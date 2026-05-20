ΑρχικήΚοινωνίαΦωτοβολταϊκά: Άμεση αποσύνδεση και πρόστιμα για παράνομες εγκαταστάσεις – Πόσα θα πληρώνουν οι ιδιοκτήτες
Φωτοβολταϊκά: Άμεση αποσύνδεση και πρόστιμα για παράνομες εγκαταστάσεις – Πόσα θα πληρώνουν οι ιδιοκτήτες

 20.05.2026 - 21:50
Φωτοβολταϊκά: Άμεση αποσύνδεση και πρόστιμα για παράνομες εγκαταστάσεις – Πόσα θα πληρώνουν οι ιδιοκτήτες

Η ΑΗΚ ξεκινά από την 1η Ιουνίου εντατικούς ελέγχους για παράνομες επεκτάσεις φωτοβολταϊκών σε στέγες, αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία, μετρητές και δορυφορικά συστήματα για εντοπισμό παραβάσεων.

Μιλώντας στην εκπομπή «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΡΑ», προειδοποίησε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΑΗΚ, Γιώργος Σταματόπουλος, πως στο δίκτυο εντοπίζονται πλέον «φουλ παράνομες εγκαταστάσεις που δεν έχουνε κάνει κανέναν όρο σύνθεσης».

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Omega, σύμφωνα με τον ίδιο, όταν η παραγωγή ξεπερνά την εγκεκριμένη ισχύ, θα πραγματοποιούνται επιτόπιοι έλεγχοι και άμεση αποσύνδεση του συστήματος. «Η αποσύνδεση θα γίνεται την ίδια στιγμή που φαίνεται ότι είναι παρανομούντας», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι θα διακόπτεται ολόκληρη η εγκατάσταση, παλιά και νέα πάνελ μαζί.

Η ΑΗΚ θα επιβάλλει επίσης τέλος διερεύνησης ύψους 225 ευρώ, ενώ οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να επαναλάβουν από την αρχή τη διαδικασία έγκρισης. Ο κ. Σταματόπουλος επέρριψε ευθύνες και σε εταιρείες εγκατάστασης που προχωρούν σε αυθαίρετες προσθήκες χωρίς άδεια, σημειώνοντας ότι θα γίνουν καταγγελίες προς τη ΡΑΕΚ και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι παράνομες μονάδες προκαλούν προβλήματα στο δίκτυο και δεν καλύπτονται ασφαλιστικά σε περίπτωση πυρκαγιάς. Κλείνοντας, κάλεσε τους πολίτες να συμμορφωθούν, λέγοντας: «Μην παρανομούνε δίχως λόγο».

Νίκος Αναστασίου: «Η ΕΔΕΚ δεν ζητά απλώς ψήφο αλλά δύναμη για να συνεχίσει να αγωνίζεται για την Κύπρο»

 20.05.2026 - 21:28
Ξεχάστε όσα ξέρατε για τα burger: Το νέο spot που κάνει πάταγο στην Κένεντι - Δείτε φωτογραφίες

 20.05.2026 - 21:54
