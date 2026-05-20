Ιερά Σύνοδος: Εγκρίθηκε ομόφωνα ο Νέος Καταστατικός Χάρτης - Πότε αναμένεται η εκλογή νέου Μητροπολίτη Πάφου

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου, το οποίο ανέγνωσε ο Αρχιγραμματέας της, Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Χριστοδούλου, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου, συνήλθε σε τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις, 18, 19 και 20 Μαΐου 2026, υπό την προεδρίαν του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Γεωργίου.

Η Ιερά Σύνοδος μελέτησε και ενέκρινε ομόφωνα τον Νέο Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου.

Ακολούθως αποφάσισε, ομόφωνα, την εκλογή Νέου Μητροπολίτη Πάφου.

Προς τούτο διά του Τοποτηρητού Αρχιεπισκόπου Κύπρου Γεωργίου, καλεί τους ενδιαφερομένους και έχοντας τα απαιτούμενα προσόντα, όπως καταθέσουν, αυτοπροσώπως και γραπτώς, Δήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση του Μητροπολιτικού Θρόνου της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου, στην Αρχιγραμματεία της Ιεράς Συνόδου, την Πέμπτη, Παρασκευή και Δευτέρα (21, 22 και 25 Μαΐου 2026), από 07:00 π.μ -13:30 μ.μ.

Δήλωση Ενδιαφέροντος

Σύμφωνα με την Αρχιγραμματεία της Ιεράς Συνόδου σε ό,τι αφορά τη Δήλωση Ενδιαφέροντος, κατά το άρθρο 28 του Νέου Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου καλούνται όσοι έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και επιθυμούν να υποβάλουν, αυτοπροσώπως και γραπτώς, δήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση του Μητροπολιτικού Θρόνου της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου, την Πέμπτη, Παρασκευή και Δευτέρα (21, 22 και 25 Μαΐου 2026) από 07:00 π.μ.-13:30 μ.μ, προς την Αρχιγραμματεία της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου.

Σύμφωνα με το άρθρο 30 του Νέου Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου: Εκλόγιμοι προς αρχιερατείαν είναι οι άγαμοι κληρικοί (πρεσβύτεροι ή διάκονοι) καθώς και μοναχοί, οι κεκτημένοι τα εξής προσόντα: α) πτυχίο αναγνωρισμένης Ορθοδόξου Θεολογικής Σχολής, β) δεκαετή ευδόκιμο διακονία υπό την ιδιότητα του κληρικού ή μοναχού και γ) ηλικία 35 ετών συμπεπληρωμένην.

Την ερχόμενη Τρίτη πιθανή η εκλογή νέου Μητροπολίτη Πάφου από την Ιερά Σύνοδο

Την ερχόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου, αναμένεται να συνέλθει εκ νέου η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου προκειμένου να εξετάσει και να εγκρίνει τον κατάλογο των υποψηφίων για την πλήρωση του Μητροπολιτικού Θρόνου της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου, ενώ δεν αποκλείεται να προχωρήσει και στην εκλογή, όπως δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος, μετά την ολοκλήρωση των τριήμερων εργασιών της Συνόδου.

Σύμφωνα με τον Αρχιεπίσκοπο, η δυνατότητα εκλογής Μητροπολιτών από την Ιερά Σύνοδο προβλέπεται στον νέο Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας, ο οποίος εγκρίθηκε ομόφωνα.

«Όλο το Καταστατικό πέρασε ομόφωνα και μάλιστα σε πολύ ήρεμο και εποικοδομητικό διάλογο», δήλωσε, εκφράζοντας παράλληλα ευχαριστίες προς τα μέλη της Ιεράς Συνόδου για τη στάση που τήρησαν κατά τις συνεδρίες.

Όπως ανέφερε, βασική αλλαγή του νέου Καταστατικού Χάρτη αφορά τον τρόπο εκλογής Μητροπολιτών, ενώ οι υπόλοιπες τροποποιήσεις σχετίζονται κυρίως με επικαιροποίηση θεσμών και διαδικασιών.

Παράλληλα, όπως είπε, η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε ομόφωνα την προκήρυξη της διαδικασίας για την εκλογή νέου Μητροπολίτη Πάφου. Σε ό,τι αφορά τα προσόντα των υποψηφίων, ο Αρχιεπίσκοπος δήλωσε ότι «διατηρείται η πρόνοια για δεκαετή ευδόκιμη υπηρεσία, ενώ απαιτούνται επίσης ηλικία 35 ετών και πτυχίο Θεολογίας. Η δεκαετής υπηρεσία μπορεί να αφορά ιδιότητα κληρικού διακόνου, πρεσβυτέρου ή μοναχού».

«Η Ιερά Σύνοδος θα συνέλθει την Τρίτη, 26 Μαΐου. Θα εξετάσει τον κατάλογο που θα υποβληθεί, θα τον εγκρίνει και πιθανότατα να προβεί και στην εκλογή. Πιθανότατα, αν δεν υπάρξει πρόβλημα, σύμφωνα με τον καταστατικό, μπορεί να το κάνει αυτό», συνέχισε ο Αρχιεπίσκοπος.

Διευκρίνισε ακόμη ότι για τροποποιήσεις άρθρων του Καταστατικού Χάρτη εξακολουθεί να απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία δύο τρίτων.

Ακόμη, αναφερόμενος στις σχέσεις της Εκκλησίας της Κύπρου με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, σημείωσε ότι αυτές παραμένουν αμετάβλητες. «Είμαστε αναπόσπαστο τμήμα της Μίας Αγίας Καθολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αναγνωρίζουμε τον Οικουμενικό Πατριάρχη ως τον Πρώτον μεταξύ ίσων. Και ουδέποτε αφισβητήσαμε, έστω και αν έχουμε το αυτοκέφαλό μας, όχι από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αλλά από Οικουμενική Σύνοδο, ουδέποτε αφισβητήσαμε τη σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα της ύπαρξής του Πρώτου και του Οικουμενικού Πατριαρχείου», δήλωσε μεταξύ άλλων.

Σε ερώτηση εάν τέθηκε προς συζήτηση η υπόθεση του εν αργία Μητροπολίτη Τυχικού, ο Αρχιεπίσκοπος απάντησε ότι «για την Εκκλησία είναι κάτι το οποίο είναι τετελεσμένο, δεν υπάρχει θέμα. Αν υπήρχε θέμα θα το εξετάζαμε», προσθέτοντας ότι «έχει τελειώσει, τελεί εν αργία».