Νίκος Αναστασίου: «Η ΕΔΕΚ δεν ζητά απλώς ψήφο αλλά δύναμη για να συνεχίσει να αγωνίζεται για την Κύπρο»

Απευθυνόμενος στον κόσμο της ΕΔΕΚ τους κάλεσε να βγουν μπροστά και να μιλήσουν συσπειρώνοντας «κάθε πατριώτη, κάθε δημοκράτη, κάθε άνθρωπο που αρνείται να συμβιβαστεί με τη μοιρολατρία».

Πρόσθεσε ότι η ΕΔΕΚ δεν ζητά απλώς ψήφο αλλά δύναμη για να συνεχίσει να αγωνίζεται για την Κύπρο και τον λαό της και εξέφρασε βεβαιότητα ότι η ΕΔΕΚ επιστρέφει γιατί «είναι κομμάτι της ιστορίας αυτού του τόπου». Πρόσθεσε ότι είναι η ώρα «να σηκώσουμε ξανά τη σημαία ψηλά. Η ώρα να αποδείξουμε ότι κανείς δεν μπορεί να διαγράψει την ΕΔΕΚ από το παρόν και το μέλλον της Κύπρου».

Συνεχίζοντας ανέδειξε τις ρίζες και τις αρχές της ΕΔΕΚ αναφέροντας ότι «είμαστε οι πολιτικοί κληρονόμοι του Βάσου Λυσσαρίδη. Του ανθρώπου που δίδαξε ότι η πολιτική χωρίς αρχές δεν έχει αξία. Ότι η αξιοπρέπεια δεν πωλείται. Ότι η Κύπρος δεν παραδίδεται».

Έστειλε επίσης το μήνυμα ότι η ΕΔΕΚ θα είναι εδώ απαντώντας σε όσους «θέλουν να πείσουν τον κόσμο ότι η ιστορία τελείωσε. Ότι οι αξίες ξεπεράστηκαν. Ότι η πολιτική έγινε ένα παιχνίδι εξουσίας χωρίς ιδανικά».

Είπε επίσης ότι η μάχη σήμερα είναι εθνική αλλά και κοινωνική προσθέτοντας ότι το κόμμα έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για φθηνή και προσβάσιμη στέγη, για αξιοπρεπείς συντάξεις, για αντιμετώπιση της ακρίβειας και για στήριξη της μεσαίας τάξης.

Σε σχέση με το Κυπριακό ο κ. Αναστασίου επανέλαβε τη θέση του κόμματος για πλήρη αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων, των εποίκων καθώς και την αλλαγή του καθεστώτος εγγυήσεων και επεμβατικών δικαιωμάτων. «Απαιτούμε η όποια λύση να διασφαλίζει το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τις βασικές ελευθερίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης» είπε.

Ευχαρίστησε τους 56 υποψήφιους βουλευτές του κόμματος για τις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής διαμηνύοντας ότι η κοινή τους πορεία δεν τελειώνει την Κυριακή. «Όλοι μαζί ενωμένοι θα βάλουμε τα γερά θεμέλια για μια ισχυρή ΕΔΕΚ στο λαό και τη Βουλή» είπε. Είπε επίσης ότι είναι η ώρα «να αποδείξουμε ότι κανείς δεν μπορεί να διαγράψει την ΕΔΕΚ από το παρόν και το μέλλον της Κύπρου».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε η Υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου και απηύθυναν χαιρετισμούς ο τέως Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος, ο πρώην Υπουργός Άμυνας Κυριάκος Μαυρονικόλας, ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης Σοφοκλής Σοφοκλέους, ο πρώην Υπουργός Παιδείας Ανδρέας Φιλίππου και ο πρώην Υπουργός Συγκοινωνιών Νίκος Νικολαΐδης.

Διαβάστηκε επίσης χαιρετισμός του πρώην Προέδρου της Βουλής και πρώην Προέδρου της ΕΔΕΚ, Γιαννάκη Ομήρου, ο οποίος λόγω μικρής επέμβασης στην οποία υπεβλήθη δεν μπόρεσε να παρευρεθεί.

Πηγή: ΚΥΠΕ