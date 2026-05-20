Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Κύπρος αποτελεί ένα ανοικτό στούντιο» - Ταινία Bollywood θα γυριστεί για πρώτη φορά στη χώρα μας

ΑρχικήΠολιτικήΠρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Κύπρος αποτελεί ένα ανοικτό στούντιο» - Ταινία Bollywood θα γυριστεί για πρώτη φορά στη χώρα μας
 20.05.2026 - 19:20
Η πρώτη ταινία του Bollywood αναμένεται να γυριστεί στην Κύπρο, με τα γυρίσματα να ξεκινούν αυτό το καλοκαίρι και την κυκλοφορία της να προγραμματίζεται για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου του επόμενου έτους.

Η ταινία «Ishqa», που σημαίνει «η κατάσταση της αγάπης», χρηματοδοτείται από τη Eurobank και παρουσιάστηκε το βράδυ της Τετάρτης σε εκδήλωση στο Μουμπάι, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, ο οποίος πραγματοποιεί κρατική επίσκεψη στη χώρα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, συνοδευόμενος από αριθμό μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, έφθασε το απόγευμα σήμερα στη Μουμπάι, της Ινδίας, από όπου αρχίζει την κρατική επίσκεψη του κατόπιν πρόσκλησης του Πρωθυπουργού της χώρας.

Κατά την άφιξη του στη Μουμπάι, τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδης υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο ο Κυβερνήτης της περιοχής Maharashtra, με άγημα να αποδίδει τιμές.

Αργότερα το απόγευμα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε στεφάνι σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Μνημείο αφιερωμένο προς τα θύματα τρομοκρατικής επίθεσης στη Μουμπάι το 2008, ανάμεσα τους και Κύπριος πολίτης.

Κατά τη σεμνή τελετή, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπέγραψε το βιβλίο αφιερωμένο στη μνήμη των θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεσης, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας χρειάζεται συλλογική δράση.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέστη σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Eurobank για την ανακοίνωση της πρώτης ταινίας του Bollywood που θα γυριστεί στην Κύπρο.

Μιλώντας στην εκδήλωση, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε, μεταξύ άλλων, ότι «ο κινηματογράφος αποτελεί μια μοναδική δύναμη που διαπερνά τα σύνορα και γεφυρώνει πολιτισμούς και λαούς, που επιτρέπει στους ανθρώπους να συνδεθούν με μια χώρα πολύ πριν την επισκεφθούν».

Πρόσθεσε ότι αν και ο ίδιος είναι πολιτικός, εντούτοις μέσω των θυγατέρων του γνωρίζει κάποια πράγματα για την καλλιτεχνική δημιουργία.

Επεσήμανε ακόμη ότι η Κύπρος αποτελεί ένα ανοικτό στούντιο, λόγω των εξαιρετικών, ποικιλόμορφων και μοναδικών τοπίων που διαθέτει, ενώ υπογράμμισε και την απαράμιλλη φιλοξενία των Κυπρίων.

Σημείωσε, επίσης, ότι η Κύπρος προσφέρει ακόμη, αξιοπιστία, επαγγελματισμό και συνεργασία μαζί με ένα υψηλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Πρόσθεσε ότι η Κύπρος θα στηρίξει τις διεθνείς παραγωγές μέσω ενός ανταγωνιστικού και αξιόπιστού πλαισίου πρωτοβουλιών, με στόχο να βοηθήσει τα δημιουργικά έργα υποδομής να ανθήσουν, σημειώνοντας ότι ο πολιτισμός δεν διαχωρίζεται από την οικονομία, αφού η σχετικές βιομηχανίες δημιουργούν θέσεις εργασίας και προσελκύουν επενδύσεις και τουρισμό.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ακόμη ότι η εκδήλωση αντανακλά για άλλη μια φορά την αυξανόμενη συνεργασία μεταξύ Κύπρου και Ινδίας, μια συνεργασία που δεν οικοδομείται μόνο στην οικονομία και τη συνδεσιμότητα αλλά και στους ανθρώπους, στο ταλέντο και στον πολιτισμό.

Αναφέρθηκε, εξάλλου, στη συνεργασία ανάμεσα στις παραγωγούς ταινιών κες Anjali Bhushan Mago και Αθηνά Ξενίδου σημειώνοντας ότι αποτελούν παράδειγμα του πώς οι δύο χώρες μοιράζονται δημιουργικότητα και ταλέντο, σημειώνοντας ότι όταν γυριστεί το έργο τους το καλοκαίρι στην Κύπρο, ο ίδιος θα επισκεφθεί τα γυρίσματα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχαρίστησε τη Eurobank για τις πρωτοβουλίες της, και εξέφρασε περηφάνια για τον ιδιωτικό τομέα της Κύπρου. Ευχαρίστησε, επίσης, τη PWC και την Invest Cyprus.

Ο Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, δήλωσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει λάβει επίσημη αίτηση για την πρώτη ταινία Bollywood που θα γυριστεί στην Κύπρο. «Πιστεύω ότι αυτό σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ των δύο εθνών», είπε.

Πρόσθεσε ότι «στη Eurobank είμαστε πραγματικά περήφανοι που εξελισσόμαστε από ένα ίδρυμα που παρέχει κεφάλαιο, χρηματοδότηση και χρηματοοικονομικές ροές, σε έναν οργανισμό που διευκολύνει τις ροές πολιτισμού».

Ο κ. Καραβίας ανέφερε επίσης ότι την Πέμπτη ο Όμιλος θα εγκαινιάσει τα γραφεία του στο Μουμπάι, ώστε να γίνει η πρώτη ελληνική και κυπριακή τράπεζα με φυσική παρουσία στην Ινδία. «Ελπίζουμε ότι μέσω αυτού θα ενισχύσουμε τις ροές εμπορίου και επενδύσεων μεταξύ των δύο περιοχών. Και θα θέλαμε να προωθήσουμε την ιδέα ότι η Κύπρος μπορεί να αποτελέσει μια στρατηγική πύλη για τις ινδικές εταιρείες που θέλουν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε ολόκληρη την ΕΕ».

Η Anjali Bhushan, σκηνοθέτιδα, παραγωγός και σεναριογράφος της ταινίας, δήλωσε ότι συνδέθηκε με το Invest Cyprus, την PWC και τη Eurobank, μέσω του Sanjay Tugnait, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Fairfax. «Δεν γνώριζα καν ότι υπήρχε κινηματογραφική βιομηχανία στην Κύπρο, πόσο μάλλον κάποιο σχέδιο κινήτρων για να υποβάλει κανείς αίτηση», είπε.

Ο Sanjay Tugnait υπογράμμισε, με τη σειρά του, ότι μια ταινία Bollywood δεν αποτελεί απλώς πολιτιστική ανταλλαγή, αλλά και οικονομική κινητήρια δύναμη. «Για εμάς σήμερα, το “Ishqa” είναι η οικονομική κινητήρια δύναμη για να γνωρίσουν οι Ινδοί την Κύπρο. Σήμερα εμείς, οι Ινδοί, είμαστε η μεγαλύτερη τουριστική αγορά στο εξωτερικό, μεγαλύτερη, ακόμη, και από τους Κινέζους. Για εμένα, λοιπόν, αυτή η ταινία δεν είναι απλώς μια πολιτιστική ανταλλαγή, αλλά ένας οικονομικός μοχλός για την ανάπτυξη της Κύπρου», είπε.

«Υπάρχει τόσος πόλεμος και χάος στον κόσμο σήμερα. Το “Ishqa” σημαίνει η "κατάσταση της αγάπης" και θα κυκλοφορήσουμε την ταινία του χρόνου, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, στις 14 Φεβρουαρίου», ανακοίνωσε.

