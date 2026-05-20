Σκότωσε τη σύζυγο και με τη βέρα της έκανε πρόταση γάμου σε νύφη από το Tinder

Ο 43χρονος Aaron Nelson από το Ουισκόνσιν, συνελήφθη κατηγορούμενος ότι δολοφόνησε και έκρυψε το πτώμα της Alexis Nelson, πριν από ένα χρόνο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, το ζευγάρι εθεάθη για τελευταία φορά σε υλικό από κάμερες ασφαλείας στις 29 Μαρτίου του 2025, σε παντοπωλείο στην πόλη Beaver Dam, όπου διέμεναν.

Λίγο μετά την εξαφάνιση της γυναίκας, τα τηλεφωνικά της δεδομένα φέρεται να δείχνουν μετακίνησή της σε άλλη περιοχή, ενώ ο σύζυγός της αγόρασε μεγάλο πλαστικό κάδο απορριμμάτων, στοιχείο που έχει μπει στο μικροσκόπιο των ερευνητών.

Δικαστικά έγγραφα υποστήριξαν ότι ο 43χρονος δημιούργησε ψεύτικο προφίλ στο Facebook με το όνομα «James Nelson», δηλώνοντας ότι είναι χήρος. Λίγο αργότερα γνώρισε γυναίκα μέσω της πλατφόρμας γνωριμιών Tinder, με την οποία, όπως κατέθεσε η ίδια στις αρχές, συγκατοίκησε μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Κατά την έρευνα, οι αστυνομικοί παρατήρησαν ότι η νέα σύντροφος του 43χρονου φορούσε ένα δαχτυλίδι αρραβώνων, το οποίο αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι ανήκε στην αγνοούμενη σύζυγό του.

Σε μεταγενέστερη έρευνα, εντοπίστηκε ένας κάδος απορριμμάτων στην κατοικία της νέας συντρόφου του, ο οποίος περιείχε ίχνη αίματος που ταυτοποιήθηκαν ότι ήταν της Alexis Nelson, ενώ ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος ανίχνευσης πτωμάτων εντόπισε ενδείξεις ανθρώπινης αποσύνθεσης σε βοηθητικό χώρο της ιδιοκτησίας.