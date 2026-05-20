ΑρχικήΚοινωνία
Καταγγελίες από κτηνοτρόφους Τίμης για «δύο μέτρα και δύο σταθμά» στην εφαρμογή μέτρων

 20.05.2026 - 20:00
Έντονη ανησυχία και προβληματισμό εκφράζουν ιδιοκτήτες κτηνοτροφικών μονάδων στην κοινότητα Τίμης, καταγγέλλοντας ότι τα μέτρα ασφαλείας και ελέγχου που αφορούν τη διέλευση από τις εισόδους των μονάδων δεν εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις εγκαταστάσεις, δημιουργώντας, όπως υποστηρίζουν, συνθήκες άνισης μεταχείρισης αλλά και σοβαρά κενά στη βιοασφάλεια.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες κτηνοτρόφων, σε ορισμένες μονάδες εφαρμόζονται αυστηρά πρωτόκολλα ελέγχου για την είσοδο και έξοδο οχημάτων και προσώπων, καθώς και μέτρα απολύμανσης και περιορισμού πρόσβασης, ενώ σε άλλες αντίστοιχες μονάδες τα μέτρα φαίνεται να είναι πιο χαλαρά ή να μην εφαρμόζονται στον ίδιο βαθμό.

Οι ίδιοι κάνουν λόγο για πρακτική «δύο μέτρων και δύο σταθμών», τονίζοντας ότι η προστασία της κτηνοτροφικής παραγωγής δεν μπορεί να γίνεται επιλεκτικά, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία οι κίνδυνοι από μεταδοτικές ζωονόσους προκαλούν αυξημένη ανησυχία στον κλάδο.

Όπως επισημαίνουν, τα μέτρα βιοασφάλειας θα πρέπει να τηρούνται οριζόντια και χωρίς εξαιρέσεις σε όλες τις κτηνοτροφικές μονάδες, ανεξαρτήτως μεγέθους ή δραστηριότητας, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος μετάδοσης ασθενειών.

Την ανησυχία εντείνει, όπως αναφέρουν, και η αυξημένη επαγρύπνηση που επικρατεί λόγω του κινδύνου εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού, με τους παραγωγούς να υπογραμμίζουν ότι ο κίνδυνος «παραμονεύει», τη στιγμή που, όπως σημειώνουν, η κατάσταση στην περιοχή απαιτεί αυστηρή επιτήρηση και πλήρη εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων μέτρων.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην επαρχία Λεμεσού και συγκεκριμένα στην περιοχή της Πάχνας, η οποία βρίσκεται σε σχετικά κοντινή απόσταση από την επαρχία Πάφου, γεγονός που, σύμφωνα με τους κτηνοτρόφους, επιβάλλει ακόμη μεγαλύτερη προσοχή και αυστηροποίηση των ελέγχων.

Οι ιδιοκτήτες των μονάδων καλούν τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν σε εντατικότερους ελέγχους και να διασφαλίσουν ότι τα πρωτόκολλα βιοασφάλειας εφαρμόζονται ενιαία σε όλες τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ώστε να προστατευθεί τόσο το ζωικό κεφάλαιο όσο και η τοπική κτηνοτροφική δραστηριότητα.

Παράλληλα ζητούν ξεκάθαρες οδηγίες και ίση αντιμετώπιση, επισημαίνοντας ότι σε ζητήματα δημόσιας υγείας και προστασίας της παραγωγής δεν πρέπει να υπάρχουν διαφοροποιήσεις ή παρεκκλίσεις.

«Συνδέουν» την Ομόνοια με παίκτη της Μίντιλαντ - Έπαιξε και σε Φούλαμ, Βόλφσμπουργκ, Ρέιντζερς και Νιούκαστλ

Τρία ζώδια εισέρχονται σε μια δυναμική εποχή - Η Σελήνη με τον Δία συναντιούνται στον Καρκίνο και όλα αποκτούν άλλη αξία

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Κύπρος αποτελεί ένα ανοικτό στούντιο» - Ταινία Bollywood θα γυριστεί για πρώτη φορά στη χώρα μας

Η πρώτη ταινία του Bollywood αναμένεται να γυριστεί στην Κύπρο, με τα γυρίσματα να ξεκινούν αυτό το καλοκαίρι και την κυκλοφορία της να προγραμματίζεται για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου του επόμενου έτους.

