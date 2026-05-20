Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΆγρια πολιτική σύγκρουση: «Μπράβοι του Κασιδιάρη» και η απάντηση Χρίστου ότι δεν είναι ακροδεξιοί - Δείτε βίντεο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγρια πολιτική σύγκρουση: «Μπράβοι του Κασιδιάρη» και η απάντηση Χρίστου ότι δεν είναι ακροδεξιοί - Δείτε βίντεο

 20.05.2026 - 23:36
Άγρια πολιτική σύγκρουση: «Μπράβοι του Κασιδιάρη» και η απάντηση Χρίστου ότι δεν είναι ακροδεξιοί - Δείτε βίντεο

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα εξελίχθηκε το μεγάλο debate της εκπομπής «Αντίστροφη Μέτρηση», με τη συζήτηση να παίρνει φωτιά γύρω από την ακροδεξιά, τις πολιτικές θέσεις του ΕΛΑΜ και ανάρτηση υποψηφίου του κόμματος που πρότεινε τη δημιουργία ανεξάρτητης αρχής για παρακολούθηση κομμάτων όπως το ΑΚΕΛ, το Volt και η Άμεση Δημοκρατία.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση άνοιξε νέο κύκλο έντασης στο στούντιο, με τον Στέφανο Στεφάνου να κάνει λόγο για επικίνδυνες πρακτικές που θυμίζουν ακραίες ιδεολογίες και να τονίζει πως «οι πολίτες πρέπει να θυμούνται τι σημαίνει ακροδεξιά».

Ο Χρίστος Χρίστου επιχείρησε να αποστασιοποιηθεί από την ανάρτηση, ξεκαθαρίζοντας ότι πρόκειται για προσωπική άποψη υποψηφίου που δεν εκφράζει το ΕΛΑΜ, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι το κόμμα του σέβεται τη δημοκρατία και την ελεύθερη έκφραση όλων των πολιτικών χώρων. Ωστόσο, η ένταση κορυφώθηκε όταν ο ΓΓ του ΑΚΕΛ αναφέρθηκε σε «μπράβους του Κασιδιάρη» και σε πρόσωπα που «χαιρετούν ναζιστικά», κατηγορώντας το ΕΛΑΜ πως εκπροσωπεί ένα νεοναζιστικό και ακροδεξιό μόρφωμα. Οι αναφορές σε φασισμό, Χρυσή Αυγή και ακραίες ιδεολογίες προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις μέσα στο πλατό.

Απαντώντας, ο Χρίστος Χρίστου απέρριψε κατηγορηματικά τον χαρακτηρισμό του ακροδεξιού, υποστηρίζοντας πως το ΕΛΑΜ δεν έχει καμία σχέση με τα γεγονότα του 1974 ή με ολοκληρωτικές ιδεολογίες. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση προς το ΑΚΕΛ, κάνοντας αναφορές σε Στάλιν, Λένιν και Τσαουσέσκου, ενώ η κουβέντα επεκτάθηκε και στην ΕΟΚΑ Β’, με τον ίδιο να δηλώνει ότι «δεν μπορούν όλοι να μπουν στο ίδιο καλάθι». 

Δείτε το βίντεο:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σεισμός στην Κύπρο: Πόσα ρίχτερ ήταν τελικά - Σε ποιες περιοχές έγινε αισθητός
Συγκινητικό: Πρόταση γάμου πάνω από τη θάλασσα στην Αγία Νάπα - Άγνωστος αποθανάτισε τη στιγμή και τον ψάχνουν – Δείτε βίντεο
Απίστευτο κι όμως...Κυπριακό: Δε θα πιστέψετε τι…»κρεμόταν» από φορτηγό – «Εν να πέσει πάνω μας» - Δείτε φωτογραφία
Μεγάλη ταλαιπωρία στη Λάρνακα λόγω οδικών έργων και κλειστών λωρίδων - Δείτε πότε και πού
Ξεχάστε όσα ξέρατε για τα burger: Το νέο spot που κάνει πάταγο στην Κένεντι - Δείτε φωτογραφίες
Τρία ζώδια εισέρχονται σε μια δυναμική εποχή - Η Σελήνη με τον Δία συναντιούνται στον Καρκίνο και όλα αποκτούν άλλη αξία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αυτός είναι ο πιο παραγωγικός βουλευτής σύμφωνα με νέο δείκτη - Ποιοι βρέθηκαν στη δεύτερη και τρίτη θέση

 20.05.2026 - 23:31
Επόμενο άρθρο

Αυτή είναι η κρυφή λειτουργία του Air Condition που δεν γνωρίζει κανείς - Πώς εξαφανίζει την άσχημη μυρωδιά

 20.05.2026 - 23:56
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Κύπρος αποτελεί ένα ανοικτό στούντιο» - Ταινία Bollywood θα γυριστεί για πρώτη φορά στη χώρα μας

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Κύπρος αποτελεί ένα ανοικτό στούντιο» - Ταινία Bollywood θα γυριστεί για πρώτη φορά στη χώρα μας

Η πρώτη ταινία του Bollywood αναμένεται να γυριστεί στην Κύπρο, με τα γυρίσματα να ξεκινούν αυτό το καλοκαίρι και την κυκλοφορία της να προγραμματίζεται για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου του επόμενου έτους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Κύπρος αποτελεί ένα ανοικτό στούντιο» - Ταινία Bollywood θα γυριστεί για πρώτη φορά στη χώρα μας

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Κύπρος αποτελεί ένα ανοικτό στούντιο» - Ταινία Bollywood θα γυριστεί για πρώτη φορά στη χώρα μας

  •  20.05.2026 - 19:20
Αννίτα Δημητρίου: «Η Κύπρος δεν χρειάζεται πειράματα αλλά υπεύθυνες αλλαγές» - Τελική αντεπίθεση ΔΗΣΥ με αιχμές για τοξικότητα και διχασμό - Δείτε βίντεο

Αννίτα Δημητρίου: «Η Κύπρος δεν χρειάζεται πειράματα αλλά υπεύθυνες αλλαγές» - Τελική αντεπίθεση ΔΗΣΥ με αιχμές για τοξικότητα και διχασμό - Δείτε βίντεο

  •  20.05.2026 - 20:56
Σπόντες στο debate: Ο Νικόλας Παπαδόπουλος «κάρφωσε» τον Φειδία - «Καλά τα TIK TOK αλλά δεν τρώγονται» - Βίντεο

Σπόντες στο debate: Ο Νικόλας Παπαδόπουλος «κάρφωσε» τον Φειδία - «Καλά τα TIK TOK αλλά δεν τρώγονται» - Βίντεο

  •  20.05.2026 - 22:46
Δυναμικά μέτρα: Στην Πάχνα αύριο η «Φωνή των Κτηνοτρόφων» - Θα παρεμποδίσουν οποιαδήποτε θανάτωση ή δειγματοληψία ζώων

Δυναμικά μέτρα: Στην Πάχνα αύριο η «Φωνή των Κτηνοτρόφων» - Θα παρεμποδίσουν οποιαδήποτε θανάτωση ή δειγματοληψία ζώων

  •  20.05.2026 - 22:57
Φωτοβολταϊκά: Άμεση αποσύνδεση και πρόστιμα για παράνομες εγκαταστάσεις – Πόσα θα πληρώνουν οι ιδιοκτήτες

Φωτοβολταϊκά: Άμεση αποσύνδεση και πρόστιμα για παράνομες εγκαταστάσεις – Πόσα θα πληρώνουν οι ιδιοκτήτες

  •  20.05.2026 - 21:50
Ένταση στο debate για τις υιοθεσίες από ομόφυλα ζευγάρια: Η ερώτηση Κενεβέζου και η απάντηση Χρίστου - Βίντεο

Ένταση στο debate για τις υιοθεσίες από ομόφυλα ζευγάρια: Η ερώτηση Κενεβέζου και η απάντηση Χρίστου - Βίντεο

  •  20.05.2026 - 23:21
Ξεχάστε όσα ξέρατε για τα burger: Το νέο spot που κάνει πάταγο στην Κένεντι - Δείτε φωτογραφίες

Ξεχάστε όσα ξέρατε για τα burger: Το νέο spot που κάνει πάταγο στην Κένεντι - Δείτε φωτογραφίες

  •  20.05.2026 - 21:54
Τον τσάκωσαν με κατσαβίδι και… τσάντα με αρώματα και κοσμήματα – Εμπλέκεται σε σειρά διαρρήξεων – Χειροπέδες σε 40χρονο

Τον τσάκωσαν με κατσαβίδι και… τσάντα με αρώματα και κοσμήματα – Εμπλέκεται σε σειρά διαρρήξεων – Χειροπέδες σε 40χρονο

  •  20.05.2026 - 20:28

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα