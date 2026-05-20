ΑρχικήΚοινωνία
Νέα έκκληση αγροτικών οργανώσεων προς ΠτΔ για εξαίρεση Κύπρου στη διαχείριση αφθώδους

 20.05.2026 - 17:00
Νέα έκκληση αγροτικών οργανώσεων προς ΠτΔ για εξαίρεση Κύπρου στη διαχείριση αφθώδους

Την επαναφορά του αιτήματος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δοθεί εξαίρεση στην Κύπρο από το ευρωπαϊκό πρωτόκολλο όσον αφορά τη διαχείριση για αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού έθεσαν οι αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ – ΕΚΑ - Παναγροτικός-Νέα Αγροτική Κίνηση με σημερινή επιστολή τους προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

Θέτουν επίσης ζήτημα για τον Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για την υγεία και ευημερία των ζώων Όλιβερ Βάρχελι και ζητούν από τον Πρόεδρο να τον καταγγείλει για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του.

Αναφέρουν ότι ο ιός έχει περάσει πλέον στην επαρχία Λεμεσού και συγκεκριμένα στην Πάχνα η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στην Πάφο και προσθέτουν ότι «δεν μας έχει απομείνει άλλη επιλογή από το να εφαρμοστεί η μέθοδος όπου θανατώνονται μόνο τα ζώα που έχουν νοσήσει ενώ τα υπόλοιπα εμβολιάζονται ή είναι ήδη εμβολιασμένα και με την δεύτερη δόση».

Προειδοποιούν ότι «δυστυχώς εάν δεν εφαρμοστεί αυτή η μέθοδος η Κύπρος θα χάσει την κτηνοτροφία της και μαζί και την βιομηχανία χαλλουμιού».

Εκφράζουν επίσης δυσαρέσκεια για τον Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για την υγεία και ευημερία των ζώων και ζητούν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, «ως Πρόεδρος του Συμβουλίου Αρχηγών των Κρατών Μελών της ΕΕ αυτή την περίοδο», να καταγγείλει τον Ούγγρο Επίτροπο «για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του αφού χρησιμοποιεί δύο μέτρα και δύο σταθμά, τόσο για την διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων που δίνονται στα κατεχόμενα όσο και για την διαχείριση του αφθώδους πυρετού στην Κυπριακή Δημοκρατία».

