Σκότωσε τη σύζυγο και με τη βέρα της έκανε πρόταση γάμου σε νύφη από το Tinder

ΑρχικήLike Online
 20.05.2026 - 21:12
Ένας άνδρας δολοφόνησε τη σύζυγό του για να πάρει τη βέρα της και να κάνει πρόταση γάμου σε μια κοπέλα που γνώρισε στο Tinder.

Ο 43χρονος Aaron Nelson από το Ουισκόνσιν, συνελήφθη κατηγορούμενος ότι δολοφόνησε και έκρυψε το πτώμα της Alexis Nelson, πριν από ένα χρόνο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, το ζευγάρι εθεάθη για τελευταία φορά σε υλικό από κάμερες ασφαλείας στις 29 Μαρτίου του 2025, σε παντοπωλείο στην πόλη Beaver Dam, όπου διέμεναν.

Λίγο μετά την εξαφάνιση της γυναίκας, τα τηλεφωνικά της δεδομένα φέρεται να δείχνουν μετακίνησή της σε άλλη περιοχή, ενώ ο σύζυγός της αγόρασε μεγάλο πλαστικό κάδο απορριμμάτων, στοιχείο που έχει μπει στο μικροσκόπιο των ερευνητών.

Δικαστικά έγγραφα υποστήριξαν ότι ο 43χρονος δημιούργησε ψεύτικο προφίλ στο Facebook με το όνομα «James Nelson», δηλώνοντας ότι είναι χήρος. Λίγο αργότερα γνώρισε γυναίκα μέσω της πλατφόρμας γνωριμιών Tinder, με την οποία, όπως κατέθεσε η ίδια στις αρχές, συγκατοίκησε μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Κατά την έρευνα, οι αστυνομικοί παρατήρησαν ότι η νέα σύντροφος του 43χρονου φορούσε ένα δαχτυλίδι αρραβώνων, το οποίο αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι ανήκε στην αγνοούμενη σύζυγό του.

Σε μεταγενέστερη έρευνα, εντοπίστηκε ένας κάδος απορριμμάτων στην κατοικία της νέας συντρόφου του, ο οποίος περιείχε ίχνη αίματος που ταυτοποιήθηκαν ότι ήταν της Alexis Nelson, ενώ ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος ανίχνευσης πτωμάτων εντόπισε ενδείξεις ανθρώπινης αποσύνθεσης σε βοηθητικό χώρο της ιδιοκτησίας.

 

Μεγάλη ταλαιπωρία στη Λάρνακα λόγω οδικών έργων και κλειστών λωρίδων - Δείτε πότε και πού

Το Ανώτατο απελευθέρωσε Ιρανό βρίσκοντας ότι δεν δικαιολογείται η κράτησή του στην Κύπρο για 24 χρόνια - Το ιστορικό της υπόθεσης

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Κύπρος αποτελεί ένα ανοικτό στούντιο» - Ταινία Bollywood θα γυριστεί για πρώτη φορά στη χώρα μας

Η πρώτη ταινία του Bollywood αναμένεται να γυριστεί στην Κύπρο, με τα γυρίσματα να ξεκινούν αυτό το καλοκαίρι και την κυκλοφορία της να προγραμματίζεται για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου του επόμενου έτους.

Αννίτα Δημητρίου: «Η Κύπρος δεν χρειάζεται πειράματα αλλά υπεύθυνες αλλαγές» - Τελική αντεπίθεση ΔΗΣΥ με αιχμές για τοξικότητα και διχασμό - Δείτε βίντεο

Νίκος Αναστασίου: «Η ΕΔΕΚ δεν ζητά απλώς ψήφο αλλά δύναμη για να συνεχίσει να αγωνίζεται για την Κύπρο»

Τραμπ για Ιράν: «Πάμε να το τελειώσουμε ή θα υπογράψουν;» - Το Ιράν εξετάζει νέα πρόταση των ΗΠΑ

Φωτοβολταϊκά: Άμεση αποσύνδεση και πρόστιμα για παράνομες εγκαταστάσεις – Πόσα θα πληρώνουν οι ιδιοκτήτες

Το Ανώτατο απελευθέρωσε Ιρανό βρίσκοντας ότι δεν δικαιολογείται η κράτησή του στην Κύπρο για 24 χρόνια - Το ιστορικό της υπόθεσης

Ξεχάστε όσα ξέρατε για τα burger: Το νέο spot που κάνει πάταγο στην Κένεντι - Δείτε φωτογραφίες

Τον τσάκωσαν με κατσαβίδι και… τσάντα με αρώματα και κοσμήματα – Εμπλέκεται σε σειρά διαρρήξεων – Χειροπέδες σε 40χρονο

