Αυτή είναι η κρυφή λειτουργία του Air Condition που δεν γνωρίζει κανείς - Πώς εξαφανίζει την άσχημη μυρωδιά

Οι περισσότεροι οδηγοί έχουν βρεθεί έστω μία φορά στην άβολη στιγμή όπου ανοίγουν το air condition και αντί για καθαρό αέρα, έρχεται από τους αεραγωγούς μια βαριά μυρωδιά υγρασίας και μούχλας, που θυμίζει κλεισούρα ή γενικώς μια περίεργη «ξινή» οσμή.

Συνήθως, οι περισσότεροι θεωρούν πως φταίει αποκλειστικά το φίλτρο καμπίνας, κάτι που όντως μπορεί να συμβαίνει ειδικά αν δεν είμαστε επιμελείς με την συντήρηση του εσωτερικού και την αντικατάσταση του. Ωστόσο, το πραγματικό πρόβλημα βρίσκεται πολύ βαθύτερα μέσα στο σύστημα κλιματισμού και συγκεκριμένα στον εξατμιστή του air condition.

Πρόκειται για ένα μεταλλικό στοιχείο που ψύχεται έντονα όταν λειτουργεί το κλιματιστικό, με αποτέλεσμα όταν ο οδηγός σβήσει το αυτοκίνητο, η μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας να δημιουργεί άμεσα υγρασία.

Αυτή η υγρασία, σε συνδυασμό με τη ζέστη που υπάρχει πίσω από το ταμπλό, δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη βακτηρίων, μυκήτων και μούχλας, που όχι μόνο προκαλούν δυσάρεστες μυρωδιές αλλά μπορούν να επηρεάσουν ακόμα και την υγεία των επιβατών, προκαλώντας αλλεργίες ή αναπνευστικά προβλήματα.

Το θετικό στοιχείο είναι ότι τα περισσότερα αυτοκίνητα έχουν ήδη τη λύση σε αυτό το πρόβλημα στο ίδιο το σύστημα του κλιματισμού, ενσωματώνοντας μια κρυφή λειτουργία αυτοκαθαρισμού και στεγνώματος του air condition η οποία δουλεύει εντελώς αυτόματα, χωρίς ο οδηγός να χρειάζεται να κάνει κάτι.

Πιο συγκεκριμένα, περίπου 10 έως 30 λεπτά αφού κλειδώσουμε το αυτοκίνητο, ο εγκέφαλος του οχήματος ενεργοποιεί για λίγα λεπτά τον ανεμιστήρα της καμπίνας σε χαμηλή ένταση, χωρίς να παίρνει μπροστά ο κινητήρας.

Με αυτόν τον τρόπο, κυκλοφορεί ξηρός αέρας μέσα στους αεραγωγούς και στεγνώνει τον εξατμιστή του air condition, αποτρέποντας τη συσσώρευση υγρασίας και την ανάπτυξη μούχλας.

Πολλοί οδηγοί μάλιστα έχουν ακούσει κατά καιρούς έναν περίεργο χαμηλό θόρυβο από το αυτοκίνητό τους λίγη ώρα αφού το κλείδωσαν, που στην πραγματικότητα είναι αυτή ακριβώς λειτουργία στην πράξη.

Το ενδιαφέρον είναι πως σε αρκετά μοντέλα η συγκεκριμένη δυνατότητα υπάρχει ήδη εγκατεστημένη, αλλά είναι απενεργοποιημένη εργοστασιακά ή κρυμμένη βαθιά στα μενού του συστήματος.

Το καλό είναι πως σε αρκετά σύγχρονα αυτοκίνητα μπορεί να ενεργοποιηθεί εύκολα μέσα από τις ρυθμίσεις του infotainment, όπου υπάρχει λειτουργία όπως Automatic Drying (Αυτόματο Στέγνωμα) ή Climate Comfort (Άνεση Κλιματισμού), ενώ σε παλαιότερα μοντέλα, η ενεργοποίηση μπορεί να γίνει μέσω διαγνωστικού σε συνεργείο, μέσα σε λίγα λεπτά.

