Δυναμικά μέτρα: Στην Πάχνα αύριο η «Φωνή των Κτηνοτρόφων» - Θα παρεμποδίσουν οποιαδήποτε θανάτωση ή δειγματοληψία ζώων

Όπως επισήμανε, οι κτηνοτρόφοι αποφάσισαν να παρεμποδίσουν οποιαδήποτε θανάτωση ή δειγματοληψία ζώων προγραμματίζεται τις επόμενες ημέρες.

«Τα μέτρα που αποφάσισαν ομόφωνα οι κτηνοτρόφοι είναι ότι δεν προχωρούμε σε καμία μαζική κινητοποίηση όσον αφορά αποκλεισμούς οδών ούτε πιθανές κινητοποιήσεις για τις εκλογές όπως ακούστηκε. Οι κτηνοτρόφοι αποφάσισαν να παρεμποδίσουν οποιαδήποτε θανάτωση και δειγματοληψία είναι προς εξέλιξη τις επόμενες ημέρες. Ο κόσμος είναι αγανακτισμένος. Ο καθένας αναλαμβάνει να προστατέψει όπως οι ίδιοι είπαν την περιουσία τους και είμαστε όλοι υπεύθυνοι για τις αποφάσεις μας», είπε.

«Αύριο σύσσωμα θα δώσουμε το παρών μας για να μην γίνει θανάτωση στην Πάχνα και ζητάμε την επανεξέταση των ζώων. Ζητάμε δεύτερη δειγματοληψία», τόνισε.

Ερωτηθείς σχετικά είπε πως μπροστά στη θανάτωση των ζώων τους, η σύλληψη είναι το λιγότερο που μπορεί να πάθουν.