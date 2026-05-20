Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΒάλτε αλουμινόχαρτο στους τοίχους του σπιτιού σας: Γιατί οι εργολάβοι προτείνουν αυτή τη μέθοδο
LIKE ONLINE

Βάλτε αλουμινόχαρτο στους τοίχους του σπιτιού σας: Γιατί οι εργολάβοι προτείνουν αυτή τη μέθοδο

 20.05.2026 - 14:19
Βάλτε αλουμινόχαρτο στους τοίχους του σπιτιού σας: Γιατί οι εργολάβοι προτείνουν αυτή τη μέθοδο

Το αλουμινόχαρτο δεν διορθώνει τίποτα, απλά κάνει τη «διάγνωση»

Όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα υγρασίας στο σπίτι τους, συνήθως καταλήγουν σε έναν αγώνα δρόμου και εξόδων για να βρουν την πηγή προέλευσης.

Όμως αυτό που χρειάζεται είναι λίγο αλουμινόχαρτο, κολλημένο στον τοίχο και αφημένο εκεί για δύο ημέρες. Το αλουμινόχαρτο δεν διορθώνει τίποτα, απλά κάνει τη διάγνωση.

Το αλουμινόχαρτο δεν διορθώνει τίποτα, απλά κάνει τη διάγνωση.

Αφαιρέστε το μετά από 48 ώρες και η πλευρά που εμφανίζει υγρασία δείχνει με ποιο πρόβλημα έχει να κάνει και αν η λύση είναι ένας αφυγραντήρας ή ένας υδραυλικός.

Σύμφωνα με την αρχή για την ανακαίνιση σπιτιών This Old House, περίπου το 60% των αμερικανικών σπιτιών με υπόγεια έχουν προβλήματα με το νερό, και ο εντοπισμός της πηγής συγκαταλέγεται στις πιο δύσκολες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένας ιδιοκτήτης σπιτιού.

Η δοκιμή με το αλουμινόχαρτο εντοπίζει τα προβλήματα ενώ είναι ακόμα αόρατα, γι' αυτό και οι αρχιτέκτονες και οι εργολάβοι τη συνιστούν ως πρώτο βήμα πριν ανοίξετε οποιονδήποτε τοίχο.

Η διαδικασία είναι υπερβολικά απλή. Καθαρίστε τον τοίχο με ένα στεγνό πανί. Κόψτε ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο μεγαλύτερο από το ύποπτο τμήμα. Κολλήστε το σφιχτά στον τοίχο, σφραγίζοντας κάθε άκρη ώστε ο αέρας του δωματίου να μην μπορεί να φτάσει στο χώρο πίσω από το φράγμα. Αφήστε το ανέπαφο για 24 έως 48 ώρες.

Όταν αφαιρέσετε το αλουμινόχαρτο, η θέση της υγρασίας θα σας δώσει αμέσως την απάντηση. Η υγρασία στην πλευρά του τοίχου του αλουμινόχαρτου υποδηλώνει ότι το νερό διαπερνά τον ίδιο τον τοίχο.

Ρωγμές στα θεμέλια, ελαττωματικοί σωλήνες, κακή εξωτερική στεγανοποίηση ή έδαφος με κλίση προς το σπίτι ωθούν το νερό εκεί που δεν πρέπει να πάει.

Σκούρα σημεία ή ένα λευκό, πουδρώδες κατάλοιπο επιβεβαιώνουν ότι το νερό έχει διαπεράσει το υλικό, ακόμα και αν η επιφάνεια του τοίχου φαίνεται στεγνή στην αφή.

Η υγρασία στην εξωτερική πλευρά υποδηλώνει συμπύκνωση από τον εσωτερικό αέρα.

Τα βρεγμένα ρούχα που στεγνώνουν στο εσωτερικό, τα κλειστά παράθυρα κατά τους ψυχρότερους μήνες και ο ανεπαρκής αερισμός μετά το μαγείρεμα ή το ντους γεμίζουν τον αέρα με υγρασία που κατακάθεται στις ψυχρότερες επιφάνειες των τοίχων. Το νερό δεν προέρχεται από έξω. Προέρχεται από τον αέρα μέσα στο δωμάτιο.

Ο γενικός εργολάβος του This Old House, Tom Silva, κάνει σαφή διάκριση μεταξύ των δύο ευρημάτων. Μια υγρή κάτω πλευρά σημαίνει ότι η υγρασία περνάει μέσα από τον τοίχο ή το δάπεδο από το γύρω έδαφος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η προσθήκη εσωτερικών επιστρώσεων ή φραγμών υδρατμών βοηθά μόνο αφού αντιμετωπιστεί η εξωτερική πηγή.

Μια στεγνή κάτω πλευρά με συμπύκνωση στην κορυφή υποδηλώνει ότι ο ίδιος ο αέρας περιέχει υπερβολική ποσότητα νερού, ένα πρόβλημα που συχνά επιλύεται με έναν αφυγραντήρα.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Χάος στον αυτοκινητόδρομο - Σφοδρή σύγκρουση φορτηγού με όχημα - Δείτε σε ποιο σημείο
«Έσβησε» 59χρονος πατέρας στη Λευκωσία - Η παράκληση της οικογένειάς για την κηδεία - Φωτογραφία
Απίστευτο κι όμως...Κυπριακό: Δε θα πιστέψετε τι…»κρεμόταν» από φορτηγό – «Εν να πέσει πάνω μας» - Δείτε φωτογραφία
VIDEO - Σοκ στο Παραλίμνι: Μικρό παιδί οδηγούσε μοτοσικλέτα μόνο του σε δρόμο με κίνηση
Αδιανόητο έγκλημα: Δολοφόνησε τον 17 μηνών γιο της και τον έβαλε σε καταψύκτη για εβδομάδες
Τζόκερ: Βρέθηκαν δύο τυχεροί και γέμισαν τις τσέπες τους - Πόσα κέρδισαν και πού παίχτηκαν τα δελτία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Μαριαλένα Ρουμελιώτη και Σάκης Κατσούλης: Η τρυφερή φωτογραφία λίγο πριν γίνουν γονείς

 20.05.2026 - 14:23
Επόμενο άρθρο

Οικονομική στενότητα για πρίγκιπα Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ: Δυσκολεύονται να συντηρήσουν την έπαυλη των 15 εκατ. δολαρίων

 20.05.2026 - 14:25
ΠτΔ: Στην Ινδία σήμερα για επίσημη επίσκεψη μαζί με επιχειρηματική αποστολή

ΠτΔ: Στην Ινδία σήμερα για επίσημη επίσκεψη μαζί με επιχειρηματική αποστολή

Στην Ινδία για επίσημη επίσκεψη μεταβαίνει σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, συνοδευόμενος από Υπουργούς και επιχειρηματικούς φορείς. Στο επίκεντρο της επίσκεψης θα τεθούν οι διμερείς σχέσεις, η προσέλκυση επενδύσεων, και ο οικονομικός διάδρομος Ινδίας-Μ. Ανατολής-Ευρώπης (IMEC).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Στην Ινδία σήμερα για επίσημη επίσκεψη μαζί με επιχειρηματική αποστολή

ΠτΔ: Στην Ινδία σήμερα για επίσημη επίσκεψη μαζί με επιχειρηματική αποστολή

  •  20.05.2026 - 06:44
Ενοχλημένος ο Φυτιρής με ηγεσία της Αστυνομίας από την αλλαγή ωραρίου μελών των Ουλαμών Πρόληψης Εγκλήματος

Ενοχλημένος ο Φυτιρής με ηγεσία της Αστυνομίας από την αλλαγή ωραρίου μελών των Ουλαμών Πρόληψης Εγκλήματος

  •  20.05.2026 - 11:53
Υπόθεση «Σάντυ»: Πότε θα τεθεί ενώπιον Ανωτάτου το αίτημα ακύρωσης του εντάλματος έρευνας στην οικία Ν. Κληρίδη

Υπόθεση «Σάντυ»: Πότε θα τεθεί ενώπιον Ανωτάτου το αίτημα ακύρωσης του εντάλματος έρευνας στην οικία Ν. Κληρίδη

  •  20.05.2026 - 11:12
Έκτακτη συνεδρία κτηνοτρόφων μετά τα κρούσματα στην Πάχνα - Δεν αποκλείουν κινητοποιήσεις

Έκτακτη συνεδρία κτηνοτρόφων μετά τα κρούσματα στην Πάχνα - Δεν αποκλείουν κινητοποιήσεις

  •  20.05.2026 - 12:22
ΕΛΑΜ: Από πολιτικός κομήτης σε δύναμη επιρροής και η κανονικοποίηση του, στην κυπριακή πολιτική

ΕΛΑΜ: Από πολιτικός κομήτης σε δύναμη επιρροής και η κανονικοποίηση του, στην κυπριακή πολιτική

  •  20.05.2026 - 11:34
Βουλευτικές Εκλογές από ιδρύσεως της ΚΔ: Ποιος είναι ο «μακροβιότερος» Βουλευτής με θητεία 45 χρόνων - Η α ύξηση αποχής και η υποεκπροσώπηση γυναικών

Βουλευτικές Εκλογές από ιδρύσεως της ΚΔ: Ποιος είναι ο «μακροβιότερος» Βουλευτής με θητεία 45 χρόνων - Η α ύξηση αποχής και η υποεκπροσώπηση γυναικών

  •  20.05.2026 - 11:18
VIDEO: Χάος στον αυτοκινητόδρομο - Σφοδρή σύγκρουση φορτηγού με όχημα - Δείτε σε ποιο σημείο

VIDEO: Χάος στον αυτοκινητόδρομο - Σφοδρή σύγκρουση φορτηγού με όχημα - Δείτε σε ποιο σημείο

  •  20.05.2026 - 11:37
ΒΙΝΤΕΟ: «Μυρίζει» χειμώνας λίγο πριν το καλοκαίρι - Έντονες βροχές σε διάφορες περιοχές της Κύπρου

ΒΙΝΤΕΟ: «Μυρίζει» χειμώνας λίγο πριν το καλοκαίρι - Έντονες βροχές σε διάφορες περιοχές της Κύπρου

  •  20.05.2026 - 13:54

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα