση αγροτικών οργανώσεων προς ΠτΔ για εξαίρεση Κύπρου στη διαχείριση αφθώδους

Νέα έκκληση αγροτικών οργανώσεων προς ΠτΔ για εξαίρεση Κύπρου στη διαχείριση αφθώδους

  •  20.05.2026 - 17:00
Σεισμός στην Κύπρο: Πόσα ρίχτερ ήταν τελικά - Σε ποιες περιοχές έγινε αισθητός

Σεισμός στην Κύπρο: Πόσα ρίχτερ ήταν τελικά - Σε ποιες περιοχές έγινε αισθητός

  •  20.05.2026 - 17:55
Συγκινητικό: Πρόταση γάμου πάνω από τη θάλασσα στην Αγία Νάπα - Άγνωστος αποθανάτισε τη στιγμή και τον ψάχνουν – Δείτε βίντεο

Συγκινητικό: Πρόταση γάμου πάνω από τη θάλασσα στην Αγία Νάπα - Άγνωστος αποθανάτισε τη στιγμή και τον ψάχνουν – Δείτε βίντεο

  •  20.05.2026 - 17:17
Στιγμές τρόμου: Άνοιξα το καπό και είδα ένα τεράστιο φίδι, σάστισα, λέει η γυναίκα που βρήκε το ερπετό στο όχημά της

Στιγμές τρόμου: Άνοιξα το καπό και είδα ένα τεράστιο φίδι, σάστισα, λέει η γυναίκα που βρήκε το ερπετό στο όχημά της

  •  20.05.2026 - 15:13
Σοκαριστικό: Με έμβρυα στις αποσκευές συνελήφθη ύποπτος στα κατεχόμενα

Σοκαριστικό: Με έμβρυα στις αποσκευές συνελήφθη ύποπτος στα κατεχόμενα

  •  20.05.2026 - 16:53

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα