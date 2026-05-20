Καταγγελίες από κτηνοτρόφους Τίμης για «δύο μέτρα και δύο σταθμά» στην εφαρμογή μέτρων

Σύμφωνα με τις καταγγελίες κτηνοτρόφων, σε ορισμένες μονάδες εφαρμόζονται αυστηρά πρωτόκολλα ελέγχου για την είσοδο και έξοδο οχημάτων και προσώπων, καθώς και μέτρα απολύμανσης και περιορισμού πρόσβασης, ενώ σε άλλες αντίστοιχες μονάδες τα μέτρα φαίνεται να είναι πιο χαλαρά ή να μην εφαρμόζονται στον ίδιο βαθμό.

Οι ίδιοι κάνουν λόγο για πρακτική «δύο μέτρων και δύο σταθμών», τονίζοντας ότι η προστασία της κτηνοτροφικής παραγωγής δεν μπορεί να γίνεται επιλεκτικά, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία οι κίνδυνοι από μεταδοτικές ζωονόσους προκαλούν αυξημένη ανησυχία στον κλάδο.

Όπως επισημαίνουν, τα μέτρα βιοασφάλειας θα πρέπει να τηρούνται οριζόντια και χωρίς εξαιρέσεις σε όλες τις κτηνοτροφικές μονάδες, ανεξαρτήτως μεγέθους ή δραστηριότητας, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος μετάδοσης ασθενειών.

Την ανησυχία εντείνει, όπως αναφέρουν, και η αυξημένη επαγρύπνηση που επικρατεί λόγω του κινδύνου εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού, με τους παραγωγούς να υπογραμμίζουν ότι ο κίνδυνος «παραμονεύει», τη στιγμή που, όπως σημειώνουν, η κατάσταση στην περιοχή απαιτεί αυστηρή επιτήρηση και πλήρη εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων μέτρων.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην επαρχία Λεμεσού και συγκεκριμένα στην περιοχή της Πάχνας, η οποία βρίσκεται σε σχετικά κοντινή απόσταση από την επαρχία Πάφου, γεγονός που, σύμφωνα με τους κτηνοτρόφους, επιβάλλει ακόμη μεγαλύτερη προσοχή και αυστηροποίηση των ελέγχων.

Οι ιδιοκτήτες των μονάδων καλούν τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν σε εντατικότερους ελέγχους και να διασφαλίσουν ότι τα πρωτόκολλα βιοασφάλειας εφαρμόζονται ενιαία σε όλες τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ώστε να προστατευθεί τόσο το ζωικό κεφάλαιο όσο και η τοπική κτηνοτροφική δραστηριότητα.

Παράλληλα ζητούν ξεκάθαρες οδηγίες και ίση αντιμετώπιση, επισημαίνοντας ότι σε ζητήματα δημόσιας υγείας και προστασίας της παραγωγής δεν πρέπει να υπάρχουν διαφοροποιήσεις ή παρεκκλίσεις.