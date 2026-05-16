Cap St Georges Hotel & Resort: Σέντρα στο Shell Cyprus Corporate Futsal Tournament 2026

Στον 6ο όμιλο της διοργάνωσης συμμετέχουν οι ομάδες Cap St Georges Hotel and Resort, MUFG, 3CX και Bird Aviation, με τους αγώνες να διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του G.C. School of Careers, ενώ το πρόγραμμα των αναμετρήσεων της Κυριακής 17/05/2026 έχει ως εξής: στις 12:00–12:20 το 3CX αντιμετωπίζει το Cap St Georges Hotel and Resort, στις 12:30–12:50 το MUFG την Bird Aviation, στις 13:00–13:20 η Bird Aviation το 3CX, στις 13:30–13:50 το MUFG το 3CX, στις 14:00–14:20 το Cap St Georges Hotel and Resort την Bird Aviation και στις 14:30–14:50 το Cap St Georges Hotel and Resort το MUFG.

Το μεγάλο ενδιαφέρον, ωστόσο, επικεντρώνεται στην ποδοσφαιρική ομάδα προσωπικού του Cap St Georges Hotel and Resort, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, την τεχνική καθοδήγηση της ομάδας θα αναλάβει αφιλοκερδώς ο παγκοσμίου φήμης Βραζιλιάνος διεθνής ποδοσφαιριστής David Luiz, ο οποίος αγωνίζεται σήμερα με την Pafos FC.

Ο πολύπειρος αστέρας του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, που διαμένει στο πολυτελές θέρετρο του Cap St Georges Hotel & Resort στην Paphos, φέρεται να προσφέρθηκε προσωπικά να καθοδηγήσει την ομάδα προσωπικού του resort καθ’ όλη τη διάρκεια του corporate futsal tournament, μια κίνηση που έχει ήδη προκαλέσει ιδιαίτερη αίσθηση.

Η παρουσία και η συμμετοχή ενός ποδοσφαιριστή του βεληνεκούς του David Luiz σε μια εταιρική αθλητική διοργάνωση στη Nicosia θεωρείται τεράστια τιμή τόσο για το Cap St Georges Hotel & Resort όσο και για την ίδια την πόλη της Πάφου, επιβεβαιώνοντας τη διαρκώς αυξανόμενη διεθνή προβολή και το υψηλό επίπεδο του αθλητικού και τουριστικού χαρακτήρα της περιοχής.

Το Shell Cyprus Corporate Futsal Tournament 2026 φιλοδοξεί φέτος να προσφέρει μια ακόμη πιο αναβαθμισμένη εμπειρία, με live scores, σύστημα κατάταξης, βραβεύσεις και έντονο αγωνιστικό ενδιαφέρον, συνδυάζοντας το ποδόσφαιρο με το ομαδικό πνεύμα και την εταιρική συνεργασία