Άγρια πολιτική σύγκρουση: «Μπράβοι του Κασιδιάρη» και η απάντηση Χρίστου ότι δεν είναι ακροδεξιοί - Δείτε βίντεο

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση άνοιξε νέο κύκλο έντασης στο στούντιο, με τον Στέφανο Στεφάνου να κάνει λόγο για επικίνδυνες πρακτικές που θυμίζουν ακραίες ιδεολογίες και να τονίζει πως «οι πολίτες πρέπει να θυμούνται τι σημαίνει ακροδεξιά».

Ο Χρίστος Χρίστου επιχείρησε να αποστασιοποιηθεί από την ανάρτηση, ξεκαθαρίζοντας ότι πρόκειται για προσωπική άποψη υποψηφίου που δεν εκφράζει το ΕΛΑΜ, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι το κόμμα του σέβεται τη δημοκρατία και την ελεύθερη έκφραση όλων των πολιτικών χώρων. Ωστόσο, η ένταση κορυφώθηκε όταν ο ΓΓ του ΑΚΕΛ αναφέρθηκε σε «μπράβους του Κασιδιάρη» και σε πρόσωπα που «χαιρετούν ναζιστικά», κατηγορώντας το ΕΛΑΜ πως εκπροσωπεί ένα νεοναζιστικό και ακροδεξιό μόρφωμα. Οι αναφορές σε φασισμό, Χρυσή Αυγή και ακραίες ιδεολογίες προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις μέσα στο πλατό.

Απαντώντας, ο Χρίστος Χρίστου απέρριψε κατηγορηματικά τον χαρακτηρισμό του ακροδεξιού, υποστηρίζοντας πως το ΕΛΑΜ δεν έχει καμία σχέση με τα γεγονότα του 1974 ή με ολοκληρωτικές ιδεολογίες. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση προς το ΑΚΕΛ, κάνοντας αναφορές σε Στάλιν, Λένιν και Τσαουσέσκου, ενώ η κουβέντα επεκτάθηκε και στην ΕΟΚΑ Β’, με τον ίδιο να δηλώνει ότι «δεν μπορούν όλοι να μπουν στο ίδιο καλάθι».

