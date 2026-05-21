Ο Φειδίας έκανε χιούμορ για το «δεν ξέρω, μαθαίνω» και μετά προκάλεσε ένταση με το Κυπριακό - Δείτε το βίντεο
Ο Φειδίας έκανε χιούμορ για το «δεν ξέρω, μαθαίνω» και μετά προκάλεσε ένταση με το Κυπριακό - Δείτε το βίντεο

 21.05.2026 - 00:31
Στο μεγάλο debate των Βουλευτικών Εκλογών 2026, ο Φειδίας Παναγιώτου βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο, αυτή τη φορά με τις τοποθετήσεις του για το Κυπριακό.

Πριν ξεκινήσει να αναλύει τις στρατηγικές και τις προτάσεις του, θέλησε να κάνει χιούμορ απαντώντας στους επικριτές του λέγοντας: «Δεν ξέρω, μαθαίνω ακόμα… Αστιεύομαι», προκαλώντας γέλια αλλά και αντιδράσεις στο στούντιο.

Στη συνέχεια, ο Φειδίας ανέπτυξε τις θέσεις του για το Κυπριακό, φέρνοντας παραδείγματα από άλλες χώρες και διαφορετικά μοντέλα επίλυσης συγκρούσεων, κάτι που δεν άρεσε σε αρκετούς από τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Οι τοποθετήσεις του προκάλεσαν έντονη αντίδραση από τον Στέφανο Στεφάνου, τον Νικόλα Παπαδόπουλο αλλά και την Αννίτα Δημητρίου, οι οποίοι απάντησαν σε αυστηρό ύφος, διαφωνώντας με τις προσεγγίσεις και τη φιλοσοφία που παρουσίασε ο ευρωβουλευτής.

Δείτε το βίντεο:

Αυτή είναι η κρυφή λειτουργία του Air Condition που δεν γνωρίζει κανείς - Πώς εξαφανίζει την άσχημη μυρωδιά

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Κύπρος αποτελεί ένα ανοικτό στούντιο» - Ταινία Bollywood θα γυριστεί για πρώτη φορά στη χώρα μας

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Κύπρος αποτελεί ένα ανοικτό στούντιο» - Ταινία Bollywood θα γυριστεί για πρώτη φορά στη χώρα μας

Η πρώτη ταινία του Bollywood αναμένεται να γυριστεί στην Κύπρο, με τα γυρίσματα να ξεκινούν αυτό το καλοκαίρι και την κυκλοφορία της να προγραμματίζεται για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου του επόμενου έτους.

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Κύπρος αποτελεί ένα ανοικτό στούντιο» - Ταινία Bollywood θα γυριστεί για πρώτη φορά στη χώρα μας

Αννίτα Δημητρίου: «Η Κύπρος δεν χρειάζεται πειράματα αλλά υπεύθυνες αλλαγές» - Τελική αντεπίθεση ΔΗΣΥ με αιχμές για τοξικότητα και διχασμό - Δείτε βίντεο

Σπόντες στο debate: Ο Νικόλας Παπαδόπουλος «κάρφωσε» τον Φειδία - «Καλά τα TIK TOK αλλά δεν τρώγονται» - Βίντεο

Δυναμικά μέτρα: Στην Πάχνα αύριο η «Φωνή των Κτηνοτρόφων» - Θα παρεμποδίσουν οποιαδήποτε θανάτωση ή δειγματοληψία ζώων

Φωτοβολταϊκά: Άμεση αποσύνδεση και πρόστιμα για παράνομες εγκαταστάσεις – Πόσα θα πληρώνουν οι ιδιοκτήτες

Ένταση στο debate για τις υιοθεσίες από ομόφυλα ζευγάρια: Η ερώτηση Κενεβέζου και η απάντηση Χρίστου - Βίντεο

Ξεχάστε όσα ξέρατε για τα burger: Το νέο spot που κάνει πάταγο στην Κένεντι - Δείτε φωτογραφίες

Τον τσάκωσαν με κατσαβίδι και… τσάντα με αρώματα και κοσμήματα – Εμπλέκεται σε σειρά διαρρήξεων – Χειροπέδες σε 40χρονο

