Σεισμός στην Κύπρο: Πόσα ρίχτερ ήταν τελικά - Σε ποιες περιοχές έγινε αισθητός

Ο σεισμός είχε επίκεντρο την περιοχή Επισκοπής Λεμεσού, 14 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης της Λεμεσού με εστιακό βάθος 15 χιλιομέτρων και έγινε αισθητός στην Λεμεσό και στις γύρω περιοχές του αστικού συγκροτήματος (περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο που ακολουθεί:http://www.gsd-seismology.org.cy/en/origins/96811/event).

H πληροφόρηση για τη σεισμικότητα του χώρου της Κύπρου δημοσιεύεται στις ιστοσελίδες του Σεισμολογικού Κέντρου www.gsd-seismology.org.cy και www2.gsd-seismology.org.cy.