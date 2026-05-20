Κύπρος: Μπαίνει «τέλος» στα αποτσίγαρα όπως τα ξέραμε Το νέο σύστημα που αλλάζει τους δρόμους και τις παραλίες
Κύπρος: Μπαίνει «τέλος» στα αποτσίγαρα όπως τα ξέραμε Το νέο σύστημα που αλλάζει τους δρόμους και τις παραλίες

Η Κύπρος κάνει ένα σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από αποτσίγαρα και φίλτρα καπνικών προϊόντων, με την επίσημη αδειοδότηση του πρώτου Συλλογικού Συστήματος διαχείρισης φίλτρων καπνικών προϊόντων και αποτσίγαρων.

Η εταιρεία CPC Rethink Filters Ltd έλαβε στις 04/05/2026 εξαετή άδεια από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, με βάση τους Κανονισμούς Κ.Δ.Π. 53/2024.

Αυτό σημαίνει ότι για πρώτη φορά στην Κύπρο υπάρχει επίσημος φορέας που αναλαμβάνει οργανωμένα τη διαχείριση των αποτσίγαρων σε εθνικό επίπεδο.

Το πρόβλημα που όλοι βλέπουμε αλλά λίγοι καταλαβαίνουν

Τα αποτσίγαρα και τα φίλτρα καπνικων προϊόντων είναι από τα πιο συχνά σκουπίδια στους δρόμους και στις παραλίες, αλλά και από τα πιο τοξικά.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν ληφθεί υπόψη στο πλαίσιο του νέου συστήματος:

  • πολλοί καπνιστές δεν τα θεωρούν καν “απόβλητα”
  • καταλήγουν παντού στο περιβάλλον χωρίς έλεγχο
  • επηρεάζουν σοβαρά πόλεις, παραλίες και θάλασσες

Και το πιο ανησυχητικό: το φίλτρο τους περιέχει πλαστικό που δεν διασπάται εύκολα.

Τι αλλάζει τώρα στην Κύπρο

Το νέο σύστημα έρχεται να αλλάξει τη λογική: από την ανεξέλεγκτη απόρριψη, σε οργανωμένη συλλογή και ευθύνη παραγωγού.

Στόχος είναι:

  • λιγότερα αποτσίγαρα/φίλτρα καπνικών προϊόντων στο περιβάλλον
  • συμμόρφωση με ευρωπαϊκούς στόχους
  • αλλαγή νοοτροπίας και συμπεριφοράς από τους καπνιστές

Τα επόμενα βήματα

Η Rethink Filters σχεδιάζει ήδη:

  • ειδική υποδομή σε δημόσιους χώρους
  • μεγάλη καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για 2 χρόνια
  • άλλες δράσεις για αλλαγή νοοτροπίας στους καπνιστές

Η Κύπρος μπαίνει σε μια νέα εποχή διαχείρισης αποτσίγαρων και φίλτρων καπνικών προϊόντων, με στόχο πιο καθαρό περιβάλλον και λιγότερη περιβαλλοντική ρύπανση. Όταν αυτό πετύχει, θα αλλάξει ο τρόπος που βλέπουμε τα “μικρά σκουπίδια” που κάνουν τη μεγαλύτερη ζημιά.


Αφθώδης πυρετός: Όλα δείχνουν παραβίαση των μέτρων στην Πάχνα - Προχωρούν άμεσα οι θανατώσεις για περιορισμό της διασποράς

ΠτΔ: Στην Ινδία σήμερα για επίσημη επίσκεψη μαζί με επιχειρηματική αποστολή

Στην Ινδία για επίσημη επίσκεψη μεταβαίνει σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, συνοδευόμενος από Υπουργούς και επιχειρηματικούς φορείς. Στο επίκεντρο της επίσκεψης θα τεθούν οι διμερείς σχέσεις, η προσέλκυση επενδύσεων, και ο οικονομικός διάδρομος Ινδίας-Μ. Ανατολής-Ευρώπης (IMEC).

Ενοχλημένος ο Φυτιρής με ηγεσία της Αστυνομίας από την αλλαγή ωραρίου μελών των Ουλαμών Πρόληψης Εγκλήματος

Υπόθεση «Σάντυ»: Πότε θα τεθεί ενώπιον Ανωτάτου το αίτημα ακύρωσης του εντάλματος έρευνας στην οικία Ν. Κληρίδη

Έκτακτη συνεδρία κτηνοτρόφων μετά τα κρούσματα στην Πάχνα - Δεν αποκλείουν κινητοποιήσεις

ΕΛΑΜ: Από πολιτικός κομήτης σε δύναμη επιρροής και η κανονικοποίηση του, στην κυπριακή πολιτική

Βουλευτικές Εκλογές από ιδρύσεως της ΚΔ: Ποιος είναι ο «μακροβιότερος» Βουλευτής με θητεία 45 χρόνων - Η α ύξηση αποχής και η υποεκπροσώπηση γυναικών

VIDEO: Χάος στον αυτοκινητόδρομο - Σφοδρή σύγκρουση φορτηγού με όχημα - Δείτε σε ποιο σημείο

ΒΙΝΤΕΟ: «Μυρίζει» χειμώνας λίγο πριν το καλοκαίρι - Έντονες βροχές σε διάφορες περιοχές της Κύπρου

