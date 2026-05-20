Xiaomi 17T Pro: Ίσως το καλύτερο τηλέφωνο για «μεσαίο» μπάτζετ - Διέρρευσαν όλα τα specs και τιμές - Πότε θα γίνει η επίσημη παρουσίαση

 20.05.2026 - 18:53
Τα Xiaomi 17T και 17T Pro διέρρευσαν πλήρως μέσα από listing Ρώσου retailer, μόλις εννέα μέρες πριν την επίσημη παρουσίαση που η Xiaomi έχει προγραμματιστεί για τις 28 Μαΐου.

Η λίστα — που αποσύρθηκε σύντομα — περιείχε επίσημες renders, αναλυτικές προδιαγραφές και τιμές και για τα δύο μοντέλα.

Xiaomi 17T: Το βασικό μοντέλο

Το Xiaomi 17T έρχεται με οθόνη AMOLED 6,59 ιντσών και ρυθμό ανανέωσης 120Hz, ενώ στη βάση του βρίσκεται ο MediaTek Dimensity 8500 Ultra. Η διαθέσιμη μνήμη RAM είναι 12GB, με επιλογές αποθηκευτικού χώρου στα 256GB και 512GB.

Το 17T φέρει τριπλή διάταξη Leica καμερών:
Κύριος αισθητήρας 50MP
Τηλεφακός 50MP με 5x οπτικό zoom
Ευρυγώνιος 12MP
Selfie κάμερα 32MP
Η μπαταρία θα έχει χωρητικότητα 6.500mAh με γρήγορη φόρτιση 67W.

Xiaomi 17T Pro: Dimensity 9500 και 7.000mAh

Το Pro μοντέλο διαφοροποιείται σε αρκετά σημεία. Η οθόνη μεγαλώνει στις 6,83 ίντσες AMOLED με ρυθμό ανανέωσης 144Hz, και ο επεξεργαστής αναβαθμίζεται στον MediaTek Dimensity 9500, την κορυφαία επιλογή της σειράς. Το Xiaomi 17T Pro αναμένεται να φέρει μπαταρία 7.000mAh επειδή η Xiaomi στοχεύει σε σαφή διαφοροποίηση από το βασικό μοντέλο, συνοδεύοντάς την με ενσύρματη φόρτιση 100W και ασύρματη 50W.

Η κύρια κάμερα αναβαθμίζεται με αισθητήρα Light Fusion 950, ενώ το υπόλοιπο σύστημα παραμένει παρόμοιο με το 17T. Και οι δύο συσκευές θα κυκλοφορήσουν με Android 16 και HyperOS.

Τιμές και τοποθέτηση στην αγορά

Το ρωσικό retailer έδωσε τιμές σε ρούβλια: 51.625 RUB για το 17T/256GB και 54.537 RUB για το 17T/512GB. Το 17T Pro ξεκινάει από 68.535 RUB και φτάνει τα 81.861 RUB για την έκδοση 1TB. Οι τιμές αυτές δεν αντικατοπτρίζουν πάντα με ακρίβεια τα ευρωπαϊκά επίπεδα, αλλά ξεχωριστές διαρροές ευρωπαϊκής τιμολόγησης τοποθετούν το Xiaomi 17T Pro κοντά στα 1.000 ευρώ.

Η Xiaomi έχει ήδη αρχίσει τα επίσημα teasers, αποκαλώντας τη σειρά “τη μεγαλύτερη αναβάθμιση T Series μέχρι σήμερα”. Με αυτήν την τιμολόγηση, η σειρά T μετακινείται αισθητά από τη ζώνη του “flagship killer” και πλησιάζει πλέον τα κανονικά premium smartphones.

Η παρουσία του Dimensity 9500 και της μπαταρίας 7.000mAh στο Pro μοντέλο δείχνει ότι η Xiaomi παίζει πια σε άλλο επίπεδο φιλοδοξίας για τη σειρά Τ. Αν η ευρωπαϊκή τιμή του 17T Pro όντως ακουμπήσει τα 1.000 ευρώ, ο αγοραστής θα πρέπει να συγκρίνει πολύ πιο προσεκτικά με τα καθεαυτό flagships — κάτι που μέχρι πρότινος δεν ήταν καν στον ορίζοντα για μια συσκευή “T”.

Πηγή: techblog.gr

