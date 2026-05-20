Αυτός είναι ο πιο παραγωγικός βουλευτής σύμφωνα με νέο δείκτη - Ποιοι βρέθηκαν στη δεύτερη και τρίτη θέση

 20.05.2026 - 23:31
Ο Δείκτης Αξιολόγησης Βουλευτών, ένα νέο εργαλείο καταγραφής και ανάλυσης της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας, παρουσιάστηκε στις 12 Μαΐου, στο ARTos House στη Λευκωσία, σε εκδήλωση με τίτλο «Δημοκρατία σε κρίση: Αξιολόγηση βουλευτών, πολιτικό σκηνικό και επερχόμενες εκλογές», που διοργάνωσαν το Oxygen for Democracy και το Κέντρο Κοινωνικό-Πολιτικής Σκέψης Πολιτεία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, χαιρετισμό απηύθυνε ο Δρ Νίκος Περιστιάνης, Ιδρυτής της Πολιτείας, ο οποίος τόνισε πως οφείλουμε συνεχώς να μελετούμε το τι συμβαίνει και να βρισκόμαστε εγρήγορση και να διαφυλάσσουμε τη δημοκρατία.

Ακολούθησε χαιρετισμός από τον Δρα Νικόλα Κυριακίδη, Ιδρυτή και Αντιπρόεδρο του ΔΣ του Oxygen for Democracy, ο οποίος υπογράμμισε ότι στόχος πρέπει να είναι η παραγωγή ποιοτικών και καλών νομοθεσιών, που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Ησαΐα, Εκτελεστικός Διευθυντής του Oxygen for Democracy, παρουσίασε τον Δείκτη Αξιολόγησης Βουλευτών, ένα νέο εργαλείο καταγραφής και ανάλυσης της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας, βασισμένο σε αντικειμενικά και μετρήσιμα δεδομένα. Ο Δείκτης είναι διαθέσιμος στον σύνδεσμο: https://www.nomoplatform.cy/deiktis-axiologisis-voulefton/

Ο Κυριάκος Χατζηγιάννη, Βουλευτής ΔΗΣΥ και τρίτος πιο παραγωγικός Βουλευτής, σύμφωνα με τον Δείκτη, τον χαρακτήρισε ως ένα εξαιρετικό εργαλείο, σημειώνοντας ωστόσο πως υπάρχουν και άλλες σημαντικές παράμετροι, όπως το ήθος και η ποιότητα του κοινοβουλευτικού έργου.

Ο Σταύρος Παπαδούρης, Πρόεδρος των Οικολόγων και δεύτερος πιο παραγωγικός Βουλευτής, σύμφωνα με τον Δείκτη, συνεχάρη τον οργανισμό για την πρωτοβουλία, τονίζοντας ότι οι πολίτες πρέπει να βλέπουν την ουσία και το πραγματικό έργο και να μην μένουν μόνο στις εντυπώσεις.

Ο Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, Βουλευτής των Οικολόγων και πρώτος πιο παραγωγικός Βουλευτής, σύμφωνα με τον Δείκτη, σημείωσε πως η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων αποτελεί εξαιρετική δουλειά, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η ιστοσελίδα της Βουλής δεν διευκολύνει τέτοιου είδους καταγραφή και ότι πρωτοβουλίες όπως αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντικές.

