Τρία ζώδια εισέρχονται σε μια δυναμική εποχή - Η Σελήνη με τον Δία συναντιούνται στον Καρκίνο και όλα αποκτούν άλλη αξία

Δεν φοβόμαστε και πολλά, αλλά γνωρίζουμε τι είναι σωστό και τι λάθος. Δεν κάνουμε λάθη αυτή την περίοδο. Αντίθετα, κάνουμε δραστικές αλλαγές προς το καλύτερο.

Κριός

Ξεκινά μια νέα εποχή για εσάς με πρωτοβουλίες και θετική ενέργεια. Είστε γενναίοι, έχετε όραμα και πλέον ξέρετε πού βαδίζετε. Συνεχίστε κοιτάζωντας μπροστά και έχοντας στο νου σας ότι η θετική σκέψη και η αισιοδοξία είναι καύσιμα για να κινηθείτε προς το καλύτερο.

Παρθένος

Θέλετε να ξεκινήσετε κάτι καινούριο και η σημερινή ημέρα είναι η κατάλληλη. Έχετε αναβάλλει πολλά και πολλές φορές, πιστέυοντας ότι κάποια στιγμή θα τα πραγματοποιήσετε. Η στιγμή ήρθε, οπότε πιάστε δουλειά. Συχνά, δυσκολεύεστε να κάνετε το πρώτο βήμα, αλλά σήμερα ακόμα και αυτό θα είναι εύκολο για εσάς. Τολμήστε το.

Ζυγός

Σήμερα, συμφιλιώνεστε με κάποιον στη ζωή σας. Οι μέρες της εχθρότητας ή της αντιπάθειας έχουν περάσει προ πολλού και δεν θέλετε πια να προσποιείστε. Η νέα σας εποχή ξεκινά όταν αφήσετε πίσω το εγώ σας. Δεν χρειάζεται να αναζωπυρώσετε εκείνη την παλιά σχέση, αλλά θα ήταν ωραίο να ξεκαθαρίσετε και αυτό το ξέρετε βαθιά μέσα σας και θα το κάνετε πράξη, αφού αυτή η συμφιλίωση σας επιτρέπει να αναπνεύσετε πιο ελεύθερα.

