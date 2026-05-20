Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΤο Ανώτατο απελευθέρωσε Ιρανό βρίσκοντας ότι δεν δικαιολογείται η κράτησή του στην Κύπρο για 24 χρόνια - Το ιστορικό της υπόθεσης
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Το Ανώτατο απελευθέρωσε Ιρανό βρίσκοντας ότι δεν δικαιολογείται η κράτησή του στην Κύπρο για 24 χρόνια - Το ιστορικό της υπόθεσης

 20.05.2026 - 21:28
Το Ανώτατο απελευθέρωσε Ιρανό βρίσκοντας ότι δεν δικαιολογείται η κράτησή του στην Κύπρο για 24 χρόνια - Το ιστορικό της υπόθεσης

Το Ανώτατο Δικαστήριο, με απόφασή του ημερομηνίας 18 Μαΐου 2026, διέταξε την άμεση απελευθέρωση Ιρανού υπηκόου, ο οποίος παραμένει στην Κύπρο από το 2002, κρίνοντας ότι η συνέχιση της κράτησής του από τον Ιανουάριο φέτος για σκοπούς απέλασης «δεν δικαιολογείται» και ότι αυτή υπερβαίνει τα όρια του «ευλόγου χρόνου», χωρίς να υφίσταται «λογική προοπτική απομάκρυνσής του από τη χώρα».

Η απόφαση εκδόθηκε στο πλαίσιο αίτησης για έκδοση προνομιακού εντάλματος Habeas Corpus, με το Δικαστήριο να εξετάζει κατά πόσο η παρατεταμένη κράτηση του αιτητή ήταν συμβατή με το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της προσωπικής ελευθερίας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα του Δικαστηρίου, ο αιτητής εισήλθε στην Κύπρο το 2002 μέσω των κατεχομένων και υπέβαλε αίτηση ασύλου, υποστηρίζοντας ότι κινδύνευε στη χώρα καταγωγής του. Η αίτησή του απορρίφθηκε το 2004, ενώ στη συνέχεια εκδόθηκαν επανειλημμένα διατάγματα κράτησης και απέλασης, χωρίς ωστόσο να καταστεί εφικτή η απομάκρυνσή του από τη Δημοκρατία. Στο μεταξύ, ο αιτητής είχε απασχολήσει τις αρχές και για ποινικά αδικήματα, μεταξύ των οποίων διάρρηξη καταστήματος ηλεκτρικών ειδών και κλοπή, για τα οποία είχε καταδικαστεί το 2009.

Παράλληλα, το Δικαστήριο καταγράφει ότι σε αίτηση του Ιρανού υπηκόου για Habeas Corpus το 2025 είχε ήδη τεθεί ζήτημα νομιμότητας της κράτησής του, με την απόφαση να οδηγεί τότε στην αποδέσμευσή του, καθώς κρίθηκε ότι «η συνέχιση της κράτησής του δεν δικαιολογείται». Ωστόσο, μετά την απελευθέρωσή του, ο αιτητής συνελήφθη εκ νέου τον Ιανουάριο του 2026 για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης παραμονής και τέθηκε υπό κράτηση στο πλαίσιο νέας διαδικασίας απέλασης.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, η θέση του αιτητή είναι ότι «δεν υπάρχει προοπτική απέλασής του» και ότι οι αρμόδιες αρχές δεν επέδειξαν τη δέουσα επιμέλεια για την ολοκλήρωση των διαδικασιών απομάκρυνσής του.

Το Ανώτατο ξεκαθαρίζει ότι η διαδικασία Habeas Corpus δεν αφορά τον έλεγχο της νομιμότητας των διαταγμάτων κράτησης και απέλασης ως διοικητικών πράξεων, αλλά την εξέταση του κατά πόσο η συνέχιση της κράτησης κατέστη παράνομη ή αδικαιολόγητη. Όπως σημειώνει, «το αντικείμενο εξέτασης της νομίμως αρξανόμενης αλλά ενδεχομένως παρανόμως συνεχιζόμενης κράτησης, για σκοπούς απέλασης, δεν μπορεί παρά μόνο να ελεγχθεί στα πλαίσια της διαδικασίας του Habeas Corpus».

Το Δικαστήριο επισημαίνει ότι «η κράτηση είναι περιορισμός του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος της ελευθερίας» και ότι «η στέρηση της ελευθερίας θα πρέπει να έχει τη μικρότερη δυνατή διάρκεια», τονίζοντας πως επιτρέπεται μόνο όσο η διαδικασία απομάκρυνσης προωθείται με τη δέουσα επιμέλεια.

Παράλληλα, απορρίπτει τη θέση της Δημοκρατίας ότι η άρνηση επαναπατρισμού αρκεί για να δικαιολογήσει επ’ αόριστον κράτηση, σημειώνοντας ότι «η άρνηση επαναπατρισμού δεν αφαιρεί από τις αρμόδιες αρχές την υποχρέωση να ενεργήσουν με επιμέλεια για να επιτευχθεί ο επαναπατρισμός το συντομότερο δυνατό».

Ακόμη, όπως αναφέρεται στην απόφαση, οι αρμόδιες αρχές δεν εξήγησαν ποιες συγκεκριμένες ενέργειες δρομολογούνται για την απέλαση του αιτητή, σε μια υπόθεση όπου, όπως σημειώνει το Δικαστήριο, «αυτός συλλαμβάνεται και αφήνεται ελεύθερος με αποτέλεσμα να παραμένει στη χώρα εδώ και 24 περίπου έτη».

«Μάλιστα, σήμερα και οι δύο πλευρές ανέφεραν πως παρόλο που ο αιτητής βρίσκεται εδώ και 24 χρόνια στην Κύπρο δεν έχει διαβατήριο ή ταξιδιωτικά έγγραφα», σημειώνεται στην απόφαση.

Το Δικαστήριο, επικαλούμενο και σχετική νομολογία, επαναλαμβάνει ότι «η ελευθερία του ατόμου είναι το ύψιστο αγαθό που πρέπει να διασφαλίζεται σε κάθε δημοκρατική κοινωνία, διεπόμενη από το κράτος δικαίου».

Καταληκτικά, το Ανώτατο έκρινε ότι ο αιτητής κρατείται «πέραν του ευλόγου» και ότι δεν υπάρχει προοπτική απέλασής του, «με αποτέλεσμα η εξισορρόπηση των δικαιωμάτων κράτους και αιτητή να οδηγεί στην έκδοση του εντάλματος».

Ως εκ τούτου, το Δικαστήριο ενέκρινε την αίτηση και διέταξε τις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας «να αφήσουν αμέσως ελεύθερο τον αιτητή».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σεισμός στην Κύπρο: Πόσα ρίχτερ ήταν τελικά - Σε ποιες περιοχές έγινε αισθητός
Συγκινητικό: Πρόταση γάμου πάνω από τη θάλασσα στην Αγία Νάπα - Άγνωστος αποθανάτισε τη στιγμή και τον ψάχνουν – Δείτε βίντεο
Απίστευτο κι όμως...Κυπριακό: Δε θα πιστέψετε τι…»κρεμόταν» από φορτηγό – «Εν να πέσει πάνω μας» - Δείτε φωτογραφία
Μεγάλη ταλαιπωρία στη Λάρνακα λόγω οδικών έργων και κλειστών λωρίδων - Δείτε πότε και πού
Ξεχάστε όσα ξέρατε για τα burger: Το νέο spot που κάνει πάταγο στην Κένεντι - Δείτε φωτογραφίες
Τρία ζώδια εισέρχονται σε μια δυναμική εποχή - Η Σελήνη με τον Δία συναντιούνται στον Καρκίνο και όλα αποκτούν άλλη αξία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σκότωσε τη σύζυγο και με τη βέρα της έκανε πρόταση γάμου σε νύφη από το Tinder

 20.05.2026 - 21:12
Επόμενο άρθρο

Νίκος Αναστασίου: «Η ΕΔΕΚ δεν ζητά απλώς ψήφο αλλά δύναμη για να συνεχίσει να αγωνίζεται για την Κύπρο»

 20.05.2026 - 21:28
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Κύπρος αποτελεί ένα ανοικτό στούντιο» - Ταινία Bollywood θα γυριστεί για πρώτη φορά στη χώρα μας

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Κύπρος αποτελεί ένα ανοικτό στούντιο» - Ταινία Bollywood θα γυριστεί για πρώτη φορά στη χώρα μας

Η πρώτη ταινία του Bollywood αναμένεται να γυριστεί στην Κύπρο, με τα γυρίσματα να ξεκινούν αυτό το καλοκαίρι και την κυκλοφορία της να προγραμματίζεται για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου του επόμενου έτους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Κύπρος αποτελεί ένα ανοικτό στούντιο» - Ταινία Bollywood θα γυριστεί για πρώτη φορά στη χώρα μας

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Κύπρος αποτελεί ένα ανοικτό στούντιο» - Ταινία Bollywood θα γυριστεί για πρώτη φορά στη χώρα μας

  •  20.05.2026 - 19:20
Αννίτα Δημητρίου: «Η Κύπρος δεν χρειάζεται πειράματα αλλά υπεύθυνες αλλαγές» - Τελική αντεπίθεση ΔΗΣΥ με αιχμές για τοξικότητα και διχασμό - Δείτε βίντεο

Αννίτα Δημητρίου: «Η Κύπρος δεν χρειάζεται πειράματα αλλά υπεύθυνες αλλαγές» - Τελική αντεπίθεση ΔΗΣΥ με αιχμές για τοξικότητα και διχασμό - Δείτε βίντεο

  •  20.05.2026 - 20:56
Νίκος Αναστασίου: «Η ΕΔΕΚ δεν ζητά απλώς ψήφο αλλά δύναμη για να συνεχίσει να αγωνίζεται για την Κύπρο»

Νίκος Αναστασίου: «Η ΕΔΕΚ δεν ζητά απλώς ψήφο αλλά δύναμη για να συνεχίσει να αγωνίζεται για την Κύπρο»

  •  20.05.2026 - 21:28
Τραμπ για Ιράν: «Πάμε να το τελειώσουμε ή θα υπογράψουν;» - Το Ιράν εξετάζει νέα πρόταση των ΗΠΑ

Τραμπ για Ιράν: «Πάμε να το τελειώσουμε ή θα υπογράψουν;» - Το Ιράν εξετάζει νέα πρόταση των ΗΠΑ

  •  20.05.2026 - 22:48
Φωτοβολταϊκά: Άμεση αποσύνδεση και πρόστιμα για παράνομες εγκαταστάσεις – Πόσα θα πληρώνουν οι ιδιοκτήτες

Φωτοβολταϊκά: Άμεση αποσύνδεση και πρόστιμα για παράνομες εγκαταστάσεις – Πόσα θα πληρώνουν οι ιδιοκτήτες

  •  20.05.2026 - 21:50
Το Ανώτατο απελευθέρωσε Ιρανό βρίσκοντας ότι δεν δικαιολογείται η κράτησή του στην Κύπρο για 24 χρόνια - Το ιστορικό της υπόθεσης

Το Ανώτατο απελευθέρωσε Ιρανό βρίσκοντας ότι δεν δικαιολογείται η κράτησή του στην Κύπρο για 24 χρόνια - Το ιστορικό της υπόθεσης

  •  20.05.2026 - 21:28
Ξεχάστε όσα ξέρατε για τα burger: Το νέο spot που κάνει πάταγο στην Κένεντι - Δείτε φωτογραφίες

Ξεχάστε όσα ξέρατε για τα burger: Το νέο spot που κάνει πάταγο στην Κένεντι - Δείτε φωτογραφίες

  •  20.05.2026 - 21:54
Τον τσάκωσαν με κατσαβίδι και… τσάντα με αρώματα και κοσμήματα – Εμπλέκεται σε σειρά διαρρήξεων – Χειροπέδες σε 40χρονο

Τον τσάκωσαν με κατσαβίδι και… τσάντα με αρώματα και κοσμήματα – Εμπλέκεται σε σειρά διαρρήξεων – Χειροπέδες σε 40χρονο

  •  20.05.2026 - 20:28

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα