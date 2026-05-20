Μεγάλη ταλαιπωρία στη Λάρνακα λόγω οδικών έργων και κλειστών λωρίδων - Δείτε πότε και πού

Οι εργασίες θα διαρκέσουν από τις 21 έως και τις 27 Μαΐου, με κλειστές λωρίδες κυκλοφορίας, εκτροπές και περιορισμούς στην τροχαία κίνηση σε βασικά οδικά δίκτυα της επαρχίας.

Αναλυτικά:

1. Εργασίες τοποθέτησης αγωγού ύδρευσης στον παλαιό δρόμο Λευκωσίας-Λεμεσού (Β1)

Το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λάρνακας, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι από τη Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026, μέχρι την Τετάρτη, 27 Μαΐου 2026, μεταξύ των ωρών 8:00-17:00, στον παλαιό δρόμο Λευκωσίας-Λεμεσού (Β1), θα εκτελούνται εργασίες τοποθέτησης αγωγού ύδρευσης από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.

Κατά την διάρκεια των εργασιών, θα κλείσει τμήμα του δρόμου με κατεύθυνση προς Λευκωσία, έξω από το Διυλιστήριο νερού στη Χοιροκοιτία σε μήκος 10 μέτρων περίπου και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας, με τη χρήση σήμανσης STOP & GO.

2. Εργασίες κλαδέματος στην κεντρική νησίδα στην κεντρική νησίδα του αυτοκινητοδρόμου Λάρνακας-Αγίας Νάπας

Το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λάρνακας, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι, την Πέμπτη, 21 Μαΐου 2026, μεταξύ των ωρών 8:30-16:30, στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας-Αγίας Νάπας, θα εκτελούνται εργασίες κλαδέματος στην κεντρική νησίδα.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, θα κλείσει η εφαπτόμενη λωρίδα κυκλοφορίας της κεντρικής νησίδας και από τις δύο κατευθύνσεις, για μήκος 2.000 μ. περίπου, και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων απολογείται για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία που θα προκληθεί και καλεί το κοινό όπως επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση και συμμόρφωση με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας.